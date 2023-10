GTWC | Drudi, titolo Sprint meritato: "Siamo sempre stati veloci"

Mattia Drudi corona il sogno di vincere il titolo nel GT World Challenge Europe, imponendosi autorevolmente assieme a Ricardo Feller a Zandvoort nell'ultimo evento della stagione 2023 di Sprint Cup.

Grandiosa è stata la prova dei ragazzi di Tresor Orange 1, che non hanno sbagliato nulla nell'arco di un fine settimana che li vedeva rincorrere i rivali Timur Boguslavskiy e Raffaele Marciello.

Il primo colpo l'ha piazzato Feller prendendosi in extremis la Pole Position di Gara 1, nella quale assieme a Drudi ha poi centrato il successo in rimonta, dopo aver perso alcune posizioni durante la sosta. Il romagnolo ha recuperato terreno superando nel finale la Ferrari dell'idolo locale Thierry Vermeulen con un ritmo indiavolato, riuscendo a conquistare anche la leadership in classifica.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Le Qualifiche 2 di domenica mattina sono state molto più difficili e il romagnolo non è andato oltre il nono tempo, ritrovandosi alle spalle di Boguslavskiy. Al via della gara, il russo si è subito trovato invischiato nei duelli di centro gruppo e alla chicane finale è stato centrato da Lorenzo Patrese, che già in precedenza lo aveva toccato un paio di volte.

La Mercedes #88 si è girata e rimanendo in traiettoria è stata travolta da chi seguiva, mettendo fine ad ogni speranza del russo e di Marciello, i quali hanno poi ricevuto le scuse del giovane pilota di Tresor Attempto ai box nel dopo gara per l'accaduto.

A quel punto era cosa fatta per Drudi e Feller, che però non si sono accontentati del piazzamento a punti; la rimontissima sotto la pioggia ha permesso ai due di superare gli avversari arrivando a mettere la ciliegina sulla torta con quella che è la quarta affermazione stagionale.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

"Quello di Gara 1 non è stato lo stint più semplice della mia vita, a dir la verità. Sono rimasto un po' sorpreso dal tempo che abbiamo perso al pit-stop, in effetti il tracciato non era completamente asciutto e forse ci siamo fermati un po' prima del dovuto. Ma pazienza, alla fine è andata bene, abbiamo preso il massimo dei punti che ci ha rimesso al comando del campionato", commenta Drudi.

"Essere Campioni è davvero bellissimo, ma sono anche sincero e dico che questo non è il modo migliore di vincere il titolo; avrei preferito una gara pulita. Ad ogni modo, non possiamo farci nulla e quindi dico che è stata una stagione davvero ottima".

"Siamo sempre stati velocissimi e ci siamo giocati le possibilità, per cui ringrazio il team, Ricky che ha fatto un grandissimo lavoro con una vettura che è sempre stata fantastica. Non è stato semplice, ma ce l'abbiamo fatta".

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Anche Feller è raggiante per questo trionfo: "A mio avviso in Gara 1 abbiamo effettuato il pit-stop troppo presto ed io ho commesso un errore di valutazione dell'aderenza in pit-lane, arrivando un po' lungo in piazzola. Questo ci ha fatto perdere un po' di tempo, ma alla fine Mattia ha svolto un lavoro fantastico superando la Ferrari, che qui non era cosa semplice".

"Abbiamo vinto gara e titolo, poteva sicuramente andare peggio! Tutti hanno fatto il possibile dimostrando ciò di cui siamo capaci. Sono felicissimo, la squadra ha fatto un gran lavoro, Mattia non ha sbagliato niente ed è sempre stato veloce, per me è stato un onore condividere il volante con un ragazzo così. Ora festeggiamo!"

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

Il duo Drudi-Feller ha portato a casa quattro vittorie su 10 gare (Brands Hatch, Hockenheim e le due olandesi), salendo sul podio in altre tre occasioni con due secondi posti (Brands Hatch-Gara 1 e Valencia-Gara 2) ed un terzo (Valencia-Gara 1), mentre punti preziosi sono arrivati col quarto piazzamento di Hockenheim.

Curiosamente il fine settimana peggiore è stato quello di casa a Misano per Drudi (fra l'altro a festeggiare il compleanno alla domenica) e la squadra, dove è stato preso solo mezzo punto in Gara 1 tra mille sofferenze. Le due Pole Position hanno condito una annata da applausi che regala anche alla compagine diretta da Ferdinando Geri il titolo Sprint.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato che abbiamo costruito partendo da lontano. Poterlo festeggiare dopo un weekend praticamente perfetto con una pole e due vittorie assolute, una pole e un podio in Silver Cup non fa che aggiungere orgoglio a quello che abbiamo ottenuto quest’anno", commenta il Team Principal romano.

"Vincere entrambi i titoli, piloti e team, è un traguardo che ci ripaga per il grande lavoro svolto e che sottolinea il valore e la determinazione che abbiamo messo in pista in tutte le occasioni".

"Grazie in primis al nostro staff, ai nostri piloti, ad Attempto Racing nella persona di Arkin Aka e non da ultimo ai nostri partners. Orange 1 è stata fondamentale per dare vita a questo progetto e poter condividere il titolo con Armando Donazzan è la realizzazione dei nostri obiettivi 2023. Un grande grazie anche a San Lorenzo, IWS, Freem e T.M. Performance”.

#40 Tresor Orange 1, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Ricardo Feller, Mattia Drudi Photo by: SRO

L'unica nota stonata riguarda il futuro, pensando all'abbandono di Audi Sport alle corse GT in favore dell'impegno in Formula 1 del 2026. Un vero peccato perché, come avevamo già riportato in estate, Geri e i suoi collaboratori hanno investito molto nell'acquisto delle R8 mettendoci in prima persona risorse economiche e impegno, e ricevendo solamente un piccolo supporto dalla Casa.

Per altro Drudi e Feller sono due piloti ufficiali di Audi Sport che ora, pur col titolo in tasca, si ritroveranno a dover riprogrammare il proprio futuro, nonostante una vettura rivelatasi solida e competitiva (nonostante i suoi anni), ma ora assurdamente abbandonata dal Costruttore.