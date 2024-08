GTWC | Porsche-Rutronik perde Gara 1, Mercedes in Pole per Gara 2

Mattinata decisamente cominciata con i fuochi d'artificio a Magny-Cours, dove le Qualifiche 2 del GT World Challenge Europe sono partite con diversi colpi di scena dentro e fuori dal tracciato.

Il primo ha riguardato l'ordine di arrivo di Gara 1 disputata in notturna sabato sera, con la comunicazione di una penalità di 5" comminata alla Porsche #96 di Rutronik Racing per 'Unsafe Release' al pit-stop giunta a pochi minuti dall'inizio della Qualifica 2.

Analizzate le immagini, i commissari hanno ritenuto colpevole la 911 di Patric Niederhauser e Sven Müller di una partenza dalla propria piazzola di sosta in maniera poco sicura, mentre sopraggiungeva la Ferrari #71 di AF Corse condotta da Thomas Fleming.

La sanzione fa scivolare al terzo posto la coppia del team tedesco, con il successo che passa alla BMW #32 di Vanthoor/Weerts, seguita dalla Mercedes #48 di Auer/Engel (Winward Racing).

Ironia della sorte, la Rutronik aveva già perso il successo in Classe GOLD CUP per lo stesso motivo, dato che la Porsche #97 era stata rimandata in pista mentre sopraggiungeva la Lamborghini #78.

#96 Rutronik Racing, Porsche 911 GT3 R (992): Patric Niederhauser, Sven Muller Foto di: SRO

Prima della sessione cronometrica odierna, SRO ha anche modificato il Balance of Performance di Aston Martin e McLaren, levando 15kg alle Vantage e 10kg alle 720S modificandone anche la potenza ad alti regimi per entrambi i modelli.

Come in Q1, pure stavolta bandiera rossa dopo un paio di minuti per una collisione fratricida tra le Aston Martin di Comtoyou guidate da Dante Rappange (#12) e Matisse Lismont (#21) che ha richiesto l'intevento delle gru.

Questo ha spinto i commissari a ripristinare il cronometro a 9'44" in modo da consentire ai piloti di scaldare meglio le gomme e dare l'assalto al primato, ma un testacoda di Stephane Denoual con la Porsche #44 di Schumacher CLRT finendo in ghiaia alla curva 3 ha fermato tutto nuovamente con 5'49" a disposizione e solo 3 vetture con un tempo valido a segno.

Neanche il tempo di ricominciare che Tom Kalender si è insabbiato nello stesso punto di Denoual con la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, ma in questo caso non è stata interrotta la sessione e alla fine a spuntarla è Jules Gounon al volante della Mercedes #9 in 1'35"537, regalando alla Boutsen VDS la prima partenza al palo in Classe PRO e a livello assoluto.

#48 Winward Racing Team MANN-FILTER, Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Maro Engel Foto di: SRO

Al suo fianco in prima fila vedremo la McLaren #159 di Tom Gamble (Garage 59), fermatosi a 0"135 dalla AMG e seguito dalla Mercedes #48 di Maro Engel (Winward Racing), con Max Hofer che porta l'Audi #6 del Team Engstler al quarto posto e in Pole Position per la Classe GOLD CUP.

Le Ferrari di Emil Frey Racing ottengono invece un quinto e settimo posto grazie a Konsta Lappalainen (#14) e Thierry Vermeulen (#69), divise dalla Aston Martin #7 di Mattia Drudi (Comtoyou Racing), il quale accusa poco più di mezzo secondo di distacco dalla vetta.

La BMW-WRT #32 di Charles Weerts è ottava davanti a tre Audi, prima delle quali è la #26 di Ivan Lymenko (Saintéloc Racing), poleman della Classe SILVER CUP, con dietro la #88 di Lorenzo Ferrari (Tresor Attempto Racing) e la #25 del suo compagno Gilles Magnus, rispettivamente secondo e terzo in GOLD CUP.

Eliseo Donno piazza la Ferrari #71 di AF Corse 12a assoluta e seconda in SILVER, tenendosi alle spalle Cesar Gazeau sulla Mercedes #10 di Boutsen VDS, suo rivale di categoria, e l'Audi #99 di Alex Aka (Tresor Attempto).

Bisogna scendere fino al 18° posto generale per trovare la McLaren #188 di Garage 59 che Miguel Ramos mette prima in Classe BRONZE CUP battendo per un soffio Dustin Blattner (Porsche-Rutronik #97) e Dmitry Gvazava (Lamborghini-Imperiale #85), mentre Darren Leung è quarto sulla BMW #991 di Century Motorsport.

Non ha segnato alcun tempo valido la Porsche-Rutronik #96, che quindi è relegata in fondo alla griglia di partenza di Gara 2, prevista alle ore 14;45.