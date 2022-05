GTWC | Magny-Cours, Q2: Pole di un Marciello imprendibile

Carica lettore audio

Raffaele Marciello si aggiudica la Pole Position per Gara 2 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe grazie ad una prestazione fenomenale nella Qualifica 2.

A Magny-Cours splende il sole sul tracciato e sul pilota della Akkodis-ASP, che piazza la sua Mercedes-AMG #89 davanti a tutti a livello generale e in Classe PRO con il tempo di 1'35"444.

Le prove sono state interrotte dopo alcuni minuti per la clamorosa uscita di Dries Vanthoor: il vincitore di Gara 1 (assieme a Charles Weerts) ha perso il controllo della sua Audi R8 LMS #32 alla chicane 'Nürburgring' finendo in testacoda nella via di fuga esterna e impattando contro le barriere col posteriore.

Pur non riportando grossi danni, il belga è rimasto piantato nella ghiaia, ma autorizzato a ripartire dopo essere stato recuperato dalla gru, è riuscito a portare a termine la prova con l'ottavo tempo.

Alla ripresa, 'Lello' si è subito issato al comando e nonostante gli sforzi, il suo compagno di squadra Maximilian Götz deve accontentarsi della seconda piazza con la Mercedes #88 a 0"258 dal collega.

La terza posizione se la prende invece Patric Niederhauser al volante dell'Audi #25 di Saintéloc Junior Team, che in seconda fila verrà affiancato dall'ottimo Dean Macdonald, che porta la McLaren 720 S #188 della Garage 59 in Top10 assoluta e soprattutto in Pole Position in Classe PRO-AM.

Christopher Mies sale in Top5 con l'Audi #33 del Team WRT, tenendosi dietro la McLaren #111 di Christian Klien (JP Motorsport), secondo PRO-AM, e la Ferrari 488 #53 di AF Corse nelle mani di Ulysse De Pauw, autore del primato in Classe Silver Cup.

Detto di Vanthoor ottavo, fra i primi 10 abbiamo anche Klaus Bachler con la Porsche 911 GT3-R #56 della Dinamic Motorsport e Frédéric Vervisch sull'Audi #46 del Team WRT condivisa con Valentino Rossi, anche se c'è da segnalare che il belga è stato uno di quelli che ad un certo punto si è visto cancellare il tempo per track-limits.

La sesta fila è invece delle Audi di Dennis Marschall (#66 Attempto Racing) e Christopher Haase (#11 Tresor by Car Collection), in testacoda nel finale e quindi impossibilitato a migliorare.

Tra i Silver, il secondo e terzo posto è delle Audi di Thomas Neubauer (#30 Team WRT) ed Alex Aka (#99 Attempto).

Solo 17° Luca Ghiotto con la R8 #12 della Tresor by Car Collection, preceduto dalla Ferrari #21 di Cédric Sbirrazzuoli (AF Corse), terzo della PRO-AM.

Gara 2 scatterà alle ore 15;00, come sempre sulla distanza di 60' con finestra di 10' per pit-stop e cambio pilota a metà.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 89 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:35.444 2 88 Pro Cup Jim Pla, Maxi Götz AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:35.702 0.258 3 25 Pro Cup Aurelien Panis, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:35.799 0.355 4 188 Pro-Am Cup Miguel Ramos, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:36.215 0.771 5 33 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Christopher Mies Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.219 0.775 6 111 Pro-Am Cup Patryk Krupinski, Christian Klien JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:36.286 0.842 7 53 Silver Cup Pierre Alexandre Jean, Ulysse De Pauw AF Corse Ferrari 488 GT3 1:36.289 0.845 8 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.292 0.848 9 56 Pro Cup Giorgio Roda, Klaus Bachler Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:36.319 0.875 10 46 Pro Cup Valentino Rossi, Frederic Vervisch Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.349 0.905 11 66 Pro Cup Pieter Schothorst, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.351 0.907 12 11 Pro Cup Simon Gachet, Christopher Haase Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.375 0.931 13 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:36.406 0.962 14 30 Silver Cup Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.491 1.047 15 99 Silver Cup Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.534 1.090 16 21 Pro-Am Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli AF Corse Ferrari 488 GT3 1:36.540 1.096 17 12 Pro Cup Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:36.601 1.157 18 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni Garage 59 McLaren 720S GT3 1:36.621 1.177 19 86 Silver Cup Petru Razvan Umbrarescu, Igor Walilko AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.717 1.273 20 87 Silver Cup Thomas Drouet, Casper Stevenson AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:36.745 1.301 21 52 Pro-Am Cup Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:37.075 1.631 22 26 Silver Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.257 1.813 23 93 Silver Cup Eddie Cheever, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:37.767 2.323 24 18 Silver Cup Gerhard Tweraser, Isaac Tutumlu GSM NOVAMARINE Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.668 3.224