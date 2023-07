GTWC | Rossi: "A Misano conteranno soprattutto le Qualifiche"

Misano attende Valentino Rossi e fin dalle prime ore del mattino qualche appassionato in maglia #46 ha cominciato ad aggirarsi attorno ai box del Team WRT per incontrare il proprio beniamino, mentre altri incuranti del sole cocente hanno pazientemente atteso appoggiati alle transenne tra una sessione e l'altra.

E' la gara di casa per il 'Dottore', che assieme a Maxime Martin affronta il secondo impegno stagionale di Sprint Cup del GT World Challenge Europe davanti alla sua gente, nelle torride temperature che stanno riscaldando a dismisura il 'Marco Simoncelli'.

Durante le prove del venerdì la BMW M4 gialloblu ha chiuso fuori dalla Top10, con la coppia formata dal pilota di Tavullia e dal belga intenta a sistemare al meglio il mezzo in vista delle determinanti Qualifiche.

"E' sempre bello correre a Misano, visto che è la gara di casa per me, ma questo weekend sarà difficile specialmente per il caldo", sottolinea Valentino nella conferenza stampa cui ha preso parte anche Motorsport.com.

"Siamo riusciti a migliorare molto la vettura nell'arco delle sessioni, anche se rimane piuttosto complicato capire il potenziale e la velocità in confronto ai nostri rivali".

"La situazione non è male, alla fine la crescita c'è stata e non siamo andati al massimo. Anche il feeling con l'auto è tutto sommato buono e il passo gara sembra competitivo, ma conteranno parecchio le Qualifiche di domattina perché Misano è una pista stretta dove è difficile superare, dunque partire davanti rimane importante".

"Inoltre per le gomme sarà una gara lunga, con queste temperature così elevate. Dobbiamo trovare il giusto bilanciamento per farle durare. In generale sono sempre molto contento di correre sul tracciato di casa".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: Francesco Corghi

Successivamente ai giornalisti presenti è stata data la possibilità di porre qualche domanda e delle poche fatte, l'idolo locale ha risposto a Motorsport.com su come vede il prosieguo del fine settimana.

Valentino, tra le gare Sprint hai fatto podio a Brands Hatch e vinto la Road To Le Mans, pensi che ci sia la possibilità di fare un bel risultato anche qui?

"Dipenderà da molti fattori, specialmente dalle Qualifiche. Di solito Maxime è molto forte, io spero di fare un bel giro e partire abbastanza avanti, dopo di che si vedrà. A me toccheranno le Qualifiche 1 di sabato, quindi partirò al via di Gara 1, mentre Maxime girerà in quelle di domenica, scattando per Gara 2".

Ti trovi meglio nelle gare Sprint, che sono più simili a quelle cui eri abituato in moto?

"Sinceramente mi piacciono molto sia le Sprint che le Endurance; anzi, l'anno scorso abbiamo fatto i migliori risultati proprio in queste ultime. E' vero che le Sprint sono più vicine a quelle di MotoGP, però sono belle tutte e due. A me piacerebbe essere competitivo in entrambe e cercare di lottare per il podio, questo è l'obiettivo".