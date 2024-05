GTWC | Sprint a Misano con 36 auto pronte a brillare in notturna

La stagione 2024 del GT World Challenge Europe entrerà nel vivo il prossimo fine settimana (17-19 maggio) quando un gruppo di 36 vetture affronterà una coppia di gare della Sprint Cup al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

L'impianto italiano ospiterà la serie per il 10° anno consecutivo e segue di due settimane Brands Hatch, dove si è svolto l'evento di apertura dell'anno. Mentre l'appuntamento britannico ha visto la partecipazione di tre classi, a Misano scenderà in pista la squadra al completo grazie all'aggiunta di un gruppo altamente competitivo di Classe Bronze Cup, che porterà sul circuito romagnolo altre 11 vetture.

I piloti affronteranno un weekend dal format unico, con le prove libere, le prequalifiche e le qualifiche in programma venerdì, mentre le due gare si svolgeranno sabato. Con la seconda gara che prenderà il via dopo il tramonto sull'Adriatico, i piloti affronteranno l'unica tappa notturna della Sprint Cup della stagione, cosa che non accadeva dal 2021.

#48 Winward Racing, Merdeces AMG GT3: Maro Engel, Lucas Auer Foto di: SRO

Auer ed Engel in testa dopo un weekend stellare

Brands Hatch non poteva andare meglio per la Winward Racing. Griffata con la livrea "Mamba", la Mercedes-AMG #48 ha ottenuto un podio nella prima gara prima di vincere la seconda partendo dalla pole. Maro Engel e Lucas Auer sono quindi in testa alla classifica generale della Sprint Cup prima della trasferta italiana.

Winward Racing conduce davanti ad un trio di piloti PRO che rappresentano Mercedes-AMG. Boutsen VDS ha conquistato il primo podio assoluto a Brands Hatch e spera di ripetersi con l'equipaggio della #9 composto da Jules Gounon e Maximilian Götz, mentre Madpanda Motorsport prosegue nella classe regina con Ezequiel Perez Companc e Alexander Sims che condividono la macchina #90.

Anche il Team WRT dovrebbe essere un concorrente di primo piano con la BMW #32 di Dries Vanthoor e Charles Weerts, che ha aperto la stagione della Sprint Cup con una vittoria in Gran Bretagna. L'equipaggio belga vanta un record davvero eccezionale a Misano, con sette vittorie, delle quali nette quelle del 2021 e 2022. A loro si aggiunge la vettura #46 di Valentino Rossi e Maxime Martin, che ha ottenuto una famosa affermazione su questo circuito un anno fa.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: SRO

La Ferrari di Emil Frey Racing ha iniziato la stagione in modo impressionante, ottenendo due secondi posti a Brands Hatch. I trofei sono stati condivisi tra le 296 GT3 - la #14 di Ben Green e Konsta Lappalainen e la #69 di Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè - che dovrebbero essere competitive anche questo fine settimana.

Tresor Attempto Racing, Campione in carica della serie, ha inaugurato la difesa del titolo con una coppia di quarti posti per Ricardo Feller e Alex Aka sull'Audi #99, anche se la vettura gemella #88 di Christopher Haase e Lorenzo Ferrari non ha ottenuto risultati a Brands Hatch.

Garage 59 ha centrato un 5° e 6° posto sul terreno di casa, dando alla McLaren #159 di Tom Gamble e Benjamin Goethe una solida base di punti in vista del prosieguo della stagione.

Brands Hatch si è rivelato un fine settimana impegnativo per Rutronik Racing, che è rimasto fuori dai punti in Gara 1 e ha lottato per un ottavo posto finale in Gara 2. I piloti ufficiali Porsche, Patric Niederhauser e Sven Müller, punteranno a fare di più a Misano.

L'esordio è stato ancora più difficile per il Comtoyou Racing, che ha mostrato un buon ritmo ma ha lasciato Brands Hatch senza punti. Mattia Drudi è cresciuto a pochi chilometri dal circuito di Misano e spera di convertire le sue conoscenze locali in risultati importanti insieme a Nicolas Baert.

#7 –Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO: Mattia Drudi, Nicolas Baert Foto di: SRO

Nessun favorito tra i concorrenti della Bronze Cup

A Misano la Bronze Cup farà la sua prima apparizione stagionale in un evento Sprint, aggiungendo altre 11 vetture alla griglia. Questa è la classe più difficile da prevedere; ci sono alcuni schieramenti davvero forti, ma solo uno festeggerà quando la Sprint Cup si concluderà al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Come sempre, possiamo aspettarci che Garage 59 porti un pacchetto competitivo. La McLaren #188 sarà condivisa da Miguel Ramos - due volte campione della Sprint Cup Pro-Am - e da Louis Prette, che ha mostrato un'impressionante velocità nel primo round della Endurance Cup il mese scorso.

Century Motorsport si presenta con Darren Leung, che ha aiutato la squadra a conquistare la corona britannica dei piloti GT lo scorso anno. Per l'assalto alla Sprint Cup, l'inglese riprenderà la collaborazione con l'asso della BMW Dan Harper, vincitore del titolo, al volante della M4.

