GTWC | Hockenheim, Libere: Audi-Tresor batte la concorrenza

I protagonisti di Sprint Cup del GT World Challenge Europe tornano in azione dopo la pausa estiva per affrontare il giro di boa della stagione 2023.

Ad Hockenheim è infatti in programma il terzo round della serie di SRO e su un tracciato bagnato dalla pioggia del primo mattino, ma in via di asciugarsi nell'arco dei primi 80' di Prove Libere, è l'Audi a dettare il ritmo, seppur la classifica sia molto corta dalla 2a piazza in giù, con ben cinque marchi differenti nelle prime sei posizioni.

Ad ottenere il crono di riferimento è la R8 LMS #40 della Tresor Orange 1 condotta dal duo Drudi/Feller, che in 1'38"433 stacca per quasi 1" la Mercedes-AMG #88 di Marciello/Boguslavskiy (Akkodis-ASP), incalzata a sua volta dalla Ferrari 296 #69 della Emil Frey Racing nelle mani di Costa/Vermeulen

In Top5, staccate di un paio di decimi dal podio virtuale, troviamo anche la Porsche #54 di Dinamic GT (Engelhart/De Leener) e l'Audi #25 di Saintéloc (Bastard/Niederhauser).

Dopo aver anche condotto le operazioni per alcuni minuti, la BMW #46 del Team WRT guidata da Valentino Rossi in coppia con Maxime Martin scende al sesto posto generale, tenendosi alle spalle un trio di Audi.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin Photo by: SRO

La prima di queste è la #99 di Tresor Attempto che con Patrese/Aka firma il miglior tempo in Classe Silver Cup, precedendo la #12 di Comtoyou Racing (Baert/Vervisch) e la #9 di Boutsen VDS che svetta in Gold Cup grazie a Di Folco/Panis, i quali si mettono dietro la BMW #30 dei loro rivali diretti Krütten/Williams (Team WRT) nella Top10 assoluta.

Gachet/Evrard piazzano terza in Gold Cup l'Audi #26 di Saintéloc concludendo al 12° posto, seguiti dagli esordienti Primm/Paul sulla Lamborghini #65 della Paul Motorsport, secondi Silver, dove a seguire abbiamo le Mercedes di HRT (#77) e Madpanda (#90), oltre alla Lamborghini #119 di VSR e alle Honda di Nova Race.

Doppietta Mercedes in Bronze Cup con il primo posto preso dalla #79 di Haupt/Baud, inseguita dalla #81 di Juffali/Schiller (Theeba Motorsport) - che ieri ha avuto un problema durante i test - e dalla Porsche #55 di Zöchling/Sager (Dinamic GT).

Indietro la Ferrari 296 #14 di Emil Frey Racing, con Altoè/Lappalainen che non vanno oltre il 17° tempo. Solo 27a la Lamborghini #27 di VSR affidata agli ufficiali PRO Perera/Pepper, tre posizioni avanti alla BMW #32 di Weerts/Vanthoor (Team WRT).

#88 Akkodis ASP Team, Mercedes AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy Photo by: SRO

Da segnalare anche alcune interruzioni con bandiere rosse esposte per uscite di pista da parte della Mercedes-Akkodis #87, della Ferrari #71 di AF Corse e dell'Audi-Saintéloc #27. Alle ore 14;20 sono in programma altri 80' di attività con le Pre-Qualifiche. Pos # Classe Piloti Team Audi Tempo Distacco 1 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:38.433 2 88 Pro Cup Timur Boguslavskiy, Raffaele Marciello AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:39.368 0.935 3 69 Pro Cup Albert Costa, Thierry Vermeulen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:39.414 0.981 4 54 Pro Cup Adrien De Leener, Christian Engelhart Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:39.616 1.183 5 25 Pro Cup Erwan Bastard, Patric Niederhauser Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.658 1.225 6 46 Pro Cup Valentino Rossi, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:39.715 1.282 7 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.725 1.292 8 12 Pro Cup Frederic Vervisch, Nicolas Baert ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.776 1.343 9 9 Gold Cup Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.783 1.350 10 30 Gold Cup Niklas Krütten, Calan Williams Team WRT BMW M4 GT3 1:39.800 1.367 11 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:39.801 1.368 12 26 Gold Cup Simon Gachet, Paul Evrard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:39.858 1.425 13 65 Silver Cup Simon Connor Primm, Maximilian Paul Paul Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:39.960 1.527 14 11 Pro Cup Lucas Legeret, Christopher Haase ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.004 1.571 15 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.087 1.654 16 81 Bronze Cup Fabian Schiller, Reema Juffali Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.097 1.664 17 14 Pro Cup Giacomo Altoe, Konsta Lappalainen Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 1:40.098 1.665 18 55 Bronze Cup Christopher Zöchling, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:40.122 1.689 19 87 Bronze Cup Jim Pla, Eric Debard AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.229 1.796 20 66 Bronze Cup Dennis Marschall, Andrey Mukovoz Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.235 1.802 21 77 Silver Cup Jordan Love, Frank Bird Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.279 1.846 22 111 Pro Cup Christian Klien, Dean Macdonald JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:40.336 1.903 23 21 Gold Cup Gilles Magnus, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.337 1.904 24 112 Bronze Cup Norbert Siedler, Patryk Krupinski JP Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:40.396 1.963 25 90 Silver Cup Jesse Salmenautio, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:40.413 1.980 26 31 Pro Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Thomas Neubauer Team WRT BMW M4 GT3 1:40.460 2.027 27 60 Pro Cup Jordan Pepper, Franck Perera VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:40.541 2.108 28 119 Silver Cup Baptiste Moulin, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:40.565 2.132 29 28 Silver Cup Jacopo Guidetti, Leonardo Moncini Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:40.728 2.295 30 32 Pro Cup Charles Weerts, Dries Vanthoor Team WRT BMW M4 GT3 1:40.780 2.347 31 10 Gold Cup Cesar Gazeau, Adam Eteki Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:40.870 2.437 32 188 Bronze Cup Henrique Chaves, Miguel Ramos Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:40.928 2.495 33 68 Silver Cup Erwin Zanotti, Diego Di Fabio Nova Race Honda NSX GT3 EVO 2 1:40.999 2.566 34 71 Silver Cup Nicola Marinangeli, Sean Hudspeth AF Corse Ferrari 488 GT3 1:41.032 2.599 35 163 Silver Cup Rolf Ineichen, Yuki Nemoto VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:41.137 2.704 36 911 Bronze Cup Klaus Bachler, Alex Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 1:41.408 2.975 37 52 Bronze Cup Andrea Bertolini, Louis Machiels AF Corse Ferrari 296 GT3 1:41.660 3.227 38 18 Silver Cup Matteo Desideri, Federico Scionti GSM AB1 GT3 Team Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:42.585 4.152 39 44 Bronze Cup Steven Palette, Stephane Denoual CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:43.079 4.646 40 91 Bronze Cup Robert Renauer, Ralf Bohn Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 1:50.736 12.303 41 27 Pro Cup Christopher Mies, Gregoire Demoustier Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:56.249 17.816