GTWC | Valencia, Libere: Marciello vola, Rossi a 0"5 ma solo 17°

La Mercedes parte con il piede giusto nelle Prove Libere dell'ultimo round di Sprint Cup che il Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS affronta questo fine settimana a Valencia.

Su un 'Ricardo Tormo' assolato, la AMG #89 dell'Akkodis-ASP chiude al comando grazie alla zampata piazzata da Raffaele Marciello ad una manciata di minuti dal termine della sessione, siglando il tempo di 1'31"742.

'Lello', in coppia con Timur Boguslavskiy, ha preceduto per appena 9 millesimi l'Audi R8 LMS #11 della Tresor by Car Collection del duo Christopher Haase/Simon Gachet, mentre sembrano in forma le Porsche 911 della Dinamic Motorsport, con Adrien De Leener/Christian Engelhart (#54) a chiudere quarti davanti ai compagni Klaus Bachler/Giorgio Roda (#56), staccati di poco più di un decimo dalla vetta.

La classifica come sempre è piuttosto corta e in Top5 abbiamo anche l'Audi #25 del Saintéloc Junior Team nelle mani di Aurélien Panis/Patric Niederhauser, seguita dalla #66 preparata da Attempto Racing per Dennis Marschall/Pieter Schothorts

Le Mercedes #88 di Akkodis-ASP (Tristan Vautier/Jim Pla) e #93 di Sky-Tempesta Racing (Chris Froggatt/Eddie Cheever) ottengono il settimo ed ottavo tempo rispettivamente. Quest'ultima è al comando della Classe Silver Cup, mentre sull'altra va segnalata la presenza di Vautier al posto dell'infortunato Jules Gounon.

Completano la Top10 le Audi guidate da Charles Weerts/Dries Vanthoor (#32 Team WRT e Luca Ghiotto/Mattia Drudi (#12 Tresor by Car Collection), tenendosi alle spalle la McLaren #112 di Dennis Lind/Vincent Abril.

Al dodicesimo e tredicesimo posto generale ci sono le vetture che salgono virtualmente sul podio Silver, ossia l'Audi #99 di Attempto Racing (Alex Aka/Nicolas Schöll) e la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport (Ezequiel Pérez Companc/Fabian Schiller).

Un paio di posizioni dietro a questi c'è la coppia Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean, impegnati con la Ferrari #53 di AF Corse che è la migliore delle 488 nell'ordine.

#46 Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3: Frederic Vervisch, Valentino Rossi Photo by: WRT Team

Bisogna scendere fino al 17° posto per trovare l'Audi #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch; piazzamento non esaltante per l'equipaggio del Team WRT, che però - se osserviamo bene - si trova a quasi 0"6 dalla vetta in una graduatoria dove in 24 sono racchiusi nello spazio di 1".

In Classe PRO-AM c'è alternanza tra McLaren e Ferrari. La 720S di #188 di Miguel Ramos/Dean Macdonald (Garage 59) è al comando in 1'32"443 con un paio di decimi sulla 488 di Hugo Delacour/Cédric Sbirrazzuoli (#21). Terza la macchina inglese #111 di Patryk Krupinski/Christian Klien (JP Motorsport), completa l'elenco la Rossa #52 di Louis Machiels/Andrea Bertolini (AF Corse).

Alle ore 13;10 sono previsti gli 80' di Pre-Qualifiche.

In grassetto l'autore del miglior tempo dell'equipaggio.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:31.742 2 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.751 0.009 3 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:31.869 0.127 4 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:31.873 0.131 5 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.917 0.175 6 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.966 0.224 7 88 Pro Cup Jim Pla, Tristan Vautier AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:31.968 0.226 8 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:31.974 0.232 9 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.980 0.238 10 12 Pro Cup Luca Ghiotto, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.030 0.288 11 112 Pro Cup Dennis Lind, Vincent Abril JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.125 0.383 12 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.137 0.395 13 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Fabian Schiller Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 1:32.166 0.424 14 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.177 0.435 15 53 Silver Cup Ulysse De Pauw, Pierre Alexandre Jean AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.191 0.449 16 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:32.238 0.496 17 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.306 0.564 18 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.393 0.651 19 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:32.443 0.701 20 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.443 0.701 21 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Nicolai Kjaergaard Garage 59 McLaren 720S GT3 1:32.480 0.738 22 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.553 0.811 23 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.717 0.975 24 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.933 1.191 25 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.303 1.561 26 18 Silver Cup Danny Kroes, Joshua Kreuger GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:33.889 2.147