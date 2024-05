GTWC | Brands Hatch, Pre-Qualifiche: Mercedes sempre in vetta

La Mercedes si conferma in grande forma a Brands Hatch, dove Maro Engel ha regalato il secondo sorriso di giornata alla Stella svettando nelle Pre-Qualifiche di questo primo evento stagionale di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.

Il tedesco, che condivide il volante della AMG #48 preparata dalla Winward Racing con Lucas Auer, ha fermato il cronometro sull'1'23"357 già nelle prime battute, senza poi mollare il primato, in una sessione priva di interruzioni e con il sole a combattere contro le nuvole per farsi largo nel cielo inglese.

La più vicina alla vetta risulta alla fine la McLaren #159 di Goethe/Gamble (Garage 59) a poco più di un decimo di distacco, mentre i due 'ragazzini terribili' di AF Corse - Donno/Fleming - si piazzano al terzo posto assoluto con la Ferrari 296 #71 ed ottengono ancora il primato in Classe Silver Cup, tenendosi alle spalle un bel gruppo di equipaggi PRO.

Tra questi, in Top5 abbiamo la Mercedes #9 di Boutsen VDS che con Gotz/Gounon aveva chiuso davanti nelle Libere del mattino, e la Aston Martin #7 di Drudi/Baert (Comtoyou Racing), in risalita come posizioni rispetto alla prima sessione odierna.

In casa Emil Frey Racing sono stati necessari alcuni interventi sulla parte anteriore delle 296 per modificarne l'assetto e alla fine Green/Lappalainen mettono sesta la Ferrari #14 e i loro compagni Altoè/Vermeulen ottava la #69.

#71 AF Corse, Ferrari 296 GT3: Eliseo Donno, Thomas Fleming Foto di: SRO

Tra loro si infila la BMW #32 del Team WRT nelle mani di Weerts/Vanthoor con quasi mezzo secondo di ritardo dalla vetta, mentre la #46 di Martin/Rossi è nona, guidata per la maggior parte del tempo dal belga che non era riuscito a girare stamattina a causa dell'uscita di pista di Valentino.

La Top10 viene completata dalla Ferrari #51 di Yoluç/Eastwood (Racing Team Turkey-AF Corse) che è la più rapida della Classe Gold Cup, dove il secondo tempo se lo prende l'Audi #25 di Evrard/Magnus (Saintéloc Racing) e il terzo la #111 di Legeret/Gachet (CSA Racing), tenendosi dietro quella di Hofer/Engstler (#6 Team Engstler by One Group).

In Silver Cup si registra la doppietta di Ferrari AF Corse perché al secondo posto c'è la 296 #52 di Machiels/Hudspeth, terza invece la Mercedes #10 di Panis/Gazeau (Boutsen VDS) e quarta la BMW #30 di Williams/De Haan (Team WRT).

In classifica generale la migliore delle Audi resta la #99 della Tresor Attempto Racing affidata ad Aka/Feller, undicesima in elenco; brivido finale per la #88 di Ferrari/Haase che ha sbandato all'uscita della 'Dingle Dell' riuscendo ad evitare l'impatto con le barriere alla successiva curva 'Sheene' per un soffio.

Porsche ancora 22a con la #96 di Muller/Niederhauser (Rutronik Racing), Paverud/Kell chiudono al 24° posto con la Lamborghini #18 di GSM.

Le due sessioni di Qualifica per stabilire gli schieramenti di partenza di Gara 1 e 2 di domenica si terranno a cominciare dalle ore 17;10 italiane.