GTWC | Rossi: "Abbiamo sofferto troppo il degrado gomme"

Si chiude con due piazzamenti in Top10 quello che fino ad oggi è stato il weekend più duro di Sprint Cup per Valentino Rossi e Maxime Martin, capaci di limitare i danni per quello che era possibile.

Reduci dalle ottime prestazioni di Brands Hatch e Misano (dove era arrivata anche la prima vittoria) la coppia del Team WRT ad Hockenheim sapeva già in partenza che il tracciato tedesco non era tra i migliori per la loro BMW.

Questo lo si è visto fin dalle prove e nella Qualifica 1 è stato il 'Dottore' a pagare a carissimo prezzo la poca competitività sul giro secco - cosa da lui stesso sempre indicata come personale punto debole - che unita al traffico delle 40 vetture in azione contemporaneamente ha peggiorato enormemente una situazione già di per sè poco simpatica.

Prima del via di Gara 1 è arrivato dal nuovo Balance of Performance un piccolo sconto di 5kg per le M4 e Rossi inizialmente ha guadagnato diverse posizioni con grinta e beneficiando pure di qualche K.O. altrui, risalendo dal 35° al 24° posto prima di incappare in un lungo nella ghiaia che lo ha fatto retrocedere nuovamente.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Consegnata l'auto a Martin da 29° che era, con l'ottimo tempismo di pit-stop del Team WRT il belga è rientrato 15° e ha superato una serie di rivali fino a tagliare il traguardo 8° fra gli applausi del box.

Domenica è toccato proprio a quest'ultimo cominciare Gara 2 e da 8° è subito salito 3°, ma alla sosta qualcosa stavolta non ha funzionato a dovere e Rossi si è ritrovato 5°.

Il pilota di Tavullia ha dovuto stringere i denti per tenersi dietro i rivali, cedendo un paio di posizioni ad alcuni decisamente più veloci di lui, ma conservando comunque il 7° posto tra le mani nonostante un degrado gomme piuttosto importante, come lui stesso ha tenuto a precisare nel post-gara.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

"Abbiamo sofferto maggiormente rispetto a Brands Hatch e Misano, in particolare nell'usura gomme. Nonostante ciò, siamo riusciti a prendere buoni punti con un ottavo ed un settimo posto, specialmente con una fantastica rimonta in Gara 1 di sabato grazie al grandioso lavoro da parte di Maxime", commenta Valentino.

"Per Gara 2 avevamo aspettative più alte, ma purtroppo abbiamo perso 5" al pit-stop e nella seconda metà abbiamo faticato molto a tenere il passo. Alla fine il risultato non è poi così male, ci aspettavamo qualcosa di più, ma tutto sommato è stato un buon weekend".

Martin ha aggiunto: "Chiudere in Top10 in entrambe le gare non è male e quella del sabato, passando dalla 35a all'8a posizione, è stata particolarmente spettacolare perché non ci aspettavamo di poter rimontare in questo modo".

"Domenica siamo partiti settimi e lì abbiamo concluso, che tutto sommato è comunque un buon risultato. C'era sicuramente più potenziale, soprattutto dopo la mia ottima partenza in cui ero risalito 3°. Tuttavia, abbiamo avuto un piccolo problema durante il pit-stop che ci è costato del tempo. Inoltre, sembra che abbiamo avuto qualche difficoltà a mantenere la nostra velocità sulla distanza di gara rispetto alla concorrenza, oltre a soffrire il degrado gomme alla fine di ogni stint".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: WRT Team

Con i pochi punti raccolti in Germania il duo #46 scivola al quinto posto della classifica piloti di Sprint Cup, ma torna a casa pensando anche ai bei momenti di questo fine settimana.

Nella serata di sabato, infatti, a Valentino sono stati donati un paio di ricordi: due cornici, una con la tuta utilizzata da Martin nella vittoria di Gara 2 a Misano, autografata con dedica, e l'altra con l'immagine di tutta la squadra scattata al Ranch di Rossi nel ritrovo di qualche giorno dopo l'evento romagnolo di luglio.

Un altro momento di festa che conferma l'affiatamento di tutti i membri del team diretto da Vincent Vosse e i suoi piloti, oltre ai rappresentanti di BMW M Motorsport, cosa che servirà anche in ottica Valencia, altro circuito che sulla carta i portacolori della Casa bavarese hanno indicato come tra i meno favorevoli per loro.