GTWC | Sprint Cup: a Barcellona il duello finale BMW-Mercedes

Il GT World Challenge Europe si concluderà questo fine settimana al Circuit de Barcelona-Catalunya, con una serie di titoli di Sprint Cup 2024 in palio sul circuito spagnolo.

Un gruppo di 32 vetture affronterà l'ultimo round, con iscrizioni in rappresentanza di otto costruttori confermate per l'evento, che chiuderà il sipario su un'eccezionale stagione iniziata a Brands Hatch a maggio e che ha poi toccato Misano, Hockenheim e Magny-Cours.

Due gare da 60 minuti decideranno la corona generale della Sprint Cup, mentre i campioni di classe saranno decretati anche in Gold Cup, Silver Cup e Bronze Cup. Con così tanta carne al fuoco, si preannuncia un'epica resa dei conti!

#48 Winward Racing Team MANN-FILTER, Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Maro Engel Foto di: SRO

PRO: Lotta epica tra Vanthoor/Weerts e Engel/Auer

A prescindere da chi si aggiudicherà il titolo, la stagione 2024 sarà ricordata come una delle migliori della storia della Sprint Cup. I tre volte campioni della serie Dries Vanthoor e Charles Weerts (BMW #32 Team WRT) hanno combattuto contro Maro Engel e Lucas Auer (Mercedes #48 Winward Racing) e condiviso il podio in sei occasioni in questa stagione, comprese le ultime cinque gare consecutive, ottenendo tre vittorie ciascuno.

Vanthoor e Weerts puntano al quarto titolo della Sprint Cup, che avrebbe l'ulteriore significato di essere il primo con BMW. Auer ed Engel sono entrambi alla ricerca di una prima corona Sprint, così come la Winward Racing, anche se Engel è arrivato due volte alla gara finale con una possibilità di gloria, finendo secondo in entrambe le occasioni. In breve, entrambi gli equipaggi sarebbero campioni meritevoli.

Non ci sono altri contendenti per il titolo piloti, anche se l'Emil Frey Racing mantiene una possibilità di vittoria per le squadre. La Ferrari #14 di Ben Green e Konsta Lappalainen sembrava destinata a giocarsela fino alla fine, ma un fine settimana tormentato a Magny-Cours ha messo fine alle loro possibilità. Ciononostante, i due piloti potranno essere protagonisti a Barcellona, insieme all'equipaggio gemello della #69 formato da Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè.

Boutsen VDS ha ottenuto un'ottima prestazione a Magny-Cours, conquistando la pole per Gara 2 e ottenendo un piazzamento a podio con Jules Gounon e Maximilian Götz a bordo della Mercedes-AMG #9.

Rutronik Racing ha conquistato il podio di Gara 1 con la Porsche #96; Patric Niederhauser e Sven Müller hanno preso la bandiera a scacchi in prima posizione prima di essere retrocessi a causa di una penalità. Entrambi gli equipaggi puntano a un risultato vincente a Barcellona.

Garage 59 cercherà di completare una stagione di risultati da Top 10 con Benjamin Goethe e Tom Gamble che condividono la McLaren #159, mentre il giovane duo potrebbe anche piazzarsi tra i primi cinque in classifica.

Per i campioni uscenti di Tresor Attempto, la finale è un'opportunità per chiudere in bellezza una stagione in gran parte frustrante con l'Audi #99 schierata per Ricardo Feller e Alex Aka. Anche Comtoyou Racing spera in un buon risultato con Mattia Drudi e Nicolas Baert che condividono la Aston Martin #7.

Lo schieramento Pro è completato dall'Eastalent Racing, che schiererà l'Audi #84 di Simon Reicher e Christopher Haase. La squadra austriaca ha fatto un ottimo debutto nella Sprint Cup l'ultima volta a Magny-Cours, ottenendo un paio di piazzamenti in Top10, e punterà a ripetersi al Circuit de Barcelona-Catalunya.

#991 Paradine Competition, BMW M4 GT3: Toby Sowery, Jake Dennis, Darren Leung Foto di: Paolo Belletti

BRONZE CUP: Paradine Competition in testa, ma i rivali restano in corsa

I primi tre contendenti per la corona della Bronze Cup sono tutti vincitori ben conosciuti. I campioni del British GT dello scorso anno, Darren Leung e Dan Harper (BMW #991 Paradine Competition), sono in testa alla classifica con un vantaggio di 9,5 punti sulla coppia di Barwell Motorsport - Rob Collard e Sandy Mitchell - mentre Jonathan Hui e Eddie Cheever (Ferrari #93 Sky Tempesta Racing) si trovano a 2,5 punti di distanza.

