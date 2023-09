GTWC | Marciello torna alla vittoria in Gara 2 ad Hockenheim

Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy tornano a festeggiare il successo in Sprint Cup imponendosi autorevolmente in Gara 2 del GT World Challenge Europe ad Hockenheim.

Fin dalle prime battute la Mercedes-AMG #88 della coppia dell'Akkodis-ASP ha dato l'impressione di averne di più, specialmente con il solito 'Lello' al volante. Al via il poleman Mattia Drudi ha mantenuto il primato insidiato dallo svizzero (che ha sopravanzato Patric Niederhauser), ma con partenza anticipata del romagnolo che è stata punita al successivo pit-stop con 5" di penalità da scontare.

Come in Gara 1 non sono mancati i brividi e alla curva 8 un testacoda multiplo ha visto l'incolpevole Patryk Krupinski finire addosso all'Audi di Paul Evrard che era rimasta ferma in traiettoria, con detriti sparsi ovunque che hanno costretto la direzione gara a congelare tutto con la Safety Car, anche per rimuovere la R8 #26 della Saintéloc, mentre la McLaren #112 di JP Motorsport ha parcheggiato più avanti. Ai box anche la Porsche #44 di Stéphane Denoual (CLRT) con danni nelle varie collisioni.

Ripartenza al giro 6 e Marciello subito protagonista a sopravanzare Drudi con una grande mossa in curva 9-10, imitato al giro successivo da Maxime Martin con la BMW #46 di WRT ai danni dell'Audi di Niederhauser nel duello per il terzo gradino del podio, col belga pimpantissimo scattato 7°.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Nella girandola dei pit-stop, il pilota Mercedes ha atteso fino al 18° giro per consegnare l'auto a Boguslavskiy, guadagnando sui rivali e dando così modo al russo di rientrare comodamente davanti all'Audi #11 di Comtoyou Racing del duo Legeret/Haase, nel frattempo a guadagnare la piazza d'onore. Il leader ha avuto anche un brivido ad una decina di minuti dal termine quando il cambio ha iniziato a dargli qualche problema, ma alla fine nulla di grave che potesse impedirgli di transitare sotto la bandiera a scacchi in prima posizione, tirando un sospiro di sollievo.

Sul podio c'è anche una seconda Audi, la #25 di Saintéloc guidata da Bastard/Niederhauser, mentre la #40 di Tresor Orange 1 che Drudi ha consegnato a Ricardo Feller risale quarta superando le BMW #32 e #46 di WRT dopo la sosta.

Qui è la M4 di Weerts/Vanthoor ad avere avuto un pit-stop migliore guadagnando posizioni e alla fine l'ottima difesa di Weerts dagli assalti della rimontante Ferrari 296 di Costa/Vermeulen (Emil Frey Racing) regala almeno la Top5 alla squadra belga.

Conclude settimo Valentino Rossi, salito al posto di Martin sulla BMW #46 al giro 14 la cui sosta non è stata delle migliori; il 'Dottore' ha poi sofferto mancanza di passo nella seconda parte di gara perdendo altre due posizioni a vantaggio di Feller e Costa, ma riuscendo a tenere dietro a denti stretti la Porsche #54 di De Leener/Engelhart (Dinamic GT) e la Lamborghini #60 di Pepper/Perera (VSR).

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Con il decimo posto assoluto Alberto Di Folco ritrova il trionfo in Classe Gold Cup assieme ad Aurélien Panis; la coppia della Boutsen VDS mette l'Audi #9 davanti a quelle di Magnus/Hutchison (#21 Comtoyou Racing) e alla R8 #10 dei loro compagni Gazeau/Eteki, mentre gara da dimenticare per la BMW #30 del Team WRT dato che Krutten/Williams prima hanno forato e poi dovuto anche pagare una penalità a fine gara che li relega al 4° posto di categoria.

In Silver Cup c'è il riscatto di Patrese/Aka con l'Audi #99 di Tresor Attempto dopo il ritiro per incidente di Gara 1. Vittoria conseguita in rimonta dopo il pit-stop nei confronti delle Mercedes #77 di Love/Valente (HRT) e #90 di Madpanda Motorsport condotta da Pérez Companc/Salmenautio che ha beffato nei giri finali la Lamborghini #163 di Ineichen/Nemoto.

Ritiro per problemi tecnici per la Lamborghini #65 di Paul/Primm (Paul Motorsport) che era rimasta al comando al via, ma alzando bandiera bianca nella seconda parte di gara. In Top5 del gruppo c'è anche la Ferrari #71 di Marinangeli/Hudspeth (AF Corse) con dietro le Honda #68 e #28 della Nova Race di Zanotti/Di Fabio e Guidetti/Moncini, oltre alle Lamborghini di VSR (#119) e GSM (#18).

La Mercedes sorride anche in Bronze Cup per il trionfo di Baud/Haupt con la AMG #79 di HRT. Battuta la Porsche #91 della Herberth Motorsport, ancora a podio con Renauer/Bohn. Terza si era piazzata l'Audi #66 di Marschall/Mukovoz (Tresor-Attempto Racing), ma una infrazione tecnica ravvisata nel post-corsa le provoca l'esclusione promuovendo al suo posto la Porsche #911 di Bachler/Malykhin (Pure Rxcing).

Pos # Classe Piloti Team Auto Giri Distacco 1 88 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 35 2 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 7.049 3 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 7.774 4 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 11.949 5 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 35 17.306 6 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 35 17.650 7 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 35 19.125 8 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 35 19.815 9 60 Pro Cup Jordan Pepper, Franck Perera VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 35 20.906 10 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 24.239 11 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 35 35.467 12 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 35 35.861 13 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 36.340 14 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 37.523 15 77 Silver Cup Jordan Love, Alain Valente Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 35 38.462 16 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 41.158 17 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 35 53.194 18 163 Silver Cup Rolf Ineichen, Yuki Nemoto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 35 53.733 19 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 35 54.160 20 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 54.555 21 91 Bronze Cup Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 35 55.362 22 66 Bronze Cup Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 35 55.640 23 911 Bronze Cup Klaus Bachler, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 35 1:05.591 24 188 Bronze Cup Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 35 1:06.250 25 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 296 GT3 35 1:07.358 26 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 35 1:16.758 27 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 35 1:18.015 28 52 Bronze Cup Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 35 1:18.768 29 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 35 1:20.512 30 55 Bronze Cup Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 35 1:22.170 31 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 35 1:23.361 32 87 Bronze Cup Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 35 1:26.001 33 81 Bronze Cup Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 35 1:36.489 34 18 Silver Cup Matteo Desideri, Federico Scionti GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 34 52.363 35 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 31 -6:07.601 NC 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 23 -18:18.105 NC 65 Silver Cup Simon Connor Primm, Maximilian Paul Paul Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 22 -21:05.023 NC 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 14 -34:42.639 NC 44 Bronze Cup Steven Palette, Stephane Denoual CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 4 -50:13.006 NC 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II NC 112 Bronze Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO