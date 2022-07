GTWC | Misano, Pre-Qualifiche: Poker Audi, Rossi-Vervisch settimi

Carica lettore audio

Le Audi stanno letteralmente volando a Misano, dove nell'assolato e caldo primo pomeriggio sono andate in scena le Pre-Qualifiche del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS.

Dopo aver svettato nelle Prove Libere di quello che è il penultimo evento della Sprint Cup 2022, il Saintéloc Junior Team si conferma al vertice con la R8 LMS #25 guidata da Aurélien Panis/Patric Niederhauser in 1'31"694, crono di qualche centesimo peggiore del mattino.

Il poker delle vetture dei Quattro Anelli - tutte di Classe PRO - è servito con il secondo tempo firmato da Charles Weerts/Dries Vanthoor sulla #32 del Team WRT, precedendo per un soffio le due macchine preparate dalla Tresor by Car Collection per Christopher Haase/Simon Gachet (#11) e Lorenzo Patrese/Mattia Drudi (#12).

Un'ottima figura la fanno anche i volti nuovi della serie, Mattia Di Giusto/Jonathan Cecotto, saliti in Top5 con la Lamborghini #888 di LP Racing e al comando della Classe Silver Cup (nella quale sono stati promossi dagli organizzatori correggendo la licenza di Di Giusto da Bronze a Silver) tenendosi dietro i rivali di categoria Ulysse De Pauw/Pierre Alexandre Jean, impegnati con la Ferrari 488 #53 di AF Corse.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

Al settimo posto assoluto - quinto PRO - c'è l'Audi #46 di Valentino Rossi e Frédéric Vervisch: l'equipaggio del Team WRT scala la classifica rispetto al mattino grazie al miglior tempo firmato dal belga nella prima parte delle prove, prima di cedere il volante al 'Dottore'.

Dietro si piazzano i loro compagni di squadra Jean-Baptiste Simmenauer/Christopher Mies con l'Audi #33 e la Lamborghini #663 che la Imperiale Racing porta all'esordio nella serie con Alberto Di Folco/Albert Costa.

Completano la Top10 Alex Aka/Nicolas Schöll sull'Audi #99 di Attempto Racing, ottenendo il terzo tempo Silver, mentre bisogna scendere al 15° posto per trovare la Mercedes-AMG #89 di Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis-ASP).

In Classe PRO-AM c'è alternanza tra McLaren e Ferrari. La 720S #111 di Patryk Krupinski/Norbert Siedler è al comando in 1'32"627 con quasi 0"4 sulla 488 #52 di Louis Machiels/Andrea Bertolini (AF Corse), i cui compagni Hugo Delacour/Cédric Sbirrazzuoli (#21) si ritrovano quarti, alle spalle della 720S #188 di Miguel Ramos/Dean Macdonald.

Domattina alle ore 9;30 sono previste le Qualifiche 1 che determineranno la griglia di partenza di Gara 1, fissata alle 15;00.

In grassetto l'autore del miglior tempo dell'equipaggio.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.694 2 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.807 0.113 3 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.966 0.272 4 12 Pro Cup Lorenzo Patrese, Mattia Drudi Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:31.967 0.273 5 888 Silver Cup Mattia Di Giusto, Jonathan Cecotto LP Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:31.970 0.276 6 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:32.333 0.639 7 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.409 0.715 8 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.412 0.718 9 663 Pro Cup Alberto di Folco, Albert Costa Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:32.429 0.735 10 99 Silver Cup Alex Aka, Nicolas Schöll Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.430 0.736 11 30 Silver Cup Thomas Neubauer, Benjamin Goethe Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.512 0.818 12 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.544 0.850 13 112 Pro Cup Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.620 0.926 14 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Norbert Siedler JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:32.627 0.933 15 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.628 0.934 16 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:32.656 0.962 17 88 Pro Cup Jules Gounon, Jim Pla AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.680 0.986 18 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:32.683 0.989 19 26 Silver Cup Nicolas Baert, Lucas Legeret Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:32.743 1.049 20 87 Silver Cup Casper Stevenson, Thomas Drouet AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:32.855 1.161 21 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.019 1.325 22 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:33.042 1.348 23 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:33.044 1.350 24 86 Silver Cup Igor Walilko, Petru Razvan Umbrarescu AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:33.190 1.496 25 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:33.374 1.680 26 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.374 1.680 27 18 Silver Cup Danny Kroes, Daan Pijl GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:34.060 2.366