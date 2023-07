GTWC | Misano: un grande Vanthoor regala la Pole a BMW per Gara 2

Un grande Dries Vanthoor ha regalato la Pole Position alla BMW per Gara 2 del GT World Challenge Europe, giunto al secondo appuntamento stagionale di Sprint Cup in quel di Misano.

Le temperature per l'evento odierno sono già in rapida ascesa e il portacolori del Team WRT si è subito fatto trovare pronto mettendo la sua M4 #32 davanti a tutti in 1'30"976 in una Qualifica 2 tiratissima che lo ha visto combattere a lungo contro le Audi.

La R8 LMS #25 di Patric Niederhauser (Saintéloc) deve accontentarsi della prima fila staccata di appena 8 centesimi, mentre il sempre veloce Maxime Martin è terzo con la BMW #46 del Team WRT che condivide con Valentino Rossi, oggi quindi davanti alla ghiotta occasione di fare bella figura davanti al suo pubblico, già presente in grande numero al 'Marco Simoncelli', beneficiando di una vettura che già prima di Gara 1 di sabato ha avuto una riduzione di 15Kg nel BoP.

La Ferrari si conferma competitiva grazie a Konsta Lappalainen, sul podio ieri in Gara 1 ed ora autore del quarto crono sulla 296 GT3 #14 preparata da Emil Frey Racing, mentre il suo compagno Thierry Vermeulen è settimo sulla #69.

Davanti all'olandese ci sono le Audi di Christopher Haase (#11 Comtoyou Racing) e Simon Gachet (#26 Saintéloc), beffate nel finale dopo essere state a lungo in lizza per le prime file. Il francese sorride comunque per il primato staccato in Classe Gold Cup, unico della categoria a piazzarsi fra i PRO nei primi 12 generali.

Mattia Drudi conclude ottavo sull'Audi #40 di Tresor Orange 1, tenendosi alle spalle la BMW #31 di Thomas Neubauer (Team WRT) e la McLaren #159 di Benjamin Goethe (Garage 59), a completare la Top10 fuori dalla quale rimangono Timur Boguslavskiy con la Mercedes #88 di Akkodis-ASP e la Porsche #54 di Dinamic GT affidata a Christian Engelhart.

Per completare il discorso Gold Cup, il secondo posto va a Calan Williams con la BMW #30 di WRT, il quale ha tenuto dietro le Audi di Boutsen VDS #10 e #9 rispettivamente condotte da Cesar Gazeau ed Alberto Di Folco, e l'Audi #21 di Finlay Hutchison (Comtoyou).

In Classe Silver Cup bravissimo Nicola Marinangeli a regalare la Pole Position alla Ferrari 296 #71 di AF Corse in 1'32"356 battendo per appena 0"022 l'Audi #99 di Tresor Attempto guidata da Alex Aka.

Terzo e quinto posto per le temibili Mercedes di Frank Bird (#77 HRT) e Jesse Salmenautio (#90 Madpanda Motorsport), divise dalla Lamborghini #163 di Mattia Michelotto (VSR), con Diego Di Fabio sesto sulla Honda #68 di Nova Race.

Pole Position per Lamborghini in Classe Bronze grazie a Dmitry Gvazava, che piazza la sua Huracan EVO #126 davanti alle McLaren di Miguel Ramos (#188 Garage 59) e Patryk Krupinski (#112 JP Motosport), mentre Hubert Haupt è quarto con la sua Mercedes #79 davanti alle Porsche di Pure Rxcing #911, CLRT #44 ed Herberth Motorsport #91.