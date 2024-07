GTWC | Hockenheim: prima fila tutta Ferrari, super Donno in Pole

Eliseo Donno ha sfornato una prova sontuosa che gli è valsa la Pole Position per Gara 1 del GT World Challenge Europe, giunto alla terza prova stagionale di Sprint Cup.

Dopo una lunga pausa di due mesi, i protagonisti della serie di SRO si sono nuovamente radunati in quel di Hockenheim e sotto il bel sole che ha illuminato la pista tedesca a brillare è stato il giovanissimo alfiere di AF Corse.

Al volante della Ferrari #71 che condivide con Thomas Fleming, il pugliese ha realizzato un grande 1'37"349 al termine dei tiratissimi 10' di Qualifica 1 che hanno determinato la griglia di partenza del primo round previsto oggi pomeriggio, risultando il migliore anche nella Classe Silver Cup.

"Sono veramente contento, ho fatto davvero un ottimo giro e devo ringraziare la mia famiglia e il team per il grande supporto", ha detto emozionatissimo Donno sceso dalla sua Rossa.

"E' altresì speciale perché si tratta della prima Pole Position in questo campionato, ho una vettura incredibile e bellissima da guidare, era da tanto tempo che non ci salivo".

"Sono felicissimo e sinceramente non so cosa dire in più. Ora concentriamoci per Gara 1".

#14 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Konsta Lappalainen, Ben Green Foto di: SRO

Le 296 si sono mostrate in buona forma, dato che in prima fila ci sarà anche la #14 della Emil Frey Racing guidata da Ben Green, fermatosi a 0"274 dalla vetta e per pochissimi millesimi davanti a Lucas Auer (Winward Racing) e Max Hofer (Team Engstler/OneGroup), che con le rispettive Mercedes #48 e Lamborghini #6 scatteranno dalla seconda fila dello schieramento. Per Hofer si tratta anche della partenza al palo in Classe Gold Cup.

Louis Prette regala Top5 assoluta e primato in Bronze Cup alla McLaren #188 di Garage 59. Al suo fianco ci sarà Gilles Magnus, il migliore delle Audi con la R8 LMS #25 di Saintéloc Racing, prendendosi il secondo posto Gold.

Settimo crono con oltre mezzo secondo di distacco dal primato per la McLaren #159 che la Garage 59 ha affidato a Benjamin Goethe, capace di tenersi alle spalle la Ferrari #69 di Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing) e la Mercedes #9 di Jules Gounon (Boutsen VDS).

Completa la Top10 assoluta la Lamborghini #78 guidata da Sandy Mitchell (Barwell Motorsport), secondo in Bronze Cup con dietro il rivale di categoria, Dennis Marschall, armato della Porsche #97 di Rutronik Racing.

Faticano le BMW, dato che la migliore M4 è quella di Calan Williams (#30 Team WRT), dodicesima davanti alla #991 di Dan Harper (Century Motorsport), rispettivamente secondo Silver e quarto Bronze.

Male le Aston Martin, tutte oltre il 20° posto, così come l'Audi #99 di Tresor Attempto che termina 27a dopo che ieri pomeriggio era stata costretta a rinunciare a girare dovendo sostituire il motore.

Il via di Gara 1 è previsto per le ore 14;15.