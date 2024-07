GTWC | Hockenheim: volata di Gara 1 alla Mercedes di Engel/Auer

Maro Engel e Lucas Auer tornano al successo con la loro Mercedes in una Gara 1 del GT World Challenge Europe piuttosto tirata andata in scena sotto il bel sole di Hockenheim.

La coppia del team Winward torna ad essere leader assoluta della Sprint Cup imponendosi al volante della AMG #48, resistendo agli assalti da parte della BMW #32 del Team WRT affidata ai loro accerrimi rivali Weerts/Vanthoor.

La prima parte della corsa era stata appannaggio di Ferrari e BMW. Il poleman Eliseo Donno ha inizialmente resistito agli attacchi di Ben Green, con le due 296 GT3 a prendere il largo, inseguite a debita distanza dalla Mercedes di Auer.

Qui però va detto che SRO per l'ennesima volta (sic!) ha modificato il Balance of Performance dopo le Qualifiche di questa mattina, assegnando 5kg in più alle vetture di Maranello e togliendone altrettanti alle BMW.

Una scelta che si è rivelata alquanto discutibile visto il passo nettamente superiore che le M4 hanno avuto fin dallo spegnimento dei semafori, risalendo velocemente e prepotentemente la china fino a raggiungere il quarto, quinto e sesto posto, rispettivamente con Dan Harper (#991 Century Motorsport), Calan Williams (#30 Team WRT) e il già citato Charles Weerts.

Al di là della bravura di tutti e tre i piloti sopracitati, a tratti le velocità delle M4 sono state imbarazzanti nei confronti degli avversari, che poco hanno potuto fare per tenersele dietro, il che farà discutere sul discorso che c'è chi persevera nel giocare a 'nascondino' nelle prove, per poi ricevere un aiuto in vista della gara (cosa ampiamente già vista anche in passato).

Addirittura Harper è riuscito a prendersi il terzo posto ai danni di Green al giro 15, con l'alfiere di Emil Frey Racing che poco prima aveva dovuto cedere strada anche ad Auer, salito in piazza d'onore.

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

Aperta la girandola dei pit-stop, qui si è verificato l'episodio decisivo per le sorti della gara: in AF Corse sono stati più lenti di circa 10" rispetto ai rivali diretti quando si è trattato di effettuare il pit-stop di Eliseo Donno, con Thomas Fleming pronto a dargli il cambio.

La 296 #71 è rientrata addirittura quinta dietro alla BMW #30 di Williams/De Haan con cui si giocava il primato della Classe Silver Cup, lasciando quello assoluto alla Mercedes di Engel, tallonato dalla BMW di Dries Vanthoor, mentre Konsta Lappalainen guardava da più lontano i due tenedo la sua Ferrari #14 sul podio generale.

Vanthoor ha provato più volte, anche con un paio di contatti, a sopravanzare la AMG gialla in livrea 'Mamba', ma Engel non ha mai mollato il primato, anche quando pareva ormai andato al tappeto, riuscendo a vincere per un soffio e a prendersi il primato del campionato per mezzo punto assieme ad Auer.

Lappalainen/Green completano il podio con la Ferrari di Emil Frey Racing, seguiti da quella di Donno/Fleming, vincitrice in Classe Silver grazie al sorpasso piazzato dal britannico ai danni di De Haan al giro 28.

#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green Foto di: SRO

Al termine di una lotta serrata con un paio di rivali, la Lamborghini #6 del Team Engstler viene portata in sesta piazza assoluta da Engstler/Hofer, vincitori della Classe Gold Cup con pienissimo merito.

Alle loro spalle c'è la Porsche #96 della Rutronik Racing (altra auto che ha beneficiato di -10kg sul BoP prima della gara) in grande risalita con Niederhauser/Muller, che ringraziano anche una penalità di 5" inflitta alla Ferrari #69 di Altoè/Vermeulen (Emil Frey Racing) per salire di una posizione davanti alla 296 blu e rossa.

La McLaren #159 di Goethe/Gamble (Garage 59) è nona, la Top10 generale viene completata dall'Audi #25 di Evrard/Magnus (Saintéloc Racing), anch'essa penalizzata di 5" mentre combatteva per difendere il sesto posto, ma sul podio di Gold Cup assieme alla R8 #88 di Ferrari/Patrese (Tresor Attempto Racing), giunti alle loro spalle al traguardo beffando l'Audi #111 di CSA Racing.

In Classe Silver, la terza piazza va invece all'Audi #26 di Klymenko/Paverud in rimonta dalla 23a alla 14a posizione assoluta.

In Bronze Cup la prestazione super in avvio di Harper serve alla BMW-Century per festeggiare il successo, anche perché il suo collega Darren Leung è scivolato addirittura 15° ritrovandosi a dover sudare per tenersi dietro altri rivali.

Seconda conclude la Lamborghini #78 di Collard/Mitchell (Barwell Motorsport), con la Ferrari #93 di Cheever/Hui (Sky Tempesta Racing) terza.

Nonostante 10kg in meno e un aumento nelle pressioni del turbo, le Aston Martin non riescono a dire la loro; la miglior Vantage di Comtoyou Racing è la #7 di Drudi/Baert 17a.

Ritirate la Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, la McLaren #159 di Garage 59 (vista anche in Top10 nella prima metà di gara) e l'Audi #99 di Tresor Attempto Racing, protagonista di un testacoda dopo un contatto contro una Aston.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO