GTWC | Patrese-Ferrari, duo Gold al trionfo: "Audi-Tresor super"

Una bella vittoria in Gold Cup al termine di gara due ha concluso l’impegno di Tresor Attempto Racing ad Hockenheim dove nel weekend appena trascorso si è disputato il terzo round della GT World Challenge Europe - Sprint Cup.

Il team italiano ha schierato tre Audi R8 LMS GT3 Evo II: la #99 in PRO con livrea Orange 1 per Ricardo Feller ed Alex Aka, la #88 in Gold con livrea San Lorenzo per Lorenzo Ferrari e Lorenzo Patrese, e la #66 in livrea IWS per Andrey Mukovoz e Dylan Pereira in Bronze.

Dopo un primo lavoro di messa a punto durante le prove libere e le pre qualifiche, gli equipaggi hanno affrontato con determinazione il resto del weekend.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 Evo II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese Foto di: SRO

Al termine della Q1, Aka al volante della #99 ha faticato a trovare il miglior giro ed ha chiuso in 1’38.643 con la ventisettesima prestazione. Terza posizione in Gold per Patrese sulla #88 in 1’38.145. Sesta posizione Bronze per Pereira con la #66 in 1’38.141.

In gara uno Aka e Feller hanno lavorato per concretizzare una rimonta, ma intorno alla metà gara hanno dovuto alzare bandiera bianca per problemi tecnici.

Sulla #88 ottimo lavoro di Patrese e Ferrari che hanno rimontato cinque posizioni nell’assoluta, chiudendo ai margini della top ten, ed hanno concretizzato il podio in Gold Cup con un bel terzo posto.

Quinta posizione tra i Bronze per Pereira e Mukovoz autori di una gara costante al volante dell’Audi R8 LMS GT3 Evo II #66.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 Evo II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese Foto di: SRO

I cronometri sono tornati protagonisti domenica mattina per la Q2. Feller, al volante della #99, ha realizzato una prestazione di assoluto livello chiudendo secondo assoluto e primo Pro in 1’37.448. Ferrari ha portato la #88 nuovamente in terza posizione di categoria Gold con un 1’38.720, mentre Mukovoz sulla #66 ha replicato il risultato della Q1 con la sesta prestazione tra i Bronze in 1’39.511.

La gara è vissuta su più fronti. Dopo una buona partenza che lo ha visto mantenere la seconda posizione, Feller ha purtroppo portato la vettura ai box nel corso del quinto giro per un problema tecnico che ha posto fine alla corsa dell’equipaggio #99.

Ancora una grande prestazione per Ferrari e Patrese. L’equipaggio #88 ha rimontato ben undici posizioni chiudendo al settimo posto assoluto ed andando a conquistare una splendida vittoria di categoria Gold grazie all’ottimo feeling con il pacchetto tecnico a disposizione.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 Evo II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese Foto di: SRO

"E' stata una gara davvero molto impegnativa perché in questo weekend soffrivamo parecchio le temperature alte, ma devo ringraziare non solo l'auto, ma anche il team per il pit-stop fantastico che ci ha permesso di vincere", ha detto Patrese.

"Quindi grazie ancora a Tresor, Attempto, Ferdinando e tutti coloro che supportano il progetto. E' stato veramente fantastico".

Ferrari aggiunge: "Grandissima gara e ottimo pit-stop, ho avuto anche una foratura lenta, ma siamo riusciti a gestire tutto e sono contentissimo".

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 Evo II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese Foto di: SRO

La #66 ha sfiorato a sua volta il podio di categoria, con Pereira e Mukovoz che hanno scalato due posizioni ed hanno chiuso quarti tra i Bronze.

"Un weekend dove sicuramente avremmo potuto raccogliere maggiori soddisfazioni, ma abbiamo festeggiato una splendida vittoria con la #88 che sicuramente ci permette di guardare a questo impegno con positività", sottolinea Ferdinando Geri, Team Principal Tresor Attempto Racing.

"Abbiamo fatto un buon lavoro con tutti gli equipaggi, con la #99 le cose non sono andate come ci saremmo aspettati, mentre con la #66 abbiamo mancato il podio per pochissimo e le prestazioni sono in crescita".

"Abbiamo raccolto molti dati, lavoreremo per poter essere più competitivi a Magny-Cours a fine agosto”.