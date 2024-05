GTWC | Donno-Fleming, ragazzini terribili già al trionfo sulla 296

Eliseo Donno e Thomas Fleming: segnatevi questi due nomi perché è molto probabile (la certezza assoluta esiste per pochissime cose, al mondo e nella vita) che da qui in avanti sarà una coppia che potrà far divertire gli appassionati delle ruote coperte.

A Brands Hatch, dove è andato in scena il primo evento stagionale di Sprint Cup del GT World Challenge Europe, i due 'ragazzini terribili' di AF Corse si sono presentati all'esordio nella serie di SRO Motorsports Group al volante della loro Ferrari.

40 anni tondi per una formazione che riunisce i duellanti del Ferrari Challenge 2023, con il 19enne pugliese a prendersi il titolo europeo del Trofeo Pirelli battendo il 21enne britannico, capace di rifarsi laureandosi Campione nelle Finali Mondiali, come vi avevamo raccontato in diretta dal Mugello nel novembre scorso, incontrandoli dopo i rispettivi traguardi raggiunti.

Il salto sulla 296 GT3 non era cosa scontata, eppure nessuno dei due ha patito il confronto coi grandi esperti del GTWC, fra l'altro su un tracciato come quello inglese che è decisamente 'vecchia scuola' e con sezioni dove servono anche parecchi... attributi.

Certo, qualche piccolo errore non è potuto mancare, vedi il testacoda di Fleming nelle prove rischiando una bella botta contro le barriere, e tempi sul giro che possono migliorare strada facendo; eppure il bel piazzamento di Donno in Q2 a poco meno di mezzo secondo dalla Pole di un espertone come Lucas Auer ha sottolineato quanto detto sopra riguardo le premesse.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO

E se in Gara 1 è arrivato il nono posto generale con podio in Classe Silver Cup, il capolavoro di Gara 2 l'11° piazzamento sotto la bandiera a scacchi ha regalato ai piloti della 296 GT3 #71 il primo trionfo nella categoria, confermando che il potenziale c'è tutto e da qui in avanti bisognerà tenerli ben d'occhio.

"E' stato un weekend incredibile, anche difficile perché si è verificato un problema all'ABS, ma abbiamo vinto Gara 2, per cui ora concentriamoci per Misano e vediamo come andrà", ha detto emozionato Donno a fine gara, il più veloce dei due nell'arco del fine settimana.

Ancor più su di giri Fleming, che lo ha ammesso candidamente: "Devo essere sincero, ero molto nervoso già prima della gara, mentre passeggiavo in griglia, e poi quando sono salito in macchina".

"Appena saputo del problema all'ABS, ovviamente, la situazione non è migliorata perché non avevo idea di cosa avrei trovato quando sarebbe toccato a me guidare, dato che avevo solo un paio di giorni di esperienza alle spalle con questa vettura".

"Essere qui a festeggiare la vittoria è davvero fantastico, il team è contentissimo; in un fine settimana dove c'erano tantissime cose da imparare, riuscire a conquistare il successo in Silver Cup è straordinario".

Insomma, al prossimo evento di Misano (16-18 maggio) ci sarà ancora da divertirsi e quindi occhio alla Rossa #71 di AF Corse.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO

I piloti Emil Frey Racing si tolgono la prima soddifazione

Altre coppie che hanno regalato sorrisi al marchio di Maranello sono state quelle di Emil Frey Racing, impegnate con le 296 GT3 in Classe PRO.

Ben Green e Konsta Lappalainen in Gara 1 hanno ottenuto il secondo posto assoluto dopo la Pole siglata dal britannico, battuti solamente dal grandioso Team WRT che al pit-stop è stato fulmineo nel rimandare in pista la BMW #32 di Weerts/Vanthoor davanti alla Ferrari blu e bianca #14, che poi è giunta in quinta piazza in Gara 2.

Anche Giacomo Altoè e Thierry Vermeulen si sono potuti divertire con la #69, perdendo punti preziosi a causa di una penalità nella prima corsa, ma rifacendosi alla grande nella seconda con la piazza d'onore presa in rimonta, grazie ad un ottimo passo da parte del veneto che si conferma uno dei concorrenti del gruppo in grado di lottare per le posizioni che contano.

#69 Emil Frey Racing, Ferrari 296 GT3: Giacomo Altoè, Thierry Vermeulen Foto di: SRO

"Sono veramente contentissimo, iniziare la stagione con un podio è un risultato ottimo e il team ha lavorato molto bene", sottolinea Altoè parlando con Motorsport.com, rammaricandosi poi per il contatto al via della prima gara di domenica che gli ha procurato i 5" di sanzione.

"Peccato per i punti utili persi in Gara 1, ma quando parti in mezzo al traffico queste cose possono succedere. Inoltre sapevamo che la nostra vettura, avendo una aerodinamica molto sofisticata, avrebbe sofferto dietro ad altre, per cui di più non siamo riusciti a fare, nonostante sia rimasto soddisfatto del mio stint".

In Gara 2 le cose sono andate decisamente meglio e il terzo posto della griglia in cui si trovava Vermeulen è poi diventato secondo dopo i pit-stop, riuscendo a scavalcare la Mercedes di Boutsen VDS.

"Partendo terzi in Gara 2 siamo riusciti a rimanere nel gruppo di testa, per cui risultato veramente ottimo ed è bello cominciare il 2024 in questo modo. La prossima gara è quella di casa, a Misano, per cui puntiamo a fare bene anche lì".