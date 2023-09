GTWC | Hockenheim: spunta la McLaren nelle Pre-Qualifiche

La McLaren sorprende tutti nelle Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe in quel di Hockenheim, dove i protagonisti della Sprint Cup hanno potuto girare sotto un cielo nuvoloso, ma con pista rimasta asciutta dopo l'acquzzone del mattino.

A spuntarla è la 720S #159 di Garage 59 guidata da Kjaergaard/Goethe, che dopo essersi portata in cima alla classifica a 10' dalla bandiera a scacchi conclude in vetta con il tempo di 1'38"487 staccando per un soffio i principali protagonisti del mattino.

Al secondo posto infatti troviamo Drudi/Feller con l'Audi #40 della Tresor Orange 1 con cui erano riusciti a prendersi il primato nelle Prove Libere; la coppia italo/svizzera è a soli 0"058 dalla testa e rimane davanti alla Mercedes #88 di Marciello/Boguslavskiy (Akkodis-ASP) e alla Ferrari 296 GT3 di Emil Frey Racing, stavolta la #14 di Altoè/Lappalainen.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

Vicinissima a questi c'è in Top5 l'Audi #66 di Tresor-Attempto che con Mukovoz/Marschall è la migliore della Bronze Cup. Scende sesta l'altra Ferrari di Emil Frey Racing, la 296 #69 di Vermeulen/Costa che ben aveva figurato questa mattina, con dietro l'Audi #21 di Comtoyou Racing che il duo Magnus/Hutchison porta davanti a tutti in Classe Gold Cup.

Classifica parecchio rimescolata anche per via delle scelte fatte sulle gomme, tra chi ha preferito montare le Pirelli nuove per provare a spingere subito e altri che non hanno voluto sprecare treni in vista di Qualifiche e Gare di sabato e domenica.

Un bel miglioramento lo ottengono Machiels/Bertolini sulla Ferrari 296 #52 di AF Corse, saliti ottavi assoluti e secondi Bronze mettendosi alle spalle la Lamborghini #60 di Pepper/Perera (VSR) e l'Audi #99 di Aka/Patrese (Tresor Attempto), ancora al comando in Classe Silver Cup.

Stavolta sono più indietro le BMW e la migliore resta la #46 di Valentino Rossi/Maxime Martin (Team WRT), 14a generale, mentre 21a c'è la M4 #32 dei loro compagni di squadra Weerts/Vanthoor, seguita dalla #31 di Neubauer/Simmenauer.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

La più rapida delle Porsche è la #55 di Dinamic GT, 13a assoluta e terza in Bronze Cup con Zöchling/Sager.

In Gold Cup Top3 che vede la presenza anche delle Audi di Saintéloc (#26 Gachet/Evrard) e Boutsen VDS (#9 Di Folco/Panis), seguite dalla BMW #30 di Krütten/Williams (Team WRT).

In Silver Cup il secondo posto va alla Mercedes #90 di Madpanda Motorsport, che precede la Honda #68 di Di Fabio/Zanotti (Nova Race).

Sabato mattina sono previste le Qualifiche 1 alle ore 9;50 per definire la griglia di partenza di Gara 1 (distanza 60'), il cui semaforo verde è programmato per le ore 14;00.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:38.487 2 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:38.545 0.058 3 88 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:38.646 0.159 4 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:38.785 0.298 5 66 Bronze Cup Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:38.875 0.388 6 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:38.960 0.473 7 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.046 0.559 8 52 Bronze Cup Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 1:39.189 0.702 9 60 Pro Cup Jordan Pepper, Franck Perera VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:39.216 0.729 10 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.220 0.733 11 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:39.224 0.737 12 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:39.227 0.740 13 55 Bronze Cup Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:39.247 0.760 14 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:39.251 0.764 15 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:39.286 0.799 16 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.347 0.860 17 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:39.402 0.915 18 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.458 0.971 19 87 Bronze Cup Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:39.487 1.000 20 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:39.491 1.004 21 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 1:39.492 1.005 22 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 1:39.498 1.011 23 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.539 1.052 24 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.561 1.074 25 65 Silver Cup Simon Connor Primm, Maximilian Paul Paul Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:39.577 1.090 26 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:39.597 1.110 27 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:39.655 1.168 28 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 488 GT3 1:39.761 1.274 29 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.800 1.313 30 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.874 1.387 31 188 Bronze Cup Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:39.903 1.416 32 44 Bronze Cup Steven Palette, Stephane Denoual CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:39.962 1.475 33 911 Bronze Cup Klaus Bachler, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 1:39.977 1.490 34 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:40.037 1.550 35 163 Silver Cup Rolf Ineichen, Yuki Nemoto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:40.104 1.617 36 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.197 1.710 37 112 Bronze Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:40.501 2.014 38 91 Bronze Cup Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 1:40.568 2.081 39 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.570 2.083 40 81 Bronze Cup Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.785 2.298 41 18 Silver Cup Matteo Desideri, Federico Scionti GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:41.347 2.860