GTWC | Due Ferrari 296 in Sprint Cup per Emil Frey Racing

Dopo l'annuncio della partecipazione al DTM, la stagione 2023 della Emil Frey Racing avrà anche l'impegno nel GT World Challenge Europe per correre in Sprint Cup.

Fresca di passaggio alla Ferrari 296 GT3 dopo diversi anni come squadra clienti di Lamborghini, la compagine svizzera conferma la presenza nel campionato di SRO Motorsports Group con due vetture.

La maggior parte dei piloti scelti per l'avventura sono quelli che già nella passata stagione avevano portato i colori del team rossocrociato, in particolare gli ex-Lamborghini Giacomo Altoè ed Albert Costa, che torneranno in gioco assieme a Konsta Lappalainen e al nuovo arrivato Thierry Vermeulen.

Sulla Ferrari #14 ci saranno Altoè/Lappalainen, mentre sulla #69 il volante verrà condiviso da Costa/Vermeulen.

Resta in squadra anche Jack Aitken, scelto come pilota da schierare nel DTM assieme a Vermeulen.

"Dopo aver cambiato marchio, confermato il calendario delle gare e scelto i nostri piloti, siamo ora felici di poterci concentrare interamente sui prossimi giorni di test", ha commentato il team principal, Lorenz Frey-Hilti.

"Non vediamo l'ora di entrare nel DTM e nel GTWC Sprint con la nuovissima Ferrari 296 GT3. Conosciamo già la maggior parte dei piloti della nostra formazione. È un buon mix di anni di esperienza e giovani talenti".

"Siamo lieti di avere al nostro fianco Thierry Vermeulen, un pilota giovane e di grande talento proveniente dalla Red Bull, per la stagione agonistica 2023. Non vediamo l'ora di iniziare la stagione con questa nuova formazione di piloti".

E a proposito di Red Bull, da notare che la livrea scelta è blu elettrico con inserti rossi e la vettura #69 di Vermeulen sulla fiancata e sul muso ha proprio il marchio bibitaro. L'aspetto singolare, se guardiamo dal punto di vista ferrarista il tutto, è che oltre al toro c'è anche sponsorizzato il sito 'Verstappen.com' del Campione di Formula 1 e grande avversario di Maranello.

"Non vedo l'ora di affrontare la mia prima stagione con Emil Frey Racing e dare il massimo per il mio nuovo team in queste 13 gare del calendario che mi aspettano - ha dichiarato Vermeulen - Voglio terminare il più in alto possibile".

Costa aggiunge: "Sono entusiasta di poter annunciare che correrò con la Ferrari della Emil Frey Racing nel GTWC Sprint con Thierry Vermeulen. Non vedo l'ora di cominciare questa nuova ed entusiasmante stagione!"

"Sono carichissimo per questa nuova avventura, vedremo cosa succederà ma questo programma promette bene e sono prontissimo per affrontare i primi test", ha detto Altoè parlando con Motorsport.com.

"Sappiamo benissimo che la 296 è nuova e quindi ci sarà da fare dello sviluppo, ma non ho certamente dubbi sulla sua bontà. Non credo che l'esordio di Daytona vada preso in considerazione perché là il BoP era negativo per la Ferrari, così come per Porsche e altri marchi".

"Dunque non sono preoccupato al riguardo, consapevole che comunque bisognerà lavorare tantissimo per capire il più possibile della vettura. Ma sono molto fiducioso del team perché lo conosco, sono ragazzi molto professionali e hanno sempre lavorato ad altissimo livello".

"Sugli equipaggi penso che siamo equilibrati, sia noi della #14 che i nostri compagni al volante della #69. Quindi sicuramente possiamo fare bene".