GTWC | In vendita i biglietti per le gare Sprint di Misano

Carica lettore audio

Il weekend del 14-16 luglio torna al Misano World Circuit uno dei più prestigiosi eventi automobilistici del panorama internazionale, il GT World Challenge Europe.

I più importanti marchi del motorsport mondiale, da Audi a Mercedes, da Ferrari a Lamborghini a BMW e Aston Martin si sfideranno sul Circuito Internazionale di Misano, tra le curve del circuito romagnolo, con fulminei cambi pilota e soste ai box.

E il sabato sera le luci si accenderanno in pista per la spettacolare gara notturna delle categorie GT World Challenge Europe: piloti e vetture si sfideranno sulla pista, in un’emozionante serata di motori ed auto di lusso.

La visita annuale alla costa adriatica segnerà la seconda tappa Sprint Cup dopo l'apertura a Brands Hatch (13-14 maggio). Sarà quindi la prima occasione per il gruppo record di 40 vetture di condividere la pista, con la classe Bronze Cup assente in Inghilterra per motivi di spazio.

Questa sarà la nona stagione consecutiva in cui la serie a formato ridotto gareggerà sul circuito di 4,2 km e presenterà il consueto formato a due gare, mentre le sessioni di qualifiche e di prove porteranno il tempo totale in pista della GT3 a più di cinque ore.

Inoltre, la GT4 European Series, la Clio Cup Series, il FFSA F4 French Championship e la FX Italian Series offriranno ai fan un'ampia gamma di eventi durante tutto il fine settimana.

L'evento sarà sicuramente un successo per l'esercito di fan di Valentino Rossi. Misano è il round di casa del 'Dottore' e vedrà il #46 gareggiare con una nuova macchina dopo il passaggio del Team WRT da Audi a BMW. Più volte vincitore a Misano su due ruote, Rossi ha anche ottenuto il suo miglior risultato in Sprint Cup del 2022, chiudendo al quinto posto insieme al compagno Frédéric Vervisch.

Tutti i biglietti sono in vendita su TicketOne: ecco di seguito aree e prezzi per i tre giorni di azione.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

VENERDI 14 LUGLIO

Tribuna B + Paddock: € 10,00

Tribuna CENTRALE PARTENZA con mega schermo + Paddock: € 20,00

SABATO 15 LUGLIO

Tribuna B + Paddock: € 22,00

Tribuna CENTRALE PARTENZA con mega schermo + Paddock: € 30,00

DOMENICA 16 LUGLIO

Tribuna B + Paddock: € 22,00

Tribuna CENTRALE PARTENZA con mega schermo + Paddock: € 30,00

ABBONAMENTO SABATO + DOMENICA

Tribuna B + Paddock: € 37,00

Tribuna CENTRALE PARTENZA con mega schermo + Paddock: € 53,00

ABBONAMENTO VENERDI + SABATO + DOMENICA

Tribuna B + Paddock: € 42,00

Tribuna CENTRALE PARTENZA con mega schermo + Paddock: € 62,00

Il minore nato dopo l’1 gennaio 2011 se accompagnato da un adulto titolare di regolare biglietto d’ingresso potrà usufruire del ridotto bambino 0-12 a € 1,00 giornaliero, sulla stessa tipologia di biglietto dell’adulto.

DESCRIZIONE AREE

Tribuna Centrale Partenza = Tribuna coperta numerata con maxi schermo – Partenza, traguardo, corsia box.

Tribuna A – B = Tribuna coperta con seggiolini numerati – Uscita Curva del Carro ingresso Curva Misano.

Tribuna C = Tribuna coperta gradonata numerata – Curva del Carro.

#46 Team WRT, Audi R8 LMS evo II GT3: Valentino Rossi, Frédéric Vervisch Photo by: SRO

CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO

1) Ingresso e permanenza in autodromo

a) L’ingresso e la permanenza presso la struttura è subordinato al rispetto delle norme di legge vigenti alla data della Manifestazione e alle seguenti Condizioni Generali D’Acquisto. Si consiglia vivamente di consultare periodicamente il sito www.misanocircuit.com sulla pagina dedicata alla manifestazione e la relativa web-app scaricabile dal sito stesso, per tutte le info specifiche sugli accessi in Circuito.

b) Il controllo per accedere in autodromo verrà effettuato a mezzo lettori codici a barre. Sarà consentito uscire e rientrare in circuito fino a un massimo di due volte, oltre tale limite il biglietto verrà invalidato. E’ indispensabile per poter riaccedere all’interno dell’impianto far abilitare il biglietto al momento dell’uscita.

c) E’ obbligatorio conservare il biglietto per tutta la durata della manifestazione.

d) Il titolare del biglietto potrà accedere limitatamente alle aree riportate sul titolo stesso.

