GTWC | Barcellona: zampata Kujala, Lamborghini in Pole per Gara 1

Con un colpo di reni piazzato nel finale dei 10' della Qualifica 1, Patrick Kujala ha regalato alla Lamborghini la Pole Position per Gara 1 di Sprint Cup del GT World Challenge Europe.

Sotto il cielo nuvoloso di Barcellona che minaccia pioggia verso l'ora di pranzo (quindi potenzialmente per il primo round dell'ultimo weekend dell'annata 2024 che scatterà alle 14;00), il portacolori di Barwell Motorsport ha completato in 1'39"091 la miglior tornata al volante della Huracan #72 che condivide con Gabriel Rindone per dare l'assalto al successo in Classe BRONZE CUP.

Kujala ha messo in riga il trio di Mercedes che si erano portate al comando fin dai primi minuti, con Maxi Gotz secondo per 0"294 sulla AMG GT3 #9 di Boutsen VDS e Lucas Auer terzo al volante della #48 di Winward Racing; per quest'ultimo un risultato preziosissimo in ottica duello per il titolo PRO, visto che la BMW #32 di WRT non è andata oltre il 18° posto con Dries Vanthoor ad accusare poco più di un secondo di distacco.

#72 Barwell Motorsport, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Patrick Kujala Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Quarta abbiamo la Mercedes #10 della Boutsen VDS che Aurélien Panis mette in Pole Position in Classe SILVER CUP, tenendosi alle spalle un trio PRO capitanato dalla Porsche #96 di Sven Muller (Rutronik Racing), seguito dall'Audi #99 di Ricardo Feller (Tresor Attempto Racing) e dalla Ferrari #14 di Ben Green (Emil Frey Racing).

Top10 completata da tre vetture di BRONZE CUP: ottava c'è la Ferrari #93 della Sky Tempesta Racing affidata ad Eddie Cheever, che precede la McLaren #188 di Louis Prette (Garage 59) e da Sandy Mitchell sulla Lamborghini #78 di Barwell Motorsport.

Subito dietro a queste, ecco le Ferrari di Eliseo Donno (#71 AF Corse) - secondo in SILVER CUP - e Thierry Vermeulen (#69 Emil Frey Racing), e le Aston Martin di Comtoyou Racing con David Pittard autore della Pole in GOLD CUP e Dante Rappange a seguirlo.

#9 Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3: Jules Gounon, Maximilian Gotz Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo