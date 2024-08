GTWC | Sprint Cup al penultimo round: in 33 a Magny-Cours

Il GT World Challenge Europe tornerà in azione il prossimo fine settimana (23-25 agosto), quando la Sprint Cup disputerà il suo penultimo appuntamento della stagione 2024 sul Circuit de Nevers Magny-Cours.

L'evento sarà caratterizzato da un ricco programma per un totale di oltre nove ore di gara; arriva cinque settimane dopo la precedente uscita della Sprint Cup a Hockenheim e vedrà la consueta coppia di gare di un'ora in programma sabato e domenica.

Con 33 vetture suddivise in quattro classi competitive, si preannuncia un fine settimana cruciale per la lotta al titolo di quest'anno.

#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green Foto di: SRO

PRO: nessun favorito, titolo nella fase critica

Magny-Cours segna la ripresa di quella che è già stata un'epica battaglia tra due equipaggi di peso massimo. I tre volte campioni della serie Dries Vanthoor e Charles Weerts (#32 Team WRT BMW) hanno un vantaggio minimo su Maro Engel e Lucas Auer (#48 Winward Racing Team Mann-Filter Mercedes-AMG), con soli due punti che separano il primo dal secondo prima della trasferta francese.

L'Emil Frey Racing ha tutte le intenzioni di fare di questa gara una corsa a tre. La Ferrari #14 di Ben Green e Konsta Lappalainen ha conquistato una vittoria a Hockenheim, superando la BMW #32 e la Mercedes-AMG #48 per assicurarsi un posto sul gradino più alto.

Anche la Ferrari #69 di Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen è una potenziale vincitrice e potrebbe essere un fattore cruciale per le aspirazioni della squadra svizzera al campionato.

Queste tre compagini hanno conquistato la vetta della classifica, anche se ci sono state prestazioni di livello pure tra gli altri concorrenti Pro.

Benjamin Goethe e Tom Gamble hanno messo insieme un'eccellente serie di risultati a bordo della McLaren #159 di Garage 59, conquistando punti in ogni gara di questa stagione. Saranno fiduciosi sulle loro possibilità a Magny-Cours, che in passato è stato un terreno di caccia felice per il costruttore britannico.

Al contrario, il Tresor Attempto Racing ha faticato a ottenere risultati, nonostante abbia spesso dimostrato una velocità di punta con la sua Audi #99. Anche se il titolo sembra fuori portata, il team può comunque puntare a podi e vittorie di gara con il suo equipaggio composto da Ricardo Feller e Alex Aka.

Una seconda R8 correrà nella classe Pro a Magny-Cours, con l'Eastalent Racing che affronterà la sua prima uscita nella Sprint Cup dopo aver disputato il precedente round Endurance al Nürburgring. Simon Reicher affiancherà il grande esperto Christopher Haase a bordo dell'Audi #84.

Comtoyou Racing ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale in Sprint Cup a Hockenheim, grazie alla velocità in qualifica di Mattia Drudi e all'abilità in gara dimostrata da Nicolas Baert sulla Aston Martin #7.

Rutronik Racing non è ancora riuscita a centrare una prestazione di rilievo in un evento Sprint, anche se la recente pole del team nella Endurance Cup al Nürburgring sarà di incoraggiamento per l'equipaggio della Porsche #96 di Patric Niederhauser e Sven Müller.

Lo schieramento Pro è completato da Boutsen VDS, che ha dimostrato un bel passo di gara con il suo equipaggio composto da Jules Gounon e Maximilian Götz. In effetti, un aumento della velocità in qualifica potrebbe rendere la Mercedes-AMG #9 una seria pretendente alla vittoria a Magny-Cours.

Auto in pit-lane Foto di: SRO

BRONZE CUP: Century in controllo dopo Hockenheim

La Century Motorsport si è imposta come favorita per la corona della Bronze Cup con un'impressionante doppia vittoria a Hockenheim. Con i campioni britannici GT in carica Darren Leung e Dan Harper che condividono la BMW #991, il team può contare su una combinazione vincente.

La prima rivale è la Sky Tempesta Racing, che ha già saputo conquistare il gradino più alto del podio in passato. Jonathan Hui ha conquistato due successi Pro-Am l'ultima volta che ha corso a Magny-Cours nel 2020 e spera di ripetersi insieme a Eddie Cheever III sulla Ferrari #93.

Barwell Motorsport è ancora in corsa per il titolo della Bronze Cup con la Lamborghini #78, dopo che Rob Collard e Sandy Mitchell hanno ottenuto una serie di secondi posti a Hockenheim. Questo trio di equipaggi si è allontanato dal gruppo, anche se ci sono molti altri potenziali vincitori sulla griglia.

