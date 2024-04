GTWC | Donno-Fleming all'assalto Sprint con la Ferrari-AF

La AF Corse punta sulla linea verde per la stagione 2024 del GT World Challenge Europe, nella quale sarà impegnata anche in Sprint Cup.

In attesa dell'esordio che avverrà al Paul Ricard per l'Endurance Cup con le Ferrari guidate dai piloti ufficiali di Maranello, la squadra piacentina ha allestito anche gli equipaggi per i cinque eventi con doppia gara breve di quest'anno.

Le 296 GT3 sono state iscritte alla Classe Silver Cup e la più interessante è sicuramente la #71 che vedrà alternarsi al volante Eliseo Donno e Thomas Fleming.

Stiamo parlando dei due ragazzi che nella passata stagione hanno dato grande spettacolo nel Ferrari Challenge, combattendo fino alla fine per il titolo europeo, andato al 19enne pugliese, e Mondiale, conquistato per un soffio dal 21enne britannico.

Foto di: SRO

"Sono pronto per questa nuova ed elettrizzante stagione che affronterò con il mio nuovo compagno Tom al mio fianco - ha detto Donno - Assieme punteremo alla Sprint Cup del GTWC con AF Corse e non vedo l'ora di cominciare la stagione".

Fleming aggiunge: "Quest'anno sarò in azione nel GTWC in Sprint Cup con AF Corse e sono carichissimo per dare l'assalto alla Silver Cup con il Campione europeo del Ferrari Challenge, Eliseo Donno".

"E' un altro grande passo avanti per la mia carriera salire su una GT3 nonostante sia ancora giovane e non abbia tanta esperienza, ma non vedo l'ora di cominciare".

La seconda Ferrari sarà marchiata con il #52 e vedrà un volto noto come quello del 19enne Jef Machiels, che assieme a papà Louis ed Andrea Bertolini ha cominciato l'avventura GTWC in Endurance Cup nel 2023, assieme a Sean Hudspeth, che con le Ferrari ha preso parte anche la GT Italiano

Le Rosse di AF Corse #71 e #52 saranno di scena a Brands Hatch, Misano, Hockenheim, Magny-Cours e Barcellona.