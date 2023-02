GTWC | Eteki, Gazeau e Meyuhas sulle Audi di Boutsen VDS Racing

Carica lettore audio

Comincia a prendere forma lo schieramento della Boutsen VDS Racing per la stagione 2023 del GT World Challenge Europe.

Dopo l'annuncio di novembre che Boutsen Racing e Marc VDS avrebbero unito le forze per partecipare in collaborazione con Audi Sport alla serie di SRO Motorsports Group, arrivano anche i altri nomi riguardanti i piloti.

Al volante delle R8 LMS GT3 EVO2 sono per il momento confermati Adam Eteki, Roee Meyuhas e César Gazeau, che si uniranno ad Aurélien Panis ed Alberto Di Folco, ingaggiati già da qualche mese.

Per il momento la squadra sta ancora valutando come comporre gli equipaggi delle due Audi che schiererà al via di Endurance e Sprint Cup per quest'anno, in attesa di trovare anche ulteriori potenziali conduttori da unire ai sopracitati.

Boutsen VDS, Audi R8 LMS GT3 EVOII Photo by: SRO

"Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera nel GT3 e nell'endurance, sono carichissimo per essere stato scelto da un team professionale come Boutsen-VDS - ha commentato Meyuhas, 22enne Campione in carica di GT4 European Series e FFSA - Ho vinto il campionato francese ed europeo in GT4 l'anno scorso e questa è un'ulteriore sfida per me, non voglio deludere le aspettative".

"Le ambizioni della squadra sono elevate e i miei obiettivi personali saranno quelli di lavorare instancabilmente per crescere nelle prestazioni, lottare per podi e vittorie, al fine di raggiungere l'obiettivo finale: il titolo Costruttori e/o Piloti. Ancora una volta, ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo. Che il 2023 abbia inizio!"

Eteki ha aggiunto: "Sono davvero contento di poter continuare la mia avventura nel GTWC con Boutsen VDS per la stagione 2023 di Endurance e Sprint Cup. Non vedo l'ora di essere di nuovo in pista a lottare per il podio con i miei futuri compagni di squadra".

"Ringrazio il team per la fiducia che hanno riposto in me, l'anno scorso abbiamo già vissuto assieme dei bei momenti e sono impaziente di poterne vivere altri in questa stagione".

Gazeau arriva invece dal Saintéloc Junior Team, dove ha già guidato la R8: "Sono davvero felicissimo di unirmi a Boutsen VDS per il 2023. Sarà una sfida tosta sia in Sprint che in Endurance Cup, ma sono pronto. Grazie al team per la fiducia, non vedo l'ora di cominciare!"