Anche Dustin Blattner e Dennis Marschall (Porsche #97 Rutronik Racing) sono a caccia di punti, trovandosi a 20 dalla prima posizione, ma il momento è favorevole dopo il brillante weekend di Magny-Cours.

Anche Dmitry Gvazava e Ugo De Wilde (Lamborghini #85 Imperiale Racing) e Andrey Mukovoz e Dylan Pereira (Audi #66 Tresor Attempto Racing) sono matematicamente in grado di conquistare il titolo, anche se entrambi necessitano di diverse situazioni favorevoli perché il tutto si materializzi.

Pur non essendo in lotta per il campionato, Miguel Ramos e Louis Prette (McLaren #188 Garage 59) sono sempre veloci e possono certamente concludere la stagione con una vittoria. Stéphane Denoual e Steven Palette (Porsche #44 Schumacher CLRT) hanno conquistato un importante podio a Magny-Cours e punteranno a ripetersi in Spagna, mentre Gabriele Rindone e Patrick Kujala completano lo schieramento con la Lamborghini #72 di Barwell Motorsport.

#85 Imperiale Racing, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava Foto di: SRO

GOLD e SILVER CUP: i team Audi e WRT a caccia di gloria

La lotta per il titolo della Gold Cup è stata serrata per tutta la stagione. Anzi, è la più aperta in vista della finale, con tre squadre separate da soli cinque punti. Luca Engstler e Max Hofer (Audi #6 Team Engstler by OneGroup) sono in testa alla classifica, seguiti da vicino da Gilles Magnus e Paul Evrard (Audi #25 Saintéloc Racing), con Simon Gachet e Lucas Légeret (Audi #111 CSA Racing) subito dietro in terza posizione.

Questa battaglia di classe è resa ancora più intrigante dalla Tresor Attempto Racing, che ha ottenuto tre vittorie consecutive grazie a Lorenzo Patrese e Lorenzo Ferrari. L'equipaggio dell'Audi #88 ha molte possibilità di vincere il titolo, ma probabilmente giocherà un ruolo importante nella decisione per gli altri grazie al suo stato di forma.

La Gold Cup vedrà anche una coppia di piloti della Comtoyou Racing, con Matisse Lismont e David Pittard che condivideranno l'Aston Martin #21 e colleghi da confermare sulla vettura gemella #11.

Mentre la Gold Cup è apertissima, il titolo piloti della Silver Cup è il più vicino alla definizione. Sam De Haan e Calan Williams (BMW #30 Team WRT) hanno un vantaggio di 21 punti sulla vetta della classifica e sperano di completare l'opera in Gara 1.

Aurélien Panis e César Gazeau hanno quasi certamente bisogno di una vittoria per mantenere vive le loro speranze, mentre Eliseo Donno e Tom Fleming (Ferrari #71 AF Corse) puntano a fare bene.

In netto contrasto, la classifica delle squadre della Silver Cup non potrebbe essere più ravvicinata. Il Team WRT e AF Corse sono a pari merito con 100,5 punti, con la Ferrari che ha beneficiato del contributo dell'equipaggio #52 composto da Jef Machiels e Sean Hudspeth.

Ci sono altri tre iscritti alla Silver Cup, che completano un gruppo di 32 vetture per la trasferta di Barcellona. Winward Racing torna con Reece Barr e Gilles Stadsbader che condividono la Mercedes-AMG #57, Comtoyou Racing schiera la Aston Martin #12 di Lorens Lecertua e Dante Rappange, mentre Saintéloc Racing conclude la stagione con Ivan Klymenko ed Ezequiel Perez Companc a bordo dell'Audi #26.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari Foto di: SRO

IL PROGRAMMA

Venerdì 11 ottobre

Prove Libere - 9:00-10:40

Pre-Qualifiche - 14:20-15:20

Sabato 12 ottobre

Qualifiche 1 - 9:45-9:55

Gara 1 - 14:00-15:00

Domenica 13 ottobre

Qualifiche 2 - 9:00-9:10

Gara 2 - 14:00-15:00