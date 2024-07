GTWC | Hockenheim: Engstler con la Lamborghini in Pole per Gara 2

E' un pimpantissimo Luca Engstler a conquistare la Pole Position per Gara 2 del GT World Challenge Europe ad Hockenheim, al termine di una Qualifica 2 molto combattuta tra tutti i protagonisti di Sprint Cup.

Prima di elencare i risultati, va detto che il Dipartimenti Tecnico di SRO Motorsports Group ha per l'ennesima volta cambiato il Balance of Performance, dopo che già prima di Gara 1 c'erano state modifiche.

Tolti altri 10kg alle Aston Martin e aumento di potenza nelle pressioni del turbo, ridati invece 5 kg alle BMW, che dopo averli persi prima di Gara 1 si sono ritrovate a volare rimontando posizioni su posizioni.

Le M4 perdono anche la spinta aggiuntiva di cui avevano beneficiato, tornando ai parametri di inizio weekend; nonostante ciò, è arrivato un miglioramento notevole da parte di Dries Vanthoor, terzo in griglia abbassando di oltre mezzo secondo il crono ottenuto ieri dal suo collega Charles Weerts.

10kg sono invece stati assegnati alle Audi, mentre un incremento di potenza viene concesso alle McLaren.

#99 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Alex Aka Foto di: SRO

Detto questo, Engstler ha combattuto a lungo contro l'Audi di Ricardo Feller, alternandosi in vetta alla classifica dei tempi per tutti i 10' a disposizione.

Ad avere la meglio è il tedesco della Huracan #6 in 1'37"415 (primo anche in Gold Cup), battendo per soli 0"033 la R8 LMS #99 dello svizzero di Tresor Attempto Racing, che nell'ultimo tentativo ha incontrato traffico non riuscendo a migliorarsi ulteriormente come aveva fatto nel primo settore.

Terza, come detto sopra, la BMW #32 del Team WRT guidata da Vanthoor, che precede per pochissimo le Ferrari di Konsta Lappalainen (#14 Emil Frey Racing) e Thomas Fleming (#71 AF Corse), quest'ultimo leader della Classe Silver Cup.

Mattia Drudi strappa il sesto posto in extremis sulla Aston Martin #7 di Comtoyou Racing, seppur attardato di mezzo secondo; alle sue spalle c'è Tom Gamble con la McLaren #159 di Garage 59, seguito dall'Audi 26 di Ivan Klymenko (Saintéloc Racing), secondo della Silver Cup.

Il nono crono se lo prende Patric Niederhauser al volante della Porsche #96 di Rutronik Racing, battendo un trio di Mercedes capitanato dal vincitore di Gara 1, Maro Engel (#48 Winward Racing), e completato da Ezequiel Pérez Companc (#90 Madpanda Motorsport) e Maximilian Goetz (#9 Boutsen VDS).

#32 Team WRT, BMW M4 GT3: Dries Vanthoor, Charles Weerts Foto di: SRO

In una graduatoria che vede 14 vetture nello spazio di 1", soffre Giacomo Altoè sulla Ferrari #69 di Emil Frey Racing fermandosi solamente 17°.

Per completare il discorso Gold Cup, 13a posizione per Paul Evrard e l'Audi #25 di Saintéloc Racing, cinque meglio di Lorenzo Patrese sulla R8 #88 di Tresor Attempto che dietro avrà la #111 di Lucas Legeret (CSA Racing).

Gli altri Silver terminano più arretrati: le Mercedes di Aurélien Panis (#10 Boutsen VDS) e Reece Barr (#57 Winward) condivideranno l'ottava fila dello schieramento, ampiamente davanti alla Ferrari #52 di Jef Machiels (AF Corse) e alla BMW #30 di Sam De Haan (WRT).

In Bronze Cup il più veloce è Miguel Ramos armato della McLaren #188 di Garage 59, 14° generale e con un margine di sicurezza sulla Ferrari #93 di Jonathan Hui (Sky Tempesta Racing), 22°. Due posizioni più arretrata la Porsche #97 di Dustin Blattner (Rutronik), che si tiene alle spalle le Lamborghini di Imperiale Racing e Barwell Motorsport.

La partenza di Gara 2 è prevista alle ore 14;15, come sempre della durata di 60'.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO