GTWC | Misano: Pole notturne tutte BMW, applausi per Rossi

Cala la notte su Misano Adriatico e a brillare sono le BMW, che hanno dettato legge nelle due sessioni di Qualifica del GT World Challenge Europe andando a prendersi le Pole Position per i round di Sprint Cup che si disputeranno sabato.

In una rocambolesca Q1 è stato Maxime Martin ad ottenere il primato al volante della M4 #46 che condivide con Valentino Rossi, in Top5 per Gara 2 dove la partenza al palo è per Charles Weerts armato della vettura bavarese #32.

Q1: Martin vola con la BMW

Le BMW del Team WRT hanno dettato legge nella prima sessione, con il sole ormai tramontato e i fari ad illuminare il 'Marco Simoncelli World Circuit'.

Dries Vanthoor aveva messo la M4 #32 davanti a tutti in 1'31"938, ma si è visto togliere il crono per track-limits, per cui il primato va al suo compagno di squadra Martin, che era riuscito ad issarsi secondo a 14 millesimi dal collega nel finale, conducendo la #46 che condivide con Rossi.

Vanthoor scivola sesto e quindi in prima fila ci sarà la Ferrari #14 di Ben Green (Emil Frey Racing), con Mattia Drudi ad ottenere la seconda fila sulla Aston Martin #7 di Comtoyou Racing affiancato da Marvin Dienst al volante della Porsche #54 di Dinamic GT, che è in Pole Position per quanto riguarda la Bronze Cup.

A seguire c'è la BMW-WRT #30 condotta da Calan Williams, in Pole nella Silver Cu, mentre il settimo posto occupato da Patick Kujala vale alla Lamborghini #72 di Barwell Motorsport la seconda piazza in Classe Bronze.

In una classifica sempre cortissima, l'ottavo posto è di Sven Muller con la Porsche #96 di Rutronik Racing, la Top10 viene completata da Tom Gamble con la McLaren #159 di Garage 59 e dall'Audi #88 di Christopher Haase (Tresor Attempto Racing).

La Ferrari #69 di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing) finisce undicesima davanti alla Lamborghini #85 di Ugo De Wilde (Imperiale Racing), terza Bronze.

In Silver Cup il secondo posto è di Jef Machiels sulla Ferrari #52 di AF Corse, ma molto più indietro essendo 24°, seguito a ruota dalla Mercedes #10 di Cesar Gazeau (Boutsen VDS) e dall'Audi #26 di Gilles Stadsbader (Saintéloc Racing).

In Gold Cup è doppietta per Audi grazie alla Pole firmata da Lucas Legeret (#111 CSA Racing), 10 posizioni avanti nella generale rispetto a Max Hofer (#6 Team Egnstler). Terzo Matisse Lismont con la Aston Martin #21 di Comtoyou Racing.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Q2: bis BMW grazie a Weerts

La Q2 è targata sempre BMW-WRT, questa volta grazie a Charles Weerts, che 'vendica' il suo compagno Vanthoor girando in 1'31"581 con la M4 #32, ma grande prestazione finale per Lucas Auer, capace di portare in prima fila a 0"028 dal leader la Mercedes #48 di Winward Racing.

Ottimo anche Giacomo Altoè, il migliore delle Ferrari arrivando terzo con la 296 #69 di Emil Frey Racing, tenendosi dietro l'Audi #111 di Simon Gachet (CSA Racing), in Pole per la Gold Cup, ma applausi se li merita tutti Rossi, alla sua miglior qualifica centrando la Top5 a 0"4 dalla vetta e domani pronto a togliersi soddisfazioni con la BMW #46.

Il sesto posto è di Benjamin Goethe armato della McLaren #159 di Garage 59, tenendosi alle spalle la Porsche #96 di Patric Niederhauser (Rutronik Racing) e la Ferrari #14 di Konsta Lappalainen (Emil Frey Racing).

Fra i primi dieci ecco le Audi di Saintéloc Racing: la #25 è seconda Gold grazie a Gilles Magnus, la #26 viene messa in Pole in Silver Cup da Ivan Klymenko, facendo meglio della R8 #88 di Lorenzo Ferrari (Tresor Attempto Racing), undicesimo assoluto.

