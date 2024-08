GTWC | Mercedes-Winward batte BMW-WRT in Gara 2 a Mangy-Cours

Maro Engel e Lucas Auer sono stati perfetti nell'andare a prendersi un successo preziosissimo in Gara 2 del GT World Challenge Europe, tenendo apertissima la battaglia della Classe PRO in Sprint Cup.

A Magny-Cours al via è subito caos scatenato da Konsta Lappalainen, che pur avendo perso il punto di corda alla prima curva ha tentato di resistere per non farsi sfilare all'esterno da Max Hofer, finendo col colpire l'Audi #6 e andando con essa in testacoda.

Nel marasma, Ivan Klymenko ha scartato sulla sua sinistra andando con le ruote nell'erba e alla successiva curva 'Estoril' ha perso il controllo della sua Audi #26 con cui era leader in SILVER CUP, girandosi e piombando contro le barriere.

Safety Car in pista per 8 giri, mentre veniva rimossa la R8 del portacolori di Saintéloc, mentre Lappalainen ha riportato la Ferrari #14 malconcia ai box di Emil Frey Racing riaccodandosi dopo le riparazioni, ed Hofer ripreso la pista al 27° posto.

#9 Boutsen VDS, Mercedes-AMG GT3 EVO: Jules Gounon, Maximillian Gotz Foto di: SRO

Jules Gounon ha tenuto benissimo il primato approfittando della Pole Position, inseguito dalla McLaren di Tom Gamble che dietro ha cominciato a sentire le pressioni di Engel e Charles Weerts con le rispettive Mercedes e BMW.

Intanto bei duelli per la Top5 con Thierry Vermeulen a mettere la sua Ferrari davanti all'Audi di Lorenzo Ferrari al giro 9, mentre Gilles Magnus ha portato la propria Audi al settimo posto sopravanzando la Ferrari di Eliseo Donno.

Al giro 14 si sono aperte le girandole dei pit-stop e in Boutsen VDS hanno rimandato in pista la Mercedes #9 con Maximilian Götz ad ereditare il volante da Gounon, incalzato dal compagno di marchio Auer che ha preso la AMG #48 di Winward dalle mani di Engel, e dalla BMW #32 di WRT passata da Weerts a Dries Vanthoor, mentre Benjamin Goethe è scivolato quinto con la McLaren #159 venendo passato dall'Audi di Lorenzo Patrese.

Tra il giro 19 e il giro 21 si è decisa la gara con mille emozioni: Auer ha attaccato di forza Götz al tornantino 'Adelaide' e i due hanno proseguito appaiati per diversi metri, scambiandosi anche qualche ruotata. Vanthoor ha provato ad approfittarne, ma poi ha saggiamente preferito attendere il suo turno.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Götz ha desistito lasciando il primato ad Auer, dunque Vanthoor al passaggio numero 21 ha piazzato la sua zampata - sempre al tornantino - conquistando la seconda posizione e provando a mettersi all'inseguimento di Auer, che però non ha sbagliato niente e alla fine ha trionfato per 0"5 davanti alla M4 rossa.

Götz si è accontentato di un ottimo terzo posto assieme a Gounon, l'Audi #88 di Ferrari/Patrese (Tresor Attempto Racing) transita sul traguardo quarta e ancora vincitrice in Classe GOLD CUP concendendo il bis dopo Gara 1 e meritandosi applausi veri.

Top5 per la McLaren #159 di Garage 59 del duo Gamble/Goethe, seguita a ruota dalle Audi di Feller/Aka (#99 Tresor Attempto Racing) e Legeret/Gachet (#111 CSA Racing), questi ultimi secondi in Classe GOLD CUP.

La miglior Ferrari alla fine è la #69 di Emil Frey Racing che Altoè/Vermeulen portano ottava al traguardo, con dietro la 296 #71 di Fleming/Donno a regalare ad AF Corse il successo in Classe SILVER CUP.

In Top10 generale sale anche l'Audi #84 di Haase/Reicher (Eastalent Racing), precedendo la #25 di Evrard/Magnus (Saintéloc Racing) che completa il podio GOLD.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese, Lorenzo Ferrari Foto di: SRO

Dietro alla R8 c'è la Mercedes #10 di Boutsen VDS affidata a Panis/Gazeau, seconda in SILVER CUP, il cui terzo gradino del podio va alla BMW #30 di WRT guidata da De Haan/Williams.

Non sono mancate le penalità e i 10" aggiunti alla Porsche #96 di Rutronik Racing per un sorpasso in regime di Safety Car fanno perdere un buon 11° posto in rimonta a Muller/Niederhauser, partiti dal fondo.

Lo stesso errore costa carissimo alla Lamborghini #78 di Mitchell/Collard (Barwell Motorsport), impegnata a lungo nelle aspre lotte per il podio in Classe BRONZE CUP. Mentre la Huracan scivola indietrissimo, il trionfo viene festeggiato da Marschall/Blattner con la Porsche #97 di Rutronik Racing, davanti alla McLaren #188 di Prette/Ramos (Garage 59) e alla BMW #911 di Leung/Harper (Century Motorsport) al termine di duelli splendidi che hanno ravvivato gli ultimi giri.

Giornata da dimenticare in casa Comtoyou Racing: Mattia Drudi ha riportato problemi al cambio della sua Aston Martin #7 in partenza, mentre le Vantage #12 e #21 non hanno preso parte alla gara dopo l'incidente che le aveva messe K.O. in Qualifica questa mattina.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO