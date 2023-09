GTWC | Hockenheim: Vermeulen penalizzato, BMW-WRT a podio

La Ferrari finisce giù dal podio per la penalità inflitta a Thierry Vermeulen al termine di Gara 1 del GT World Challenge Europe.

Ad Hockenheim il portacolori della Emil Frey Racing era stato autore di una bella rimonta assieme al compagno di squadra Albert Costa e con la 296 GT3 #69 negli ultimi giri ha dato spettacolo nell'assalto al terzo posto, in quel momento occupato da Dries Vanthoor.

Nonostante la strenua difesa del pilota di WRT, l'olandese è riuscito a sopravanzarlo proprio all'ultima curva nel giro finale con una mossa tanto astuta quanto maliziosa perché gli ha dato una toccatina sul posteriore sufficiente a far allargare leggermente la BMW M4 #32.

Questo ha dato modo a Vermeulen di infilare il belga all'interno e precederlo sotto la bandiera a scacchi per quasi 0"2, ma in serata il collegio dei commissari sportivi ha riscontrato la scorrettezza del ragazzo di Emil Frey Racing, comminandogli una penalità di 1" per aver causato la collisione e di conseguenza riconsegnando il terzo posto assoluto a Vanthoor, che quindi può festeggiare assieme al compagno Charles Weerts.

#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Albert Costa, Thierry Vermeulen Photo by: SRO

GTWC EUROPE Sprint Cup - Hockenheim: Penalità Emil Frey Racing

GTWC EUROPE Sprint Cup - Hockenheim: Classifica Finale di Gara 1