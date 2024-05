GTWC | Misano: Audi batte BMW nel finale di Pre-Qualifiche

Christopher Haase regala il primato alla Tresor Attempto Racing al termine dei 60' di Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe, coi protagonisti della Sprint Cup che sono tornati in azione sotto un cielo rannuvolatosi, ma comunque con atmosfera calda e un venticello fresco che allieta i primi appassionati giunti sul tracciato di Misano.

Il portacolori di Audi Sport ha sfruttato gli ultimissimi passaggi per issarsi in cima alla classifica dei tempi con la R8 #88 fermando il cronometro in 1'32"492, beffando per 0"095 la BMW #32 del Team WRT che Dries Vanthoor aveva messo davanti a tutti già al secondo giro effettuato.

In terza piazza si conferma competitiva la Porsche #54 di Dinamic GT con 0"131 di ritardo dalla vetta e sempre prima in Classe Bronze Cup, seguita in Top5 generale dalla McLaren #159 di Garage 59 e dall'Audi #99 di Tresor Attempto Racing.

In sesta posizione c'è invece la BMW #991 di Century Motorsport che si prende il secondo tempo della Bronze Cup, settima la Aston Martin #7 di Comtoyoi Racing e ottava la BMW #30 del Team WRT che è leader della Classe Silver Cup.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

La migliore delle Ferrari continua ad essere la #14 di Emil Frey Racing, attualmente nona a 0"271 dal primato, Top10 assoluta chiusa dalla Lamborghini #78 di Barwell Motorsport, sul podio virtuale della Bronze Cup. La BMW #46 del Team WRT affidata a Valentino Rossi e Maxime Martin ottiene il 18° posto.

Anche in questa sessione la classifica è risultata molto corta, con 25 vetture nello spazio di 1". Proseguendo il discorso Silver Cup, seconda posizione (13a generale) per l'Audi #26 di Saintéloc Racing, terza più distante la Ferrari #52 di AF Corse con alle spalle le Mercedes di Boutsen VDS #10 e Winward Racing #57.

In Gold Cup si registra un tris Audi grazie al miglior crono della #25 di Saintéloc Racing, seguita a 0"111 dalla #111 di CSA Racing e poi dalla #6 del Team Engstler, che batte la Aston #21 di Comtoyou Racing e la Ferrari #51 del Racing Team Turkey-AF Corse.

Le due sessioni di Qualifica per definire la griglia di partenza delle gare di sabato si disputeranno a cominciare dalle 21;10.