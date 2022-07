GTWC | Misano prova del 9 per Rossi: "I test invernali erano ok"

Carica lettore audio

Vietato sbagliare: questo è l'imperativo per Valentino Rossi quando siamo giunti all'appuntamento di Sprint Cup del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS in quel di Misano.

Senza voler mettere pressioni al 'Dottore', che come noto è in fase di apprendistato in questa sua prima stagione al volante dell'Audi R8 LMS Evo II, è chiaro che l'evento che si tiene al 'Marco Simoncelli Circuit' non è come gli altri.

Oltre ad essere la pista di casa per lui, visto che dista appena 15km da Tavullia, è anche quella su cui il pesarese ha girato di più durante i test invernali, anche in passato con la Ferrari GT3 quando doveva allenarsi per la 12h del Golfo ed altre gare cui ha preso parte.

Ecco quindi che Misano diventa una tappa importantissima per il #46, una sorta di prova del 9 dove dovrà dimostrare i miglioramenti e la crescita che assieme al compagno di equipaggio, Frédéric Vervisch, sta intraprendendo nel 2022.

Fallire in Romagna potrebbe avere un peso specifico e cominciare a porre domande su come proseguire il lavoro, dato che nelle uscite di Brands Hatch, Magny-Cours e Zandvoort poteva esserci la scusante di non aver mai visto la pista prima in modalità gara Sprint.

"Sarà un fine settimana pieno di emozioni per me, dato che vivo vicino alla pista - spiega il portacolori del Team WRT - Ho corso a Misano tante volte e ho avuto modo di girarci anche con le macchine avendo svolto tanti test in questi anni".

"Con la squadra abbiamo provato anche l'inverno scorso e le sensazioni erano ottime. E' un circuito difficile che richiede tempo per imparare le traiettorie giuste e dove tagliare. Inoltre farà caldo, ma sarà bello vedere tanta gente sulle tribune".

Vervisch aggiunge: "Cercheremo di continuare a crescere e di fare meglio che a Zandvoort. Vale correrà in casa, quindi sarebbe bello ottenere un buon risultato".

"Il test che abbiamo fatto all'inizio della stagione è andato bene, speriamo che le prestazioni siano quelle anche per le gare vere e proprie".

Il Team Principal di WRT, Vincent Vosse, chiosa: "Conosciamo bene Misano e abbiamo spesso ottenuto buoni risultati. Speriamo che sia così anche quest'anno, con la nostra versione evoluta dell'Audi R8 LMS".

"Misano è sempre un momento cruciale della stagione, essendo l'ultima gara prima della 24 Ore di Spa. L'obiettivo non è solo quello di mettere a punto la nostra preparazione, ma anche di migliorare le nostre posizioni nelle varie classifiche del campionato".

"Puntiamo ad allungare in classifica piloti con la vettura #32 e a colmare il distacco in quella a squadre, oltre che nella Classe Silver con la #30".

"Naturalmente, sarà la gara di casa per la vettura #46 e un weekend molto speciale per Vale, che ci auguriamo possa trarne il meglio".