GTWC | La Ferrari di Donno-Fleming è già fuori causa a Misano

Termina anzitempo il fine settimana del GT World Challenge per Eliseo Donno e Thomas Fleming, che a Misano dovevano affrontare la seconda prova di Sprint Cup della loro stagione 2024.

La Ferrari #71 che i due erano riusciti a portare al successo in Classe Silver Cup a Brands Hatch è irreparabile nell'immediato dai meccanici di AF Corse, dopo che Fleming era uscito rovinosamente di pista durante le Prove Libere del mattino.

Il britannico ha perso il controllo della 296 GT3 alla curva 4 'Rio' colpendo violentemente le barriere, sfondando il guard rail e rimanendo bloccato sotto le file di gomme poste come protezioni.

Il pilota è stato estratto cosciente e in un primo momento era apparso incolume, anche se ragionevolmente dolorante, ma per precauzione si è deciso di trasferirlo in elicottero all'ospedale 'Bufalini' di Cesena per ulteriori e più approfonditi esami.

Nel frattempo, in autodromo, i meccanici di AF Corse hanno ricevuto la Rossa solo una volta terminata la sessione, ma terminate le ispezioni sono risultati troppo ingenti i danni per poter procedere con le riparazioni e proseguire il weekend romagnolo.

Un peccato anche per Donno, pronto a dare battaglia nella gara di casa con famiglia al seguito, ma già costretto a riporre tutto in valigia e fare da spettatore, mentre per Fleming ci si augura ovviamente che possa tornare al più presto in macchina e mostrare il proprio valore assieme al compagno di squadra pugliese.