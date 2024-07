GTWC | Due Ferrari in trionfo ad Hockenheim, EFR riapre i giochi

Ben Green e Konsta Lappalainen conquistano Gara 2 a bordo della Ferrari 296 GT3 #14, riportando così il team Emil Frey Racing al successo nella serie dopo l’ultima vittoria di Zandvoort del 2021.

Dopo il primo stint di Lappalainen e un ottimo pit stop, è stato il britannico Green a mantenere la testa della corsa e a tagliare per primo il traguardo. I due piloti concludono nel migliore dei modi un fine settimana iniziato con un terzo posto in Gara 1.

"In Gara 1 non avevamo la velocità necessaria per vincere, ma siamo molto contenti di avercela fatta in Gara 2 - dice il finlandese - Il campionato rimane aperto e daremo il massimo nelle gare rimanenti".

L'inglese aggiunge: "In Gara 1 non potevamo competere per i primi posti, ma ci siamo accontentati del terzo. In Gara 2 tutto è andato benissimo! Un grande risultato per tutta la squadra. Un weekend fantastico per noi".

#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Thierry Vermeulen, Giacomo Altoè Foto di: SRO

La seconda vettura del team svizzero, la #69, affidata a Thierry Vermeulen e Giacomo Altoè, quest’anno protagonista anche del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, ottiene un ottavo e 15esimo posto assoluti.

"Un fine settimana impegnativo, anche se la macchina aveva un potenziale maggiore. Dobbiamo concentrarci per commettere meno errori e attaccare di nuovo alla prossima gara. Complimenti al #14 per la meritata vittoria", ammette l'olandese.

Deluso anche il veneto: "Stiamo ancora indagando su quanto accaduto nella seconda qualifica. La nostra posizione di partenza ha influito sul risultato della gara. Ci riorganizzeremo e ci riproveremo alla prossima gara".

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO

Il rientro di Thomas Fleming al volante della Ferrari 296 GT3 #71 di AF Corse, in coppia con Eliseo Donno, coincide con il quarto posto assoluto in Gara 1 e la vittoria in Silver Cup: la coppia italiana completa così una prima prova da incorniciare dopo aver ottenuto la pole position assoluta.

I due promettenti piloti, dominatori del monomarca del Cavallino Rampante nel 2023, terminano invece Gara 2 al 22esimo posto assoluto, quarto della classe, alle spalle della seconda vettura del team piacentino, la numero 52 di Jef Machiels e Sean Hudspeth, terzi dopo il quinto posto della prima prova in Silver Cup.

Nella Classe Bronze, doppio terzo posto di Sky Tempesta Racing con la Ferrari 296 GT3 numero 93 di Jonathan Hui e Eddie Cheever.

Mentre il prossimo fine settimana si disputa al Nürburgring il terzo atto della Endurance Cup, il GTWC Europe Sprint Cup tornerà in pista a fine agosto, dal 23 al 25, sul circuito francese di Magny-Cours.