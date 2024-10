GTWC | Barcellona: Pittard davanti con l'Aston in Pre-Qualifica

David Pittard ha dominato fin dai primi giri le Pre-Qualifiche del GT World Challenge Europe, coi protagonisti di Sprint Cup che sotto ad un bel sole caldo a Barcellona hanno portato a termine gli ultimi 60' di attività in pista.

Il britannico portacolori di Comtoyou Racing si è issato subito al comando con la Aston Martin #21 che condivide con Matisse Lismont in 1'41"680, svettando a livello assoluto e in Classe GOLD CUP, battendo per appena 15 millesimi la Mercedes #48 di Winward Racing con cui Engel/Auer cercheranno di conquistare il titolo PRO.

Alle spalle della AMG in livrea 'Mamba' c'è l'Audi #99 di Tresor Attempto Racing della coppia Aka/Feller, con la Mercedes #9 di Boutsen VDS che dopo aver condotto nelle Libere del mattino chiude con il quarto crono a poco meno di 0"3 dalla vetta.

#9 Boutsen VDS, Mercedes AMG GT3: Jules Gounon, Maximilian Gotz Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Buona Top5 per la McLaren #159 di Garage 59, con dietro l'Audi #6 del Team Engstler - seconda GOLD - e la Ferrari #69 di Emil Frey Racing.

Ottavo posto per la Porsche #96 della Rutronik Racing, ok anche la Ferrari #71 di AF Corse che ottiene il primato in Classe SILVER CUP, mentre la Top10 generale viene completata dalla Lamborghini #78 di Barwell Motorsport, la più veloce della categoria BRONZE CUP e mettendo quindi una vettura di ciascuna categoria tra i migliori dieci e con meno di mezzo secondo di ritardo dal leader.

Attardate le BMW di WRT: bisogna scendere al 18° posto per trovare la M4 #30 iscritta alla Classe SILVER CUP, la #32 dei leader di campionato Weerts/Vanthoor è solamente 27a.

La giornata di sabato prevede le Qualifiche 1 alle ore 9;45, con Gara 1 fissata alle 14;00.