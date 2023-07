GTWC | Misano: Audi protagoniste nelle torride Pre-Qualifiche

Il sole continua a tenere altissime le temperature sul circuito 'Marco Simoncelli' di Misano, dove le Audi hanno fatto la voce grossa nei 90' di Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe in condizioni davvero torride per questo secondo appuntamento di Sprint Cup.

Ben sette R8 LMS GT3 hanno occupato le posizioni in Top10, con la #21 di Magnus/Hutchison (Comtoyou Racing) che conclude al comando a livello assoluto in 1'31"981, svettando anche in Classe Gold Cup.

Al secondo posto per un paio di decimi abbiamo la R8 PRO #25 di Saintéloc condotta da Bastard/Niederhauser, mentre Marciello/Boguslavskiy piazzano la Mercedes #88 dell'Akkodis-ASP terza con un ritardo attorno al mezzo secondo.

A seguire abbiamo ben cinque vetture dei Quattro Anelli, partendo dalla #26 di Gachet/Evrard (Saintéloc) - seconda Gold Cup - e la #12 di Baert/Vervisch (Comtoyou Racing) che completano la Top5 davanti alla #99 di Aka/Patrese (Tresor Attempto) che stamattina non aveva girato per un problema tecnico, attualmente la coppia migliore della Classe Silver Cup.

Settimo ed ottavo tempo per le Audi #11 di Haase/Legeret (Comtoyou Racing) e #40 di Drudi/Feller (Tresor Orange 1), con la nona posizione la McLaren #112 di JP Motorsport guidata da KrupinskySiedler svetta in Classe Bronze Cup, dove al secondo posto c'è la Porsche #911 di Pure Rxcing nelle mani di Malykhin/Güven, undicesima generale.

Fra queste due ecco la Ferrari 296 #69 di Costa/Vermeulen (Emil Frey Racing) a completare i primi 10 a 0"6 dai leader, mentre i loro compagni di squadra Altoè/Lappalainen terminano dodicesimi con la #14.

La BMW #46 di Valentino Rossi e Maxime Martin è la prima delle M4 nell'ordine, con la coppia del Team WRT che si trova al 13° posto generale a quasi 1" dal primato, seguiti dalla Lamborghini #60 di VSR (Perera/Pepper).

Completando il discorso Gold Cup, il terzo posto è dell'Audi #9 di Boutsen VDS affidata a Di Folco/Panis, che batte la BMW #30 di Krütten/Williams e all'Audi #10 di Gazeau/Eteki (Boutsen VDS).

Tra i Silver si conferma virtualmente sul podio la Mercedes di Love/Bird (#77 HRT), seconda davanti a Delli Guanti/Deledda con l'Audi #333 di Tresor Attempto Racing e a Pérez Companc/Salmenautio (#90 Madpanda Motorsport).

Il programma prosegue sabato con le Qualifiche 1 per definire la griglia di partenza del primo round: semaforo verde alle ore 9;00 e viste le 42 auto iscritte la Direzione Gara ha deciso di dividere le sessioni in due manche da 10' per non avere troppo traffico. Da qui uscirà la classifica combinata.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:31.981 2 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.214 0.233 3 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.450 0.469 4 26 Gold Cup Paul Evrard, Simon Gachet Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.455 0.474 5 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.468 0.487 6 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.473 0.492 7 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.519 0.538 8 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:32.554 0.573 9 112 Bronze Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:32.565 0.584 10 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:32.588 0.607 11 911 Bronze Ayhancan Güven, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.767 0.786 12 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:32.800 0.819 13 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:32.833 0.852 14 60 Pro Cup Franck Perera, Jordan Pepper VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:32.906 0.925 15 188 Bronze Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:32.923 0.942 16 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:32.987 1.006 17 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:32.999 1.018 18 333 Silver Cup Pietro Delli Guanti, Alessio Deledda Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.008 1.027 19 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:33.098 1.117 20 126 Bronze Loris Spinelli, Dmitry Gvazava Imperiale Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:33.147 1.166 21 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.155 1.174 22 55 Bronze Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Huber Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.168 1.187 23 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 1:33.176 1.195 24 87 Bronze Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.331 1.350 25 90 Silver Cup Ezequiel Perez Companc, Jesse Salmenautio Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.352 1.371 26 163 Silver Cup Yuki Nemoto, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:33.370 1.389 27 79 Bronze Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.385 1.404 28 52 Bronze Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 1:33.404 1.423 29 28 Silver Cup Leonardo Moncini, Jacopo Guidetti Nova Race Honda NSX GT3 1:33.508 1.527 30 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.536 1.555 31 81 Bronze Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:33.597 1.616 32 91 Bronze Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.631 1.650 33 71 Silver Cup Sean Hudspeth, Nicola Marinangeli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:33.649 1.668 34 66 Bronze Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.695 1.714 35 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:33.726 1.745 36 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 1:33.750 1.769 37 10 Gold Cup Adam Eteki, Cesar Gazeau Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:33.822 1.841 38 44 Bronze Steven Palette, Marco Cassara CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:33.896 1.915 39 111 Pro Cup Dean Macdonald, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:33.969 1.988 40 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:34.116 2.135 41 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 1:34.148 2.167 42 18 Silver Cup Nicholas Risitano, Fidel Castillo GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:36.920 4.939