Ogni biglietto tribuna sarà con posto numerato e preassegnato sul titolo stesso.

Il biglietto comprensivo di PADDOCK permetterà l’accesso al PADDOCK ad esclusione delle aree riservate. L’ingresso in autodromo è consentito a partire dalle ore 07:30 di ogni giornata, l’uscita dall’autodromo dovrà avvenire alla fine del programma giornaliero.

e) All’interno dell’Autodromo è consentito solo l’accesso pedonale (senza mezzi) e non è consentito pernottare al suo interno.

f) E’ fatto assoluto divieto di recintare e delimitare. E’ vietato raggrupparsi in aree non specificatamente riferibili al biglietto stesso.

g) Non si possono montare tende, gazebo e strutture di ogni tipo e comunque campeggiare ed è fatto assoluto divieto introdurre animali.

h) E’ fatto assoluto divieto di introdurre recipienti in vetro (bottiglie, bicchieri, ecc.) o materiale ritenuto pericoloso per l’incolumità delle persone.

i) E’ fatto assoluto divieto introdurre in autodromo qualsiasi tipologia di Drone e il suo relativo utilizzo.

l) Gli orari della manifestazione saranno disponibili sul sito www.misanocircuit.com alla pagina dedicata scaricando il “programma dell’evento”.

2) Promozione Family bambini 0-12

Il minore nato dopo l’1 gennaio 2011, se accompagnato da un adulto titolare del biglietto potrà usufruire del biglietto ridotto bambino 0-12 a € 1,00 giornaliero fino a disponibilità di posti. Per maggiore chiarezza la promozione Family dà la possibilità di abbinare a ogni biglietto adulto un solo biglietto ridotto Bambino 0-12. La promozione family non è cumulabile con altre promozioni ed è applicabile al solo listino prezzi nei vari periodi. Al momento dell’ingresso in autodromo è necessario presentare un documento d’identità del minore.

3) Biglietto Ridotto Differenza

I possessori del biglietto potranno accedere solo ai settori riportati sul biglietto stesso. Se disponibile l’accesso per eventuali altri settori, potranno acquistare il relativo biglietto ridotto differenza alle casse interne del Circuito. Si specifica che il biglietto Ridotto Differenza non sarà valido per gli ingressi esterni, ma sarà valido esclusivamente per accedere ai settori indicati sul biglietto stesso dall’interno del circuito.

4) Aree attrezzate per persone diversamente abili

Saranno predisposti, fino a disponibilità, dei punti abilitati a ospitare le persone diversamente abili. La persona con una percentuale di invalidità dal 74% potrà accedere gratuitamente previa registrazione sul sito sul sito www.misanocircuit.com sulla pagina dedicata alla manifestazione, presentando poi il documento ufficiale che attesti l’invalidità unitamente alla carta di identità, al momento dell’ingresso in autodromo . L’accesso gratuito per l’accompagnatore sarà consentito solo se sul certificato di invalidità è previsto l’accompagnamento.

5) Rimborso biglietti

I biglietti non saranno rimborsati in caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore o dopo l’inizio della manifestazione stessa. Per inizio della manifestazione si intende il primo ingresso in pista dei piloti previsto dal programma giornaliero, a prescindere dalla categoria. Se a causa della situazione pandemica Covid 19, la manifestazione venisse preventivamente annullata, oppure svolta parzialmente o interamente senza la presenza di pubblico, il biglietto sarà rimborsato secondo la normativa vigente. Qualora la manifestazione venisse posticipata a nuova data, sempre a causa della situazione pandemica Covid 19, i biglietti già acquistati rimarranno validi oppure potrà essere richiesto relativo rimborso, sempre secondo la normativa vigente. L’eventuale rimborso sarà effettuato esclusivamente per l’importo del biglietto ad esclusione dei diritti di prevendita, commissioni, spese spedizione, IVA se dovuta all’erario, ecc. ecc. Inoltre Santa Monica S.p.A. non è responsabile per nessun’ altra pretesa , danno e perdita sostenuta derivante dall’ annullamento/spostamento della manifestazione. In caso di rimborso il cliente dovrà conservare il biglietto e seguire le indicazioni che verranno pubblicate sul sito www.misanocircuit.com e sul sito del circuito di biglietteria dove si è svolto l’acquisto. In nessun caso il biglietto verrà rimborsato il giorno stesso della manifestazione c/o botteghini del circuito.

6) INFORMATIVA PRIVACY disponibile sul sito https://www.misanocircuit.com/autodromo/privacy/