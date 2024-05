GTWC | Mercedes vince Gara 2 Sprint a Brands Hatch, gioie Ferrari

La Mercedes AMG-Motorsport festeggia il primo successo della stagione 2024 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe grazie ad una prestazione maiuscola da parte di Maro Engel e Lucas Auer.

In Gara 2 a Brands Hatch, dove il sole del mattino è stato oscurato da minacciosi nuvoloni per l'ultima battaglia di giornata, senza però avere pioggia a rimescolare le carte, la coppia della Winward Racing ha dominato sfruttando al meglio la Pole Position conquistata in Q2 da Auer.

L'austriaco non ha sbagliato nulla tenendo fin da subito la AMG #48 con la sua meravigliosa livrea serpentesca giallo-verde davanti alla Mercedes #9 di Jules Gounon, gestendo al meglio un margine di qualche secondo fino a quando non è iniziata la girandola delle soste ai box.

Qui Engel è riuscito a rientrare in pista al comando, mentre Gounon ha passato la AMG di Boutsen VDS al suo compagno Maximilian Götz, che però è stato scavalcato dalla Ferrari #69 della Emil Frey Racing condotta dagli ottimi Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè, che prendendosi la piazza d'onore hanno riscattato il crollo in classifica di Gara 1 per una penalità.

#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Giacomo Altoè, Thierry Vermeulen Foto di: SRO

Non ci sono state neutralizzazioni nel corso dei 60' e tutte le posizioni gli equipaggi se le sono dovute sudare in pista o tramite soste ai box. In casa Tresor Attempto Racing arriva un buon quarto posto dell'Audi #99 di Aka/Feller, seguiti dalla Ferrari #14 di Green/Lappalainen (Emil Frey Racing), che dopo i pit-stop hanno scavalcato la McLaren #159 di Gamble/Goethe.

La 720S della Garage 59 ha avuto un gran passo nel finale, ma il tempo perso nel traffico le ha negato un'ulteriore rimonta. Gamble ce l'ha messa tutta riuscendo a sbarazzarsi al giro 29 della BMW #46 di WRT che Valentino Rossi stava cercando di tenere sesta, dopo averla ereditata da Maxime Martin capace di risalire dall'11° al 7° posto.

Il 'Dottore' ha dovuto successivamente cedere il passo anche alla M4 #32 dei suoi compagni di squadra Weerts/Vanthoor (giro 34), ma al 37° passaggio è finito larghissimo alla 'Paddock Hill' percorrendo parecchi metri nella terra; lamentando problemi allo sterzo, il pilota di Tavullia è stato richiamato ai box per un mesto ritiro.

In questo modo l'ottavo posto va alla Porsche #96 di Niederhauser/Müller (Rutronik Racing), alleggerita di 10 kg dopo le Qualifiche essendo visibilmente in difficoltà, mentre con la nona piazza generale Evrard/Magnus portano a casa la vittoria in Gold Cup al volante della Audi #25 di Saintéloc Racing, battendo quella dei vincitori di Gara 1, Engstler/Hofer (#6 Team Engstler).

Il terzo posto della categoria va invece Legeret/Gachet sull'Audi #111 di CSA Racing, mentre molto più distante si piazza la Ferrari #51 di Eastwood/Yoluç (Racing Team Turkey-AF Corse). Un disastro invece la corsa dell'Aston Martin #21 di Jakes/Lismont (Comtoyou Racing), relegata ultima collezionando ben 20" di penalità fra velocità eccessiva in corsia box ed una serie di track-limits non rispettati.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO

A ridosso della Top10 assoluta troviamo poi la Ferrari #71 di AF Corse dei 'ragazzini terribili', Thomas Fleming ed Eliseo Donno. All'esordio nella serie di SRO, i due Campioncini del Ferrari Challenge sono stati autori di una prova straordinaria, vincendo la Classe Silver Cup e con il pugliese che in avvio era riuscito a resistere attorno al 7° posto per alcuni giri, meritandosi applausi veri.

Nulla da fare per Panis/Gazeau che si devono accontentare di mettere la Mercedes #10 di Boutsen VDS in piazza d'onore, mentre Williams/De Haan hanno combattuto per raggiungere l'ultimo gradino del podio Silver con la BMW #30 di WRT, tenendosi dietro la Ferrari #52 di Hudspeth/Machiels (AF Corse).