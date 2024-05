GTWC | Rossi-Martin trionfano in Gara 1 nella super doppietta BMW

Valentino Rossi e Maxime Martin concedono il bis a Misano, conquistando il trionfo in Gara 1 del GT World Challenge Europe e replicando quello del 2023 in questa tappa tricolore di Sprint Cup.

Sotto il caldo sole che splende sul 'Marco Simoncelli', la coppia del Team WRT è sempre stata al comando, sfruttando la Pole Position del belga che nella prima metà ha allungato sui rivali, prima di passare il volante della BMW #46 al 'Dottore', bravissimo nell'evitare la minima sbavatura e resistere agli assalti finali della M4 #32 di Charles Weerts.

Quest'ultimo aveva ereditato la vettura dal compagno Dries Vanthoor al pit-stop, riuscendo a passare in seconda piazza superando la Porsche #54 di Dinamic GT e mettendosi all'inseguimento di Rossi, andando nettamente più forte, ma prima perdendo un po' di terreno a causa di un doppiaggio difficoltoso, per poi non trovare spazio per superare l'idolo locale, per altro ottimo a chiudere la porta nei vari punti del tracciato romagnolo.

Il podio tutto PRO viene invece completato dall'ottima Ferrari #69 di Emil Frey Racing condotta da Giacomo Altoè/Thierry Vermeulen, tra quelle più rapide al pit-stop risalendo la china fino a ritrovarsi in Top3, beffando la #14 dei loro compagni Green/Lappalainen, quarti dopo essere incappati in una sosta più lenta dopo che il britannico era stato protagonista di un bel duello con Vanthoor per il terzo posto nella prima metà.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Grandissima rimonta per la Mercedes #48 di Auer/Engel (Winward Racing), partita 21a e risalita fino alla Top5 confermandosi in formissima anche in vista di Gara 2, seguita al traguardo dalla BMW #30 di De Haan/Williams (Team WRT), vincitori con ampio margine in Silver Cup.

Settimo posto per la Porsche #96 di Rutronik Racing con il duo Niederhauser/Muller, seguita dalla McLaren #159 di Garage 59 condotta da Goethe/Gamble e dalla Mercedes #9 di Boutsen VDS affidata a Gotz/Gounon, anch'essa in grande risalita dalle retrovie seguendo la AMG #48.

Un pit-stop lento ha fatto invece perdere un po' di terreno alla Aston Martin #7 di Baert/Drudi, che completa la Top10 generale anche grazie alla penalità di 5" inflitta all'Audi #88 di Ferrari/Haase (Tresor Attempto Racing) per track-limits, quando la R8 era stata anche in lizza per la sesta piazza.

Peccato per la gemella R8 #99 di Aka/Feller, alle prese con un problema all'anteriore sinistra nella prima parte di gara dopo un contatto con un'auto rivale.

In Silver Cup il podio viene completato dalla Ferrari #52 di Hudspeth/Machiels (AF Corse), giunti al 18° posto assoluto, con dietro la Mercedes #57 di Barr/Gustavsen (Winward Racing).

In Gold Cup arriva la doppietta Audi grazie alla #25 di Saintéloc Racing nelle mani di Magnus/Evrard, seguita dalla #6 di Engstler/Hofer (Team Engstler) che era finita anche in testacoda durante la prima metà di gara, ma poi ripresasi quando è toccato al giovane Luca. Sul podio sale anche la Ferrari #51 di Eastwood/Yoluç (Racing Team Turkey-AF Corse).

Infine in Bronze Cup è trionfo per Dinamic GT con la sopracitata Porsche #54 che Marvin Dienst aveva tenuto seconda assoluta in avvio, per poi lasciare spazio a Philip Sager che si è dovuto difendere dagli assaltidella Lamborghini #85 di Gvazava/De Wilde (Imperiale Racing), seconda al traguardo. Terza l'Audi #66 di Mukovoz/Perera (Tresor Attempto).

Il via di Gara 2 è previsto alle ore 21;00.