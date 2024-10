GTWC | Patrese-Ferrari ancora vincitori in Gold Cup a Barcellona

Il team italiano ha portato in pista tre equipaggi con altrettante Audi R8 LMS GT3 Evo II: la #99 in PRO con livrea Orange 1 per Ricardo Feller ed Alex Aka, la #88 in Gold con livrea San Lorenzo per Lorenzo Ferrari e Lorenzo Patrese, la #66 in Bronze in livrea IWS per Andrey Mukovoz e Dylan Pereira.

La sfida sul tracciato catalano è stata molto intensa, e gli equipaggi Tresor Attempto Racing hanno guidato con determinazione.

In Q1 Feller (#99) si è piazzato al sesto posto assoluto con un tempo di 1:39.681. Ferrari (#88) ha ottenuto il terzo posto nella Gold Cup con un tempo di 1:40.541, mentre Pereira (#66) ha chiuso settimo in Bronze Cup con un 1:40.555.

Nella seconda sessione, Aka (#99) ha chiuso sedicesimo assoluto in 1:40.819, Patrese (#88) ha migliorato chiudendo undicesimo e terzo nella Gold Cup in 1:40.350, mentre Mukovoz (#66) ha ottenuto il nono posto nella Bronze Cup (1:45.869).

Incidente al via di Gara 1: #66 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Dylan Pereira, #57 Winward Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Reece Barr Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Gara uno si è aperta con un brivido quando la #66 in quel momento guidata da Pereira è rimasta incolpevolmente coinvolta in uno spettacolare incidente alla prima curva che ha visto l’Audi R8 LMS GT3 Evo II prendere fuoco, per fortuna senza conseguenze per il pilota lussemburghese. I danni riportati all’auto hanno però posto una fine anticipata all’impegno dell’equipaggio.

Sulla #99 Feller ed Aka, alternatisi nell’ordine, hanno faticato a mantenere il passo ed alla fine della corsa, gestita con esperienza, hanno chiuso al sedicesimo posto. Impegno tosto anche la per la #88 con Ferrari e Patrese che hanno tagliato il traguardo quinti in categoria Gold.

Gara due ha offerto un notevole riscatto. Pur partendo dall’ottava fila, l’equipaggio #99 si è reso protagonista di una bella rimonta che ha consentito ad Aka e Feller di scalare ben otto posizioni e presentarsi sotto alla bandiera a scacchi con l’ottavo posto assoluto.

Grande gara anche per la #88 che quasi subito è entrata nella top ten assoluta mantenendosi nel gruppo dei primi. La progressione ha permesso a Ferrari e Patrese di scalzare i leader dalla Gold Cup dalla vetta presentandosi sul traguardo finale in prima posizione di classe e cogliendo una stupenda vittoria, oltre che il nono posto assoluto.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Ferrari, Lorenzo Patrese Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

“Un weekend meno fortunato delle aspettative per noi. Dopo il grande spavento al via di gara uno con l’incidente della #66, abbiamo fatto tesoro di quanto sperimentato nella prima sfida per migliorare nella seconda", ha sottolineato Ferdinando Geri, Team Principal di Tresor Attempto Racing.

"La strategia ha pagato, abbiamo ottenuto una bella vittoria in Gold Cup con la #88 mentre la #99 ci ha regalato una elettrizzante rimonta. Avevamo immaginato un epilogo diverso in termini assoluti, ma il team ha svolto sempre un ottimo lavoro, durante tutta l'arco della stagione. Un grande grazie a tutto lo staff, ai nostri piloti ed a chi sostiene il nostro progetto sportivo”.

Tresor Attempto Racing tornerà in pista il 28-30 novembre prossimi per l’ultimo round della serie Endurance in programma a Jeddah.