GTWC | La Sprint Cup inizia a Brands Hatch: ecco iscritti e orari

Il GT World Challenge Europe fa il suo viaggio annuale oltre la Manica il prossimo fine settimana (5/6 maggio) per cominciare la nuova stagione di Sprint Cup a Brands Hatch.

Si preannuncia un'apertura in grande stile sul circuito del Kent. L'evento mantiene il suo tradizionale formato di due giorni, con le prove libere, le prequalifiche e le qualifiche che si svolgeranno tutte il sabato, seguite da Gara 1 e Gara 2 domenica.

I piloti del GTWC si troveranno di fronte a una delle sfide più difficili della stagione quando affronteranno i 3,9 km del circuito GP di Brands Hatch. Sarà anche il più corto del calendario, ma il tracciato non lascia margine di errore e premia l'impegno. Le recenti uscite hanno visto molte gare combattute e ci si può aspettare lo stesso risultato nel 2024.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EvoII: Mattia Drudi, Ricardo Feller Foto di: SRO

Tresor Attempto vuole difendere la corona

Un gruppo di 25 vetture, comprendente le classi Pro, Gold Cup e Silver Cup, affronterà il primo round di Sprint Cup della stagione. Come l'anno scorso, i piloti della Bronze Cup non gareggeranno a Brands Hatch per motivi di spazio, ma faranno la loro prima apparizione a Misano (17-19 maggio).

Lo schieramento Pro è guidato dal team campione in carica della serie, Tresor Attempto Racing, che torna con una coppia di forti equipaggi Audi. Ricardo Feller difenderà la sua corona insieme ad Alex Aka sulla #99, mentre l'espertissimo Christopher Haase affiancherà Lorenzo Ferrari sulla #88.

In casa Mercedes-AMG, Boutsen VDS ha una fantastica opportunità di assicurarsi la prima vittoria assoluta con la coppia della #9 formata da Jules Gounon e Maxi Götz. Un altro schieramento tutto ufficiale è quello della vettura #48 del Winward Racing Team Mann-Filter, che accoppia Maro Engel e Lucas Auer.

Aston Martin torna a gareggiare nella Sprint Cup con la nuova Vantage AMR GT3 EVO, che con la sua livrea verde britannico sarà sicuramente apprezzata dai fan locali. Comtoyou Racing schiererà la vettura #7 per Nicolas Baert e Mattia Drudi, quest'ultimo passato ad AMR dopo aver conquistato la corona Sprint Cup dello scorso anno con Tresor Attempto Racing.

Come nel caso dello scorso anno, la Ferrari è rappresentata da una coppia di vetture Pro dell'Emil Frey Racing. Ben Green è l'unica novità dello schieramento, insieme a Konsta Lappalainen sulla 296 #14, mentre la #69 unisce Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen in quello che potrebbe essere un duo canditato al titolo.

Porsche va sul sicuro grazie alla coppia di Rutronik Racing composta da Patric Niederhauser e Sven Müller, mentre Garage 59 schiererà Benjamin Goethe e Tom Gamble sulla McLaren #159.

Dries Vanthoor e Charles Weerts hanno perso il titolo lo scorso anno dopo averne conquistati tre consecutivi della Sprint Cup tra il 2020 e il 2022. Ora che conoscono bene la BMW, la coppia del Team WRT è pronta a reclamare il premio in questa stagione.

Anche la BMW #46 di Valentino Rossi e Maxime Martin correrà a Brands Hatch. L'anno scorso il 'Dottore' ha conquistato il suo primo podio della serie in questo circuito e spera di fare meglio quando inizierà la nuova stagione.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: SRO

Griglie competitive in Gold Cup e Silver Cup

Con 11 equipaggi Pro nell'elenco degli iscritti, le restanti 14 vetture gareggeranno nelle categorie Gold Cup e Silver Cup.

Nella prima, James Jakes fa il suo debutto in GT3 con la Aston Martin #21 di Comtoyou Racing, anche se il britannico non è nuovo alle competizioni di alto livello, avendo già conquistato un podio nella IndyCar Series. A lui si affianca Matisse Lismont, che ha fatto la sua prima apparizione nel GTWC l'ultima volta al Circuit Paul Ricard.

Il Racing Team Turkey dovrebbe essere un serio candidato al successo; con il supporto dello specialista Ferrari AF Corse, il nuovo concorrente vanta esperienza e velocità grazie a Salih Yoluç e Charlie Eastwood.

Dopo aver conquistato la Gold Cup nell'esordio dell'Endurance al Circuit Paul Ricard, il Saintéloc Racing spera di mantenere il suo stato di forma con Paul Evrard e Gilles Magnus che condividono l'Audi #25. Anche CSA Racing schiererà una R8 e potrà contare su una coppia di collaudati vincitori come Simon Gachet e Lucas Légeret. Il Liqui Moly Team Engstler by One Group completa la Gold Cup, con Luca Engstler e Max Hofer che condivideranno l'Audi.

#51 Racing Team Turkey AF Corse, Ferrari 296 GT3: Salih Yoluç, Charlie Eastwood Foto di: AF Corse

La Silver Cup comprenderà nove vetture a Brands Hatch, garantendo battaglia per le posizioni sul podio. Boutsen VDS dovrebbe essere tra quelli di vertice, con Aurélien Panis e César Gazeau che condivideranno la Mercedes-AMG #10.

Il marchio tedesco sarà rappresentato anche da Winward Racing, che parteciperà per la prima volta alla Sprint Cup schierando Magnus Gustavsen e Reece Barr sulla #57, mentre Madpanda Motorsport avrà Ezequiel Pérez-Companc ed Alex Sims a bordo della #90.

La Ferrari schiera una coppia di piloti di AF Corse, che punterà a riconquistare il titolo della Silver Cup conquistato dominando due stagioni fa. La #52 accoppia il rientrante Sean Hudspeth con Jef Machiels, che aggiunge un programma Sprint al suo impegno Endurance. La sorella #71 sarà da tenere d'occhio, con Eliseo Donno e Thomas Fleming, Campioni nel Ferrari Challenge, che si divideranno i compiti di guida.

A prescindere dalla classe, il Team WRT è sempre una minaccia nella Sprint Cup e dovrebbe essere in prima linea con Sam De Haan e Calan Williams sulla sua BMW #30.

Saintéloc Racing ha Ivan Klymenko e Hugo Cook sull'Audi #26. Sulla Aston Martin #12 del Comtoyou Racing avremo invece Charles Clark e Dante Rappange. Si attende infine la formazione della Lamborghini #18 dell'Eurodent GSM Team.

Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3 Foto di: Boutsen Ginion Racing

IL PROGRAMMA

SABATO 4 MAGGIO

Prove Libere: 10;00–11;00

Pre-Qualifiche: 12;55–13;55

Qualifiche 1 e 2: 17;10

DOMENICA 5 MAGGIO

Gara 1 – 12;00

Gara 2 – 17;00