GTWC | Barcellona, Libere: Mercedes-Boutsen VDS parte con l'1-2

La Boutsen VDS inaugura l'ultimo weekend di Sprint Cup del GT World Challenge Europe in quel di Barcellona con una doppietta delle sue Mercedes al termine dei primi 100' di attività in pista.

Mattinata fresca con il sole coperto da qualche nuvola che ha visto Jules Gounon ottenere il miglior crono in 1'40"225 al volante della Mercedes #9 che condivide con Maxi Gotz, soffiando il primato per 0"086 alla #10 dei loro compagni Panis-Gazeau, che si tolgono comunque la soddisfazione di essere i primi in Classe SILVER CUP.

A seguire abbiamo invece i primi due della BRONZE CUP, capitanata dalla Porsche #97 di Rutronik Racing, che con mezzo secondo di ritardo dalla vetta precede la Ferrari #93 di Sky Tempesta Racing.

Top5 anche per la BMW #30 del Team WRT, sulla quale Calan Williams trova come nuovo compagno Sean Gelael, dato che Sam De Haan ha avuto problemi personali e non è potuto volare in Catalogna per dare l'assalto al titolo SILVER con la sua M4.

L'Audi #111 della CSA Racing è sesta e leader in Classe GOLD CUP, seguita dalla BMW #32 del Team WRT che conduce il campionato in Classe PRO e si giocherà la corona contro la Mercedes #48 di Winward Racing, che in graduatoria troviamo al nono posto.

Fra i contendenti al titolo si infila l'Audi #84 della Eastalent Racing che ha la novità Karol Basz al posto di Christopher Haase, Top10 assoluta completata dall'Audi #99 della Tresor Attempto, che si tiene dietro la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport.

Alle ore 14;20 sono previste le Pre-Qualifiche, della durata di 60'.