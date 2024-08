GTWC | Magny-Cours: Green vola, Ferrari in Pole per Gara 1

Un Ben Green incontenibile ha regalato la Pole Position alla Emil Frey Racing per Gara 1 del GT World Challenge Europe a Magny-Cours, dove i protagonisti di Sprint Cup hanno dato vita ad una Qualifica 1 molto combattuta che ha visto 22 vetture concludere nello spazio di 1".

Al volante della Ferrari #14 condivisa con Konsta Lappalainen, il britannico ha girato in 1'36"701 conquistando quindi il primato in vista del primo round che si disputerà questa sera.

Subito un problema per Benjamin Goethe, fermo in uscita dai box con la McLaren #159: il portacolori della Garage 59 non è riuscito a riavviare la sua 720S nell'immediato e dunque bandiera rossa sventolata rimandando tutti ai box. La bandiera verde è stata sventolata poco dopo con 8'23" sul cronometro, mentre Goethe (ripartito), riguadagnava la pit-lane.

Green nei 5 giri completati è riuscito a tenersi dietro per 0"090 Dan Harper, armato della BMW #991 di Century Motorsport con cui scatterà in prima fila e come leader della Classe Bronze Cup.

La seconda fila è per altre due auto PRO, ovvero la Porsche #96 di Rutronik Racing affidata a Sven Muller e alla BMW #84 di Christopher Haase (Eastalent Racing), mentre l'altra Porsche di Rutronik viene portata in Top5 da Dennis Marschall, che è secondo in Bronze Cup.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Buon sesto tempo a poco più di un decimo dalla vetta per Dries Vanthoor al volante della BMW #32 di WRT; in ottica campionato, questo può essere un bel piazzamento condiderando che il suo rivale diretto, Lucas Auer, non è andato oltre l'11° crono con la Mercedes #48 di Winward.

Settima posizione per la Lamborghini #78 di Sandy Mitchell (Barwell Motorsport), terzo Bronze, con dietro le Audi di Luca Engstler (#6 Team Engstler) - leader in Classe Gold Cup - e Dylan Pereira (#66 Tresor Attempto Racing), completa la Top10 la Ferrari #69 di Giacomo Altoè (Emil Frey Racing), a mezzo secondo dal compagno di squadra.

Per completare il discorso Gold Cup, al secondo posto c'è l'Audi di Lorenzo Patrese (#88 Tresor Attempto Racing), 12° generale, tre posizioni in griglia davanti alla R8 #111 di Lucas Legeret (CSA Racing).

In Classe Silver la Pole Position va ad Ezequiel Perez Companc con la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, che si tiene dietro per pochi centesimi la Ferrari #71 di Thomas Fleming (AF Corse). Terza la Mercedes #10 di Boutsen VDS nelle mani di Aurélien Panis.

Fra i PRO, Goethe alla fine ottiene il 18° posto, Nicolas Baert è solo 20° sulla Aston Martin #7 di Comtoyou Racing.

La partenza di Gara 1 è prevista per le ore 20;15.

#48 Winward Racing Team MANN-FILTER, Mercedes-AMG GT3 EVO: Lucas Auer, Maro Engel Foto di: SRO