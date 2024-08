GTWC | Magny-Cours: Lamborghini-Imperiale leader in Pre-Qualifica

C'è una Lamborghini davanti a tutti quando si conclude la prima giornata del GT World Challenge Europe in quel di Magny-Cours, dove i protagonisti di Sprint Cup si sono dedicati alle Pre-Qualifiche.

Con il sole che andava a calare lasciando spazio all'oscurità della notte, la maggior parte dei team ha optato per provare specialmente il passo gara, dato che il primo round è previsto sabato alla stessa ora andata in scena oggi per l'ultima attività di giornata.

Questo ha fatto sì che praticamente tutti i crono siano stati siglati in avvio dei 60' sessione, con Ugo De Wilde che ha portato subito davanti a tutti la Lamborghini #85 di Imperiale Racing che condivide con Dmitry Gvazava in 1'36"840, risultando anche il più veloce della Classe Bronze Cup.

#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green Foto di: SRO

Classifica piuttosto rimescolata rispetto alle Prove Libere del pomeriggio e con tante vetture di outsider in Top10.

Al secondo posto c'è l'Audi #25 di Saintéloc Racing, staccata di 0"259 dalla vetta e in testa alla Classe Gold Cup, mentre terza e migliore delle PRO è l'Audi #99 della Tresor Attempto Racing, in scia alla R8 della compagine francese.

Quarto posto e secondo Bronze per la Porsche #44 di Schumacher CLRT, che si tiene alle spalle due vetture PRO, ossia l'Audi #84 di Eastalent Racing e la Porsche #96 di Rutronik Racing, che è anche la prima ad accusare mezzo secondo di distacco dal leader.

Settima si piazza la McLaren #188 di Garage 59 che è sul podio virtuale Bronze, seguita a ruota dalla Ferrari #14 di Emil Frey Racing, mentre la Porsche #97 di Rutronik Racing e la McLaren #159 di Garage 59 vanno a completare la Top10.

Fra i principali contendenti al titolo, bisogna scendere fino al 16° posto assoluto per trovare la BMW #32 di WRT e al 21° dove abbiamo la Mercedes #48 di Winward.

Per concludere il discorso Gold Cup, le Audi di Team Engstler #6 e CSA Racing #111 ottengono il secondo e terzo posto, anche se più distanti dal primato, quarta c'è la #88 della Tresor Attempto Racing.

Audi in spolvero pure in Silver Cup grazie al miglior crono firmato dalla #26 di Saintéloc che è per poco più di un decimo davanti alla Mercedes #10 di Boutsen VDS. Terza la Ferrari #71 di AF Corse del duo Donno/Fleming.

Il programma di sabato prevede la Qualifica 1 alle ore 14;30 per determinare la griglia di partenza di Gara 1, fissata alle 20;15.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO