GTWC | Super-doppietta per Patrese-Ferrari a Magny-Cours

Un weekend destinato a restare negli annali di Tresor Competition quello appena concluso, nel corso del quale il team italiano è stato impegnato sia nel penultimo round del GT World Challenge Europe - Sprint Cup 2024 a Magny-Cours, come Tresor Attempto Racing, che nel terzo appuntamento valido per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint sul Circuito Internazionale del Mugello come Tresor Audi Sport Italia.

Sul tracciato francese erano tre le Audi R8 LMS GT3 Evo II: la #99 in Pro con livrea Orange 1 per Ricardo Feller ed Alex Aka, la #88 in Gold con livrea San Lorenzo per Lorenzo Ferrari e Lorenzo Patrese, la #66 in Bronze in livrea IWS per Andrey Mukovoz e Dylan Pereira.

Al Mugello erano invece due gli equipaggi, entrambi PRO: #12 per Pietro Delli Guanti e Rocco Mazzola, e #99 con Leonardo Moncini ed Andrea Cola.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari Foto di: SRO

A Magny-Cours, in Q1, gli equipaggi Tresor Attempto Racing sono stati subito protagonisti. Patrese ha portato la #88 alla seconda migliore prestazione Gold in 1'37"406, mentre Pereira con la #66 ha chiuso in 1'37"207 con il quarto riferimento Bronze.

Qualche difficoltà per Feller che al volante della #99 non è riuscito a mettere insieme il proprio miglior giro chiudendo decimo tra i PRO con un crono di 1'38"093.

Gara uno è stata particolarmente emozionante. Patrese e Ferrari hanno confermato la crescita che li ha visti protagonisti nel corso dell’anno e con autorevolezza sono andati a cogliere un meritato successo in categoria Gold, sesti assoluti.

Grande rimonta della #99 con Feller e Aka che hanno scalato ben diciassette posizioni presentandosi sul traguardo in dodicesima piazza e ottavi tra i PRO. Bene anche la #66 che ha chiuso quinta in Bronze.

Nella Q2 disputata domenica mattina, nuovo acuto dell’equipaggio #88, questa volta con Ferrari, che in 1'36"182 è stato il più veloce tra i piloti Tresor Attempto Racing con la decima prestazione assoluta, seconda in Gold.

Sulla #99 in 1'36"818 Aka ha chiuso in settima fila con l’ottava prestazione PRO. Mukovoz al volante della #66 ha chiuso settimo di Bronze in 1'39"105.

In gara altro assolo di Ferrari e Patrese che hanno suggellato un ottimo weekend conquistando il secondo successo Gold consecutivo e punti pesantissimi per il campionato con la quarta posizione assoluta.

Aka e Feller si sono assicurati la sesta piazza, rimontando otto posizioni e confermando la determinazione messa in pista anche in gara uno. Sesta posizione Bronze per la #66 con Mukovoz e Pereira.

Altrettanto positivo il weekend italiano al Mugello dove Tresor Audi Sport Italia si è confermata team di riferimento concretizzando il migliore weekend stagionale. In Q1 settima posizione per Cola (1'46.776) sulla #99, mentre Mazzola in 1'47.217 ha chiuso decimo sulla #12.

Nella Q2, disputata subito dopo, Moncini ha portato la #99 al sesto posto in 1'46.273, mentre Delli Guanti ha sfiorato la pole position e in 1:45.709 si è assicurato la partenza dalla prima fila con la seconda migliore prestazione sulla #12.

In gara uno la gestione di gara da parte del team è stata impeccabile e i piloti hanno completato l’opera con una grande guida in pista portando entrambe le vetture sul podio e concretizzando uno dei migliori risultati di sempre per il team nel CIGT.

Cola e Moncini hanno chiuso al secondo posto dopo aver rimontato cinque posizioni, mentre Delli Guanti e Mazzola hanno completato il podio con un altrettanto positivo terzo posto.

In gara due altra prestazione da sottolineare. Delli Guanti e Mazzola, scattati dalla prima fila, hanno gestito con maturità la loro corsa ed al termine sono andati a cogliere una splendida vittoria assoluta al volante della #12, la prima per Tresor Audi Sport Italia in questa stagione. Gara più complessa per la #99 con Cola e Moncini che al termine di una gara molto combattuta hanno chiuso all’undicesimo posto.

"Difficile riassumere in poche parole la nostra prestazione di questo weekend. Anzitutto un grande grazie va a tutto il nostro staff che ha saputo gestire con professionalità e dedizione un impegno così importante come due weekend di gara in contemporanea", ha detto il Team Principal, Ferdinando Geri.

"Abbiamo ottenuto una vittoria assoluta, due vittorie di categoria e un totale di cinque podi. Siamo molto soddisfatti, a livello di campionato abbiamo scalato le classifiche sia del GTWC che del Campionato Italiano Gran Turismo e ci prepariamo per la chiusura della stagione con ulteriore determinazione”.

Ferrari ha aggiunto: "Dopo Hockenheim è stato bello fare il bis in Gara 1, pur avendo iniziato il weekend faticando. Ma siamo riusciti a sistemare tutto, non abbiamo fatto errori in pista e al pit-stop, il successo ci ha reso molto felici".

"In Gara 2 sono partito molto bene e poi Lorenzo ha fatto una grande prestazione concludendo vittorioso. Spero che si possa continuare così per il resto della stagione".

Patrese chiosa: "Da inizio anno abbiamo avuto un po' di alti e bassi, ma ad Hockenheim siamo finalmente riusciti ad imporci ritrovando la giusta competitività. Stiamo vivendo un grande momento, la squadra ha fatto un lavoro incredibile su tutti i fronti. Mi auguro di proseguire allo stesso modo nelle prossime gare".