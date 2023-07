GTWC | Trionfo Mercedes su Ferrari e BMW in Gara 1 a Misano

Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy regalano una brillante vittoria sotto al cocente sole di Misano, dove la coppia dell'Akkodis-ASP si è imposta in Gara del GT World Challenge Europe, giunto al secondo appuntamento stagionale di Sprint Cup.

La grande Pole Position conquistata da Marciello in Qualifica questa mattina è stata tramutta in un comodo successo da parte del pilota Mercedes e del suo collega russo, al quale ha passato il volante della AMG #88 con un buon vantaggio sui rivali dopo aver tenuto il primato nella prima parte di gara.

Boguslavskiy è stato altrettanto perfetto senza commettere errori o perdere tempo, transitando sul traguardo con 7"4 di margine sulla Ferrari condivisa dagli ottimi Giacomo Altoè/Konsta Lappalainen, al primo podio con la nuova 296 GT3 iscritta da Emil Frey Racing.

Stratosferica la rimonta del Team WRT, terzo con la BMW M4 #32 degli scatenati Weerts/Vanthoor, partiti al 22° posto e autori di una spettacolare rimonta a suon di sorpassi (specialmente nel finale) e beneficiando della sempre azzeccata strategia del team belga che li ha portati sul terzo gradino del podio. Fra l'altro alla BMW sono stati tolti 15Kg di BoP prima del via, cosa che si è vista enormemente nel recupero.

A rimetterci negli ultimi giri sono stati Vervisch/Baert, quarti con l'Audi #12 di Comtoyou Racing, e Vermeulen Costa, in Top5 con la Ferrari #69 di Emil Frey Racing a completare la Top5.

Applausi anche per Aurélien Panis/Alberto Di Folco, sesti assoluti e vincitori della Classe Gold Cup sull'Audi #9 di Boutsen VDS.

Una spettacolare lotta ha infiammato il pubblico (oltre che la calura del sole, ovviamente) per il settimo posto, alla fine preso con strenua difesa da Pepper/Perera con la Lamborghini #60 di VSR, attaccati fino all'ultimo dalla BMW #46 di Rossi/Martin; Valentino nella prima parte di gara scattava 24° ed ha guadagnato alcune posizioni per KO di rivali, ma anche superandone un paio con grinta, poi ha ceduto il volante al collega belga in una sosta altrettanto azzeccata da WRT che lo ha fatto risalire ulteriormente.

Negli ultimi giri Martin ha provato di tutto, ma Pepper si è ben difeso e alle spalle dei due troviamo nona l'Audi di Haase/Legeret (#11 Comtoyou Racing), con la R8 di Drudi/Feller (Tresor Orange 1), anche loro in risalita dal 18° posto alla Top10 e penalizzati di 5" per Track-Limits (ma ininfluenti per la classifica).

Alle loro spalle c'è la BMW #30 di Williams/Krutten (Team WRT), secondi in Classe Gold Cup, mentre il terzo posto della categoria va all'Audi #10 di Boutsen VDS guidata da Gazeau/Eteki, i quali hanno la meglio della R8 #26 di di Gachet/Evrard (Saintéloc).

Fuori al via l'Audi di #21 di Comtoyou Racing in quel momento condotta da Gilles Magnus, coinvolta in una carambola assieme alla McLaren #159 di Nicolai Kjaergaard (Garage 59) e alla Lamborghini #126 di Loris Spinelli (Imperiale Racing) che partiva sesto generale e in Pole Bronze Cup.

Questa la vincono Ramos/Chaves con la McLaren #188 di Garage 59, visti a lungo in Top10 e nel finale bravi a lasciare strada ai PRO senza rallentarli, avendo un buon vantaggio sulla Porsche #911 di Malykhin/Guven (Pure Rxcing) e la McLaren #112 di Krupinski/Siedler (JP Motorsport).

In Classe Silver Cup doppietta delle Mercedes: la #77 di Bird/Love (HRT) si impone sulla #90 di Salmenautio/Pérez Companc (Madpanda Motorsport), terza chiude l'Audi #99 di Tresor Attempto conotta da Aka/Patrese, in grande risalita dalle retrovie dopo una Qualifica negativa, lasciando al quarto posto la Honda #28 di Guidetti/Moncini (Nova Race).

Il programma di sabato prevede la Qualifica 2 alle ore 9;00, suddivisa come oggi in due manche da 10' per evitare il troppo traffico, e Gara 2 alle 14;00.