GTWC | Hockenheim: risposta Mercedes nelle Pre-Qualifiche

La Mercedes risponde alla Porsche nelle Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe in quel di Hockenheim, dove i protagonisti di Sprint Cup hanno affrontato gli ultimi 60' di prove per oggi, in preparazione a Qualifiche e Gara che si svolgeranno tra sabato e domenica.

A parte una breve interruzione per ripulire il tracciato da detriti, non si segnalano particolari interruzioni e il miglior tempo lo ottiene Maro Engel al volante della AMG #48 di Winward Racing in 1'39"257, rifacendosi dopo aver chiuso la sessione del mattino in seconda piazza alle spalle della 911 #96 di Rutronik Racing, fermatasi stavolta decima a quasi 0"7 dalla vetta.

0"146 è invece il ritardo accusato dalla già in palla Lamborghini #6 del Team Engstler/OneGroup, che continua a dettare legge in Gold Cup terminando seconda assoluta e tenendosi dietro un paio di altre vetture PRO, ossia la BMW #32 del Team WRT e la Ferrari #69 di Emil Frey Racing, separate da appena 3 millesimi.

#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Thierry Vermeulen, Giacomo Altoè Foto di: SRO

Si confermano in forma anche l'Audi #25 di Saintéloc Racing - seconda Gold e in Top5 - e la Lamborghini #78 della Barwell Motorsport, sesta e leader della Classe Bronze Cup.

Tra il settimo e nono piazzamento troviamo un trio di Ferrari: la 296 #71 di AF Corse si prende anche il primato in Classe Silver, alle cui spalle abbiamo la #93 della Sky Tempesta Racing - seconda Bronze - e la #14 di Emil Frey Racing.

Anche in questa uscita ci sono 18 vetture racchiuse nell'arco di 1", segnalando che la prima delle Aston Martin è 12a con il duo Drudi/Baert di Comtoyou Racing #7, mentre la miglior McLaren è la #159 di Garage 59 diciannovesima. Non è scesa in pista l'Audi #99 della Tresor Attempto Racing.

Il programma di sabato prevede alle ore 9;50 le Qualifiche 1 per definire la griglia di partenza di Gara 1, fissata alle 14;15.

#6 LIQUIMOLY Team Engstler by OneGroup, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Luca Engstler, Max Hofer Foto di: SRO