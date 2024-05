GTWC | Misano, Libere: Porsche in vetta, paura per Fleming

La Porsche si prende la vetta della classifica assoluta al termine delle Prove Libere del GT World Challenge Europe, che nella assolata Misano affronta in questo fine settimana la seconda tappa stagionale di Sprint Cup.

La sessione ha subìto una lunghissima interruzione dopo una ventina di minuti a causa del brutto incidente di cui è stato protagonista Thomas Fleming alla curva del 'Rio'.

La Ferrari #71 condotta dal britannico, per cause ancora da accertare, è uscita ad alta velocità finendo dritta contro le barriera, sfondando il guardrail e venendo sommersa dalle pile di gomme; per estrarre il pilota è stato necessario tagliare il piantone dello sterzo e Fleming, cosciente e illeso quando soccorso, è prima stato portato al centro medico, per poi essere comunque trasferito in elicottero in ospedale per ulteriori accertamenti, vista la grande botta.

Il più del lavoro ora toccherà ai bravi meccanici di AF Corse, che riavuta la 296 GT3 ai box solamente conclusa la sessione si dovranno rimboccare le maniche per risistemare un mezzo che non pare affatto messo bene.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: Francesco Corghi

Sistemata la pista con un lungo intervento dei commissari, le attività sono ricominciate aggiungendo il tempo perso al cronometro, che una volta esauritosi ha visto chiudere in vetta la 911 GT3-R #54 di Dinamic Motorsport, che con Marvin Dienst è la più rapida in 1'31"870 svettando anche in Classe Bronze Cup, tenendosi dietro un paio di PRO.

Tra queste auto abbiamo la BMW #32 del Team WRT staccata per 0"038 e la Mercedes #9 di Boutsen VDS terza a +0"176, mentre a seguire ci sono tre Audi, prima delle quali è la #25 di Saintéloc Racing che è quarta generale e prima in Gold Cup, davanti alla #99 di Tresor Attempto Racing e alla #111 di CSA Racing, seconda Gold.

Settimo crono per la Aston Martin #7 di Comtoyou Racing a 0"4, parte bene anche la Lamborghini #72 di Barwell Motorsport che conclude con l'ottavo tempo e il secondo in Bronze Cup.

Classifica molto corta che vede in Top10 anche la Ferrari #51 griffata Racing Team Turkey-AF Corse, e la Lamborghini #85 della Imperiale Racing che si piazza terza in Bronze Cup.

La Mercedes #48 di Winward Racing leader di campionato PRO è undicesima con dietro la Ferrari #14 di Emil Frey Racing, in una graduatoria dove ben 28 auto sono nello spazio di 1" e la BMW #46 di Rossi/Martin si ritrova 17a.

In Classe Silver Cup è la Mercedes #57 di Winward Racing a prendersi il primato battendo la BMW #30 di WRT e la AMG #10 di Boutsen VDS, oltre alla Ferrari #52 di AF Corse e all'Audi #26 di Saintéloc Racing che chiudono la Top5 di categoria.

Il programma delle categorie di supporto è stato rivisto per recuperare il tempo perduto e le Pre-Qualifiche sono state mantenute alle ore 15;50.

GTWC Europe Sprint Cup - Misano: Prove Libere