Con una bacheca di trofei che include titoli British GT e vittorie di classe alla 24 Ore di Spa, Barwell Motorsport ha un pedigree significativo. La squadra Lamborghini schiererà una coppia di piloti a Misano, con Gabriel Rindone e Patrick Kujala a bordo della #72 e i campioni 2020 del British GT, Rob Collard e Sandy Mitchell, che condivideranno la #78. Anche Imperiale Racing rappresenterà il marchio di Sant'Agata Bolognese nell'evento di casa, con Dmitry Gvazava e Ugo De Wilde che condivideranno la Huracan #85.

#85 Imperiale Racing, Lamborghini Huraran GT3 EVO2: Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava Foto di: Imperiale Racing

Tresor Attempto Racing, leader della classe lo scorso anno, torna con la sua Audi #66. Andrey Mukovoz rimane per la seconda stagione con la squadra, affiancato dal suo partner abituale nella Endurance Cup Dylan Pereira.

Sky Tempesta Racing punterà a conquistare ancora una volta successi nel GTWC, con i piloti Jonathan Hui e Chris Froggatt che condivideranno l'inconfondibile Ferrari #93.

Un trio di Porsche completa lo schieramento della Bronze Cup. Schumacher CLRT è una nuova collaborazione tra l'imprenditore automobilistico Edouard Schumacher e la squadra di Côme Ledogar. Non ci sono cambiamenti nella formazione che ha rappresentato il CLRT lo scorso anno, con Stephane Denoual in coppia con Steven Palette sulla vettura #44.

Dinamic GT schiererà Philipp Sager e Marvin Dienst, mentre Rutronik Racing potrà contare su Dustin Blattner e Dennis Marschall, quest'ultimo passato da Tresor Attempto Racing dopo aver dato prova di grande efficacia nel 2023.

#93 Sky-Tempesta Racing, Ferrari 296 GT3: Eddie Cheever, Jonathan Hui, Chris Froggatt Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Tutto aperto in Gold Cup e Silver Cup

Altre 13 vetture delle classi Gold Cup e Silver Cup compongono l'elenco iscritti di Misano. Entrambe sono state molto combattute a Brands Hatch, con la classe Gold che si è rivelata particolarmente felice per Audi.

Il Liqui Moly Team Engstler by OneGroup (Luca Engstler e Max Hofer) si è aggiudicato Gara 1 davanti al CSA Racing (Lucas Légeret e Simon Gachet), mentre il Saintéloc Racing (Paul Evrard e Gilles Magnus) è giunto terzo. Nella seconda gara, Saintéloc ha tenuto testa al team gestito da Engstler per conquistare la vittoria, mentre CSA ha completato il podio.

Anche il Racing Team Turkey nutre grandi speranze per Misano, dopo che Charlie Eastwood ha stabilito il giro più veloce in gara a Brands Hatch. Condividerà ancora una volta la Ferrari #51 con Salih Yoluç.

L'Aston Martin #21 della Comtoyou Racing di Matisse Lismont e James Jakes completa lo schieramento della Gold Cup e punterà a riprendersi da un difficile weekend in Inghilterra.

Con Brands Hatch da esempio, la Silver Cup si preannuncia altamente competitiva. Boutsen VDS guida la classifica con l'equipaggio della Mercedes-AMG #10 formato da Aurélien Panis e César Gazeau, che si è assicurato gli onori di classe e un eccellente Top5 assoluta nella gara di apertura. La seconda è andata alla Ferrari #71 di AF Corse guidata da Eliseo Donno e Thomas Fleming, che hanno dimostrato una velocità impressionante durante il loro debutto.

Se ci sarà un nuovo vincitore, la BMW #30 del Team WRT è la principale candidata. Sam De Haan e Calan Williams hanno conquistato un paio di podi a Brands Hatch e possono attingere al passato successo del Team WRT a Misano.

La 296 #52 di AF Corse di Sean Hudspeth e Jef Machiels è arrivata quarta in entrambe le gare dell'apertura, quindi un podio è l'obiettivo logico per Misano. Anche Winward Racing ha ottenuto buoni punti con la giovane coppia di Reece Barr e Magnus Gustavsen che condividono la Mercedes-AMG #57.

C'è un cambiamento alla Comtoyou Racing, con il diciassettenne Lorens Lecertua che si unisce a Dante Rappange sulla Aston Martin #12.

Saintéloc Racing farà correre ancora una volta la sua Audi #26 per Ivan Klymenko, il cui compagno di squadra non è ancora stato confermato. L'Eurodent GSM Team ha affrontato un weekend di apertura difficile dopo il ritiro di James Kell per malattia, obbligando Marcus Påverud a correre da solo entrambe le gare. Pietro Delli Guanti e Marco Butti sono stati confermati i piloti della squadra monegasca, che completa l'elenco dei 36 iscritti a Misano.

IL PROGRAMMA

VENERDI' 16 MAGGIO

14.00-17.00: Sessione di test a pagamento

VENERDI' 17 MAGGIO

09.00-10.40: Prove libere

15.50-16.50: Pre-qualifiche

21.10-21.40: Qualifiche

SABATO 18 MAGGIO

14.00-15.00: Gara 1

21.00-22.00: Gara 2

GTWC EUROPE Sprint Cup - Misano: Elenco Iscritti