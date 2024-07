GTWC | Trionfo Ferrari-Emil Frey Racing in Gara 2 a Hockenheim

La Ferrari di Emil Frey Racing trionfa in Gara 2 del GT World Challenge Europe grazie a Konsta Lappalainen e Ben Green che ottengono la prima affermazione stagionale in Sprint Cup 2024.

E' stata una corsa a due volti, con diversi cambiamenti e colpi di scena (oltre che proibiti) fra la prima metà e la seconda dopo la girandola dei pit-stop.

Al via il poleman Luca Engstler è stato perfetto nel tenersi dietro l'Audi #99 di Ricardo Feller e la 296 GT3 #14 di Lappalainen, incalzato a sua volta dalla BMW #32 del Team WRT condotta da Dries Vanthoor, mentre Mattia Drudi ha avuto il suo bel lavoro da fare per resistere con la sua Aston Martin #7 alla Mercedes #48 di Maro Engel.

Al secondo giro si è verificato il primo incidente quando Ivan Klymenko in curva 2 ha centrato in pieno l'incolpevole Tom Gamble mandando in testacoda la McLaren #159 di Garage 59; al portacolori di Saintéloc Racing è stato quindi comminato un Drive-Through, scontato successivamente dal suo collega Marcus Paverud.

Lo stesso Klymenko è stato protagonista poco dopo di una scaramuccia con Giacomo Altoè, che dopo averlo superato sempre in curva 2 è finito largo nell'erba perdendo terreno, quando l'alfiere di Emil Frey Racing era riuscito a riportare la sua Ferrari #69 dal 15° all'8° posto.

La prima sorpresa è però arrivata al giro 8 con la rottura della ruota anteriore sinistra sull'Audi di Feller, proprio appena passato sul rettilineo dei box, privando il ragazzo di Tresor Attempto Racing di un potenziale podio.

Quattro tornate a seguire, Full Course Yellow e Safety Car decretate dalla Direzione Gara per recuperare l'Aston Martin #11 di Comtoyou Racing, uscita in curva 1 rovinosamente, ma vedendo anche illeso Razvan Umbrarescu.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

La ripartenza è avvenuta al 14° passaggio, proprio quando si è aperta la girandola dei pit-stop e a quello dopo metà della griglia ha preso il via della pit-lane per le soste.

Qui un problema al dado dell'anteriore destra ha beffato clamorosamente il Team Engstler e quando Max Hofer è tornato sul tracciato con la Lamborghini #6, ormai i rivali erano già transitati da un pezzo.

Nel caos, anche la AF Corse ha perso la leadership in Classe Silver dopo che Thomas Fleming era rimasto in Top10 con la Ferrari #71 ed Eliseo Donno è rientrato parecchio indietro.

Ereditato il volante da Lappalainen, Green si è quindi ritrovato in testa con un margine di 5" sulla BMW #32 di Vanthoor/Weerts, controllando agevolmente la situazione fino alla bandiera a scacchi.

Per la coppia del Team WRT arriva invece una piazza d'onore preziosissima conquistata a dentri stretti, dato che la Mercedes #48 di Engel/Auer l'ha pressata fino alla fine; in questo modo il duo di Winward Racing torna ad essere superato in classifica di campionato dai rivali BMW.

#48 Winward Racing Team MANN-FILTER, Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Maro Engel Foto di: SRO

Bella risalita fino al quarto posto per la Mercedes #9 di Goetz/Gounon (Boutsen VDS), seguita dall'altrettanto pimpante e in rimonta BMW #30 di De Haan/Williams, i quali regalano al Team WRT la gioia in Silver Cup.

Drudi/Baert concludono invece sesti sulla Aston Martin #7 di Comtoyou Racing pagando 5" di penalità finali per Track-Limits non rispettati (sanzione che ha colpito diverse vetture in conclusione di gara).

Grande risalita anche per i due Lorenzo di Tresor Attempto Racing, Patrese/Ferrari, capaci di portare non solo la loro Audi #88 settima generale, ma anche al successo in Classe Gold nonostante una piccola foratura accusata poco prima della sosta, battendo sul traguardo la McLaren #159 di Goethe/Gamble (Garage 59) e l'Audi #111 di CSA Racing nelle mani di Gachet/Legeret, secondi Gold.

In Top10 assoluta troviamo anche la Mercedes #90 di Keen/Pérez Companc (Madpanda Motorsport), che ha avuto la meglio di una serie di rivali agguerriti nelle asprissime lotte viste a centro gruppo nei giri finali.

Qui va a prendersi il terzo gradino del podio Gold la Lamborghini #6 di Hofer/Engstler con grandissimo rammarico per quanto accaduto nella sosta, terminado tredicesimi generali, proprio dietro alla Mercedes #10 di Gazeau/Panis (Boutsen VDS), secondi Silver.

Il podio di quest'ultima categoria va infine alla Ferrari #52 di Hudspeth/Machiels (AF Corse), che beffano i colleghi Donno/Fleming, penalizzati di 5" per TL sul traguardo.

Per quanto concerne la Bronze Cup, Darren Leung nella prima parte di gara ha tenuto in testa la BMW #991 di Century Motorsport che poi Dan Harper ha agevolmente condotto al successo staccando i rivali e portando a casa l'11° posto generale.

Dietro alla M4 rossa ci sono la Lamborghini #78 di Mitchell/Collard (Barwell Motorsport) e la Ferrari #93 di Hui/Cheever (Sky Tempesta Racing) a completare il terzetto di categoria.