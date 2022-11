GTWC | Boutsen Racing e Marc VDS assieme con due Audi nel 2023

Carica lettore audio

La stagione 2023 del GT World Challenge Europe vedrà Boutsen Racing e Marc VDS unire le forze per schierare in collaborazione con Audi Sport due vetture al via della serie.

La compagine di Olivier Lainé ed Olivia Boutsen, sorella dell'ex-pilota di F1 Thierry Boutsen, ha raggiunto l'accordo con quella di Marc Van Der Straten - che era assente dalla serie dal 2015 - anche per essere al via del Lamborghini Super Trofeo.

In attesa di conoscere gli equipaggi completi delle due R8 LMS GT3 Evo II, dal team fanno sapere che i primi due nomi ufficializzati sono quelli di Aurélien Panis ed Alberto Di Folco.

Boutsen VDS, Audi R8 LMS GT3 EVOII Photo by: SRO

"Volevo tornare alle corse GT ed endurance, una delle mie discipline preferite. La possibilità di legarmi alla famiglia Lainé-Boutsen mi permette di far rivivere il gatto, che è il mio logo, senza ripartire da zero. Ne sono molto felice e non vedo l'ora che inizi il 2023", ha detto Van Der Straten.

"Seguo Aurélien e Alberto da alcuni anni, è quindi logico che si uniscano alla nostra squadra il prossimo anno. Per il resto, le trattative sono in corso e coloro che vestiranno i nostri colori saranno annunciati nelle prossime settimane".

Olivier Lainé ha aggiunto: "In 20 anni abbiamo toccato molti aspetti dello sport automobilistico. Abbiamo aiutato giovani piloti a crescere sulle monoposto del campionato belga di Formula Renault 1.6, preparato molte auto turismo, vincendo anche due titoli consecutivi nel TCR Benelux, e abbiamo partecipato due volte alla 24 Ore di Le Mans con un prototipo LMP2".

"Tuttavia, ora abbiamo spostato la nostra attenzione alle gare GT, da un lato con il GTWC e dall'altro con il Lamborghini Super Trofeo".

Boutsen VDS, Audi R8 LMS GT3 EVOII Photo by: SRO

Gli fa eco la Boutsen: "Abbiamo molte ambizioni, ma sappiamo anche che dobbiamo crescere un passo per volta. Nel 2023 saremo ancora presenti nel Lamborghini Super Trofeo e rafforzeremo la nostra presenza nel GTWC. Per il futuro, tutto è possibile, ma ragioniamo un anno per volta".

Amaury Lainé chiosa: "Invece di iscrivere una R8 LMS GT3 Evo II alla Endurance Cup, iscriveremo due vetture sia nella Sprint che nella Endurance. È un grande passo per la nostra squadra, ma siamo estremamente motivati e il sodalizio con Marc VDS ci permetterà di fare le cose in un contesto davvero ottimo".

Boutsen VDS, Audi R8 LMS GT3 EVOII Photo by: SRO