Una seconda Huracan di Barwell Motorsport vede Gabriel Rindone e Patrick Kujala condividere la Lamborghini #72, mentre Imperiale Racing schiererà lo stesso marchio di auto per Dmitry Gvazava e Ugo De Wilde.

Tresor Attempto Racing punterà al suo primo podio in Sprint Cup dopo quello conquistato in Gara 1 a Misano con Andrey Mukovoz e Dylan Pereira che condivideranno l'Audi #66.

Rutronik Racing si reca in Francia con il morale alle stelle dopo aver conquistato la vittoria nella Bronze Cup nell'ultima gara di Endurance al Nürburgring. Dustin Blattner e Dennis Marschall condivideranno la Porsche #97 della squadra, mentre Schumacher CLRT schiererà anche la 911 GT3 R dei francesi Stéphane Denoual e Steven Palette.

Garage 59 completa lo schieramento della Bronze Cup con Miguel Ramos e Louis Prette che condivideranno la McLaren #188. La squadra britannica è stata veloce per tutta la stagione, ma non è ancora riuscita a conquistare un podio di classe, cosa che spera di fare in un circuito dove Ramos ha festeggiato due volte la vittoria in Pro-Am.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO

Tutto apertissimo in Gold Cup, WRT vede il titolo Silver

La battaglia per il titolo della Gold Cup rimane in bilico. Il Liqui-Moly Team Engstler by OneGroup si è aggiudicato il primato grazie a un'imponente vittoria in Gara 1, con Luca Engstler e Max Hofer a podio anche in Gara 2. Dopo aver corso con una Lamborghini a Hockenheim, la squadra tedesca torna all'Audi per l'evento di questo fine settimana.

Engstler e Hofer hanno un vantaggio risicato su Paul Evrard e Gilles Magnus, che sperano di estendere l'eccellente record di Saintéloc Racing sul suolo francese con l'Audi #25.

Anche CSA Racing è a caccia di una vittoria in casa con la sua Audi #111 e può contare su Simon Gachet - che ha trionfato a Magny-Cours nel 2020 - e Lucas Légeret.

Tresor Attempto Racing ha partecipato alla Gold Cup con l'Audi #88 e si è assicurata la vittoria di classe in Gara 2 ad Hockenheim grazie a Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari. Non sono in lotta per il titolo, ma il duo italiano potrebbe comunque giocare un ruolo nel suo esito.

Comtoyou Racing mantiene l'assalto a due vetture della Gold Cup, con il pilota ufficiale Aston Martin David Pittard che condivide la #21 con Matisse Lismont, mentre James Jakes è affiancato dal nuovo arrivato in Sprint Cup Sebastian Øgaard sulla vettura #11.

In ognuna delle battaglie per il titolo discusse finora, c'è poco da scegliere tra i principali contendenti. Non è però il caso della Silver Cup, dove la formazione del Team WRT #30 ha preso un chiaro vantaggio. Calan Williams e Sam De Haan hanno 29,5 punti di vantaggio e la possibilità di conquistare la corona della classe a Magny-Cours con la loro BMW.

Boutsen VDS è seconda dopo essere tornato sul podio a Hockenheim. Inoltre, la coppia della Mercedes-AMG #10 formata da Cesar Gazeau e Aurélien Panis è ben posizionata per conquistare il titolo di classe quest'anno.

La Ferrari #71 di AF Corse di Eliseo Donno e Thomas Fleming ha dimostrato una velocità impressionante, mentre la sorella #52 di Jef Machiels e Sean Hudspeth è stata sempre tra i protagonisti.

Saintéloc Racing è l'unica altra squadra ad aver ottenuto più podi in questo periodo. La squadra francese dovrebbe essere in lizza per ottenere altre soddisfazioni con l'Audi #26, che rimane nelle mani di Ivan Klymenko e Marcus Paverud, mentre Comtoyou Racing schiererà la Aston Martin #12 di Lorens Lecertua e Dante Rappange.

Winward Racing presenta la Mercedes-AMG #57 per Reece Barr e un compagno di squadra da confermare, mentre Madpanda Motorsport correrà con una AMG GT3 per il suo ritorno nella Silver Cup. La compagine argentina affiancherà l'esperto Ezequiel Perez Companc al recente debuttante nell'Endurance Tom Kalender per completare una griglia competitiva di 33 vetture per la trasferta del GTWC Europe a Magny-Cours.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 Evo II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese Foto di: SRO

IL PROGRAMMA

Giovedì 22 agosto

Test: 13;20 – 16;20

Venerdì 23 agosto

Prove Libere: 13;10 – 14;50

Pre-Qualifiche: 20;25 – 21;25

Sabato 24 agosto

Qualifica 1: 14;25 – 14;35

Gara 1: 20;15 – 21;15

Domenica 25 agosto

Qualifica 2: 9;10 – 9;20

Gara 2: 14;45 – 15;45