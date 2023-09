GTWC | Drudi torna in corsa: "Riscattati con un'Audi velocissima"

Mattia Drudi e Ricardo Feller tornano alla vittoria nel GT World Challenge Europe e si rilanciano nella lotta per il titolo PRO di Sprint Cup della serie di SRO Motorsports Group.

La coppia della Tresor Orange 1 si è rifatta alla grandissima ad Hockenheim dopo una uscita da dimenticare in quel di Misano a luglio, mettendosi subito in mostra fin dalle prime prove, centrando poi la prima fila in entrambe le sessioni di Qualifica e tagliando il traguardo per prima nel primo round di sabato.

Andando per ordine, proprio in questa corsa Feller ha detto la sua e dopo una buona partenza ha insidiato e superato la Lamborghini del poleman e leader Jordan Pepper, per poi rientrare ai box cedendo il volante dell'Audi #40 a Drudi.

Il pit-stop non è stato dei migliori e il romagnolo quando è rientrato in pista si è trovato a dover rimontare nei confronti dell'Audi di Nicolas Baert, sorpassata a 17' dalla conclusione andando poi ad allungare e trionfare meritatamente.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

"In Gara 1 non siamo stati il massimo al pit-stop, abbiamo perso parecchio nei confronti dell'Audi di Comtoyou, ma la nostra R8 era veramente fantastica. Già in Qualifica volava e poi anche nel primo stint quando Ricardo è riuscito a superare la Lamborghini prima della sosta", ha detto sorridente Drudi sceso dalla R8 nero-arancio.

"Quando è toccato a me ho pensato a gestire bene le gomme perché faceva parecchio caldo e temevamo il decadimento di quelle posteriori. Comunque ce l'abbiamo fatta e ci siamo rifatti del brutto fine settimana di Misano".

Anche Feller si è mostrato soddisfatto, seppur con il brivido di una possibile penalità, poi scampata, per aver sopravanzato Pepper andando oltre i limiti della pista.

"Dal mio punto di vista credo che il sorpasso sia stato regolare, Jordan ha commesso un errore all'ultima curva ed io ho dovuto allargare la traiettoria per evitarlo. In questo modo ho avuto una migliore accelerazione e in curva 1 sono riuscito a saltargli davanti, visto che correttamente mi ha lasciato spazio", spiega lo svizzero.

"Onestamente penso che più di così non si potesse fare, a parte quanto accaduto al pit-stop, ma siamo molto contenti del successo e tutto è stato perfetto".

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Perfetto lo è stato anche Drudi in Qualifica 2, mettendo la firma su una grandissima Pole Position, anche se in gara una penalità di 5" scontata al pit-stop per partenza anticipata del pilota tricolore costringe l'equipaggio ad accontentarsi del quarto posto.

"La Pole mi ha un po' sorpreso perché sapevamo che la vettura era veloce, ma più in gara che in Qualifica", ha detto Drudi.

Ora Drudi/Feller in classifica piloti si ritrovano al secondo posto con 9,5 punti da recuperare nei confronti dei leader Marciello/Boguslavskiy, vincitori di Gara 2.

E proprio in questa corsa tornano al successo anche gli altri ragazzi di Tresor-Attempto, Lorenzo Patrese ed Alex Aka, che in Classe Silver Cup con l'Audi #99 hanno riscattato il ritiro di Gara 1 per un incidente.

"Abbiamo sofferto sia sabato che domenica, anche in Qualifica, ma al pit-stop i ragazzi del team hanno fatto un grandissimo lavoro, così come Alex; eravamo terzi e abbiamo compiuto una grande rimonta, sono davvero molto contento", dichiara Patrese.

In Classe Bronze Cup, infine, Andrey Mukovoz e Dennis Marschall sono stati esclusi da Gara 2 per una infrazione tecnica riscontrata sulla loro Audi #66 perdendo il podio, ma portando comunque a casa il successo di categoria nella prima gara del fine settimana tedesco.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

“La vittoria in Gara 1 ci ha restituito orgoglio e soddisfazione e tutti gli altri risultati a podio hanno impreziosito l’impegno di questo weekend. Abbiamo lavorato bene come squadra nella messa a punto, sul passo gara e sulla Qualifica", sottolinea il Team Principal, Ferdinando Geri.

"Tutti i piloti hanno dimostrato grande determinazione, l’obiettivo era restare in lotta per le classifiche piloti e team e possiamo dire di esserci riusciti. Il campionato è molto impegnativo, anche in questo appuntamento è stato chiaro come basti poco per compromettere un risultato, ma nel complesso possiamo dirci soddisfatti e guardare ai prossimi due appuntamenti con fiducia”.