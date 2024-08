GTWC | Magny-Cours: Porsche-Rutronik trionfa di forza in Gara 1

Patric Niederhauser e Sven Muller hanno conquistato una storica prima vittoria con la Porsche di Rutronik Racing in Gara 1 del GT World Challenge Europe a Magny-Cours, dove i protagonisti di Sprint Cup sono stati autori di una bella prova iniziata al tramonto e conclusa in notturna.

Prima del via è stato ricordato con un toccante minuto di raccoglimento Luca Persiani, l'ex-pilota e coach che ha affiancato diversi protagonisti della serie, mancato tragicamente lunedì scorso in un incidente mentre si trovava in vacanza.

Alla partenza il poleman Ben Green ha tenuto benissimo il primato nonostante le pressioni delle BMW di Dan Harper e Dries Vanthoor, quest'ultimo capace di risalire dal 6° posto in poche curve mettendosi dietro la Porsche di Muller e l'Audi di Christopher Haase.

Al giro 3 Vanthoor ha approfittato di una lieve sbavatura di Harper per prendersi il secondo posto e le M4 di WRT e Century si sono incollate alla Ferrari di Green, che non ha saputo allungare.

#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green Foto di: SRO

La prima metà di gara non ha regalato grossissime emozioni fino al giro 13, quando Vanthoor ha rotto gli indugi attaccando al tornantino Green; l'alfiere di Emil Frey Racing ha resistito fino alla chicane seguente, tagliata da entrambi, poi ha ceduto la prima piazza al belga per non incorrere in penalità.

Qui ha provato ad approfittarne Harper buttandosi all'interno di Green in curva 14, ma saltando sul cordolo ha perso il controllo centrando sulla fiancata la 296 #14 mandandola nella ghiaia; per l'episodio la BMW #991 si è vista aggiungere 10" sul tempo finale, perdendo quindi il successo in Classe Bronze Cup.

Alla girandola dei pit-stop il Team WRT ha fatto tutto benissimo rimandando in pista Charles Weerts come leader virtuale, ma un Niederhauser con il coltello tra i denti (che aveva ereditato il volante della Porsche #96 da Muller) gli si è fatto subito sotto in poche tornate, andando a superare il belga al giro 21 con una mossa di forza da applausi.

Con il buio ormai calato sul tracciato francese, i PRO hanno come previsto guadagnato le posizioni principali della Top10, lasciando le battaglie per le altre categorie ai piloti alle loro spalle.

Niederhauser non ha sbagliato nulla e ha portato la sua 911 GT3-R #96 ad un paio di secondi dalla minacciosa BMW #32 di Weerts/Vanthoor, che guadagnano una piazza d'onore preziosissima in ottica campionato considerando l'ottima risalita da parte della Mercedes #48 di Auer/Engel (Winward Racing), capace di agguantare il terzo gradino del podio dopo le soste.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Ottimo anche il quarto posto che si prendono Altoè/Vermeulen in risalita con la Ferrari #69 di Emil Frey Racing, mentre i loro compagni di squadra Green/Lappalainen concludono mestamente alle loro spalle con tante recriminazioni e punti persi che rischiano di pesare malamente in classifica.

Applausi per Ferrari/Patrese, a tagliare il traguardo sesti al volante dell'Audi #88 di Tresor Attempto Racing festeggiando una grande vittoria in Classe GOLD CUP, battendo per un soffio la R8 #111 di CSA Racing di Gachet/Legeret.

All'ottavo posto troviamo invece la Mercedes #90 della Madpanda Motorsport che Pérez-Companc/Kalender conducono al successo in Classe SILVER CUP, mentre la Top10 viene completata dalla McLaren #159 di Gamble/Goethe e dall'Audi #84 di Reicher/Haase (Eastalent Racing).

Dietro alla R8 sopracitata c'è la Mercedes #10 di Gazeau/Panis (Boutsen VDS), che è seconda in Classe SILVER, il cui podio viene completato dall'Audi #26 della Saintéloc Racing guidata da Klymenko/Paverud.

#48 Winward Racing Team MANN-FILTER, Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Maro Engel Foto di: SRO

Sul podio GOLD sale anche l'Audi di Engstler/Hofer (Team Engstler), pur perdendo parecchio terreno nella seconda parte di gara, ma sfruttando anche la penalità inflittà all'Audi #25 di Saintéloc che si ritrova quata con dietro le Aston Martin #21 e #11 di Comtoyou Racing, anch'esse con sanzioni sul groppone.

In Classe BRONZE CUP vince la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport con il duo Collard/Mitchell, unici a non sbagliare nulla o a commettere scorrettezze, quindi senza ricevere punizioni.

Il traguardo lo aveva tagliato per prima la Porsche #97 della Rutronik Racing con Blattner/Marschall, alla quale sono però arrivati 5" per 'Unsafe Release' al pit-stop, dato che era stata fatta ripartire proprio mentre arrivava un'altra vettura.

La 911 scivola seconda davanti alla già citata BMW-Century #991, che comunque si prende l'ultimo gradino del podio di categoria ai danni della Lamborghini #85 di Gvazava/De Wilde (Imperiale Racing) e all'Audi #66 di Pereira/Mukovoz (Tresor Attempto Racing), crollata in un finale da dimenticare dopo essere stata anche in Top10 assoluta.

Domenica sono previste le Qualifiche 2 alle ore 9;10 per stilare la griglia di partenza di Gara 2 delle 14;45.

GTWC EUROPE - Sprint Cup: Classifica GARA 1 a Magny Cours