Tra i Silver Cup la piazza d'onore cronometrica va alla BMW-WRT #30 passata a Sam De Haan, seguita a ruota dalla Ferrari #52 di Sean Hudspeth (AF Corse).

La Ferrari riesce a conquistare la Pole in Bronze Cup con Jonathan Hui sulla 296 #93 di Sky-Tempesta Racing, seconda la BMW #991 di Darren Leung (Century Motorsport), poi abbiamo le tre Lamborghini di Imperiale Racing (#85) e Barwell Motorsport (#78 e #72).

Sabato Gara 1 è prevista per le ore 14;00 e Gara 2 in notturna alle 21;00.

CLASSIFICA Q1

Pos # ClassE PILOTI Team AUTO TEMPO DISTACCO 1 46 Pro Cup Maxime Martin, Valentino Rossi Team WRT BMW M4 GT3 1:31.437 2 14 Pro Cup Ben Green, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:31.474 0.037 3 7 Pro Cup Mattia Drudi, Nicolas Baert Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:31.657 0.220 4 54 Bronze Cup Marvin Dienst, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:31.825 0.388 5 30 Silver Cup Calan Williams, Sam de Haan Team WRT BMW M4 GT3 1:31.880 0.443 6 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 1:31.938 0.501 7 72 Bronze Cup Patrick Kujala, Gabriel Rindone Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:31.978 0.541 8 96 Pro Cup Sven Müller, Patric Niederhauser Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.033 0.596 9 159 Pro Cup Tom Gamble, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:32.102 0.665 10 88 Pro Cup Christopher Haase, Lorenzo Ferrari Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.178 0.741 11 69 Pro Cup Thierry Vermeulen, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:32.200 0.763 12 85 Bronze Cup Ugo De Wilde, Dmitry Gvazava Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:32.229 0.792 13 111 Gold Cup Lucas Legeret, Simon Gachet CSA Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.234 0.797 14 188 Bronze Cup Louis Prette, James Cottingham Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:32.238 0.801 15 93 Bronze Cup Eddie Cheever, Jonathan Hui SKY - Tempesta Racing Ferrari 296 GT3 1:32.263 0.826 16 99 Pro Cup Ricardo Feller, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.289 0.852 17 66 Bronze Cup Dylan Pereira, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.308 0.871 18 97 Bronze Cup Dennis Marschall, Dustin Blattner Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.326 0.889 19 991 Bronze Cup Daniel Harper, Darren Leung Century Motorsport BMW M4 GT3 1:32.357 0.920 20 9 Pro Cup Jules Gounon, Maximilian Götz Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.381 0.944 21 48 Pro Cup Maro Engel, Lucas Auer Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.422 0.985 22 78 Bronze Cup Sandy Mitchell, Rob Collard Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:32.512 1.075 23 6 Gold Cup Max Hofer, Luca Engstler LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.519 1.082 24 52 Silver Cup Jef Machiels, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 1:32.664 1.227 25 10 Silver Cup Cesar Gazeau, Aurelien Panis Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.750 1.313 26 26 Silver Cup Gilles Stadsbader, Ivan Klymenko Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.816 1.379 27 21 Gold Cup Matisse Lismont, James Jakes Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1:32.936 1.499 28 44 Bronze Cup Steven Palette, Stephane Denoual Schumacher CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.144 1.707 29 57 Silver Cup Magnus Gustavsen, Reece Barr Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.176 1.739 30 25 Gold Cup Paul Evrard, Gilles Magnus Sainteloc Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.537 2.100 31 51 Gold Cup Salih Yoluc, Charlie Eastwood Racing Team Turkey Ferrari 296 GT3 1:33.678 2.241 NC 90 Pro Cup Ezequiel Perez Companc, Phil Keen Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO NC 12 Silver Cup Lorens Lecertua, Dante Rappange Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO NC 18 Silver Cup Marco Butti, Pietro Delli Guanti Eurodent GSM Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2

CLASSIFICA Q2