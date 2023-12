GTWC | GSM ancora presente con la Lamborghini, preso Johansen

La GSM Racing sarà nuovamente al via del GT World Challenge Europe per la stagione 2024 di Sprint Cup con la sua Lamborghini.

La squadra monegasca si è iscritta in Classe Silver e la Huracán GT3 EVO verrà guidata da Mikkel Johansen, primo pilota confermato per la prossima annata.

Al volante della vettura di Sant'Agata Bolognese preparata dalla squadra di Andrea Grillini si attendono ora altri piloti, che andranno ad affiancare il 36enne danese.

Nel frattempo è stata presentata la livrea della Lamborghini nella serata di lancio del nuovo yacht battezzato 'La Voglia Matta' che lo stesso Grillini renderà disponibile come hotel in occasione del GP di Monaco di F1.

Photo by: SRO Lamborghini Huracan GT3 EVO, GSM Racing

"Sono felice di partecipare a questo campionato con GSM Racing - ha dichiarato Johansen - Ho parlato con Andrea di progetti sportivi per più di due anni e finalmente è arrivata l'opportunità di lavorare insieme".

Grillini aggiunge: "Vorrei ringraziare tutti gli ospiti che sono venuti a Monaco per la nostra presentazione. Stiamo ricaricando le energie per iniziare il 2024 nel migliore dei modi e per regalare a tutti voi tante nuove emozioni ed